В 2019-м произошло немало важных для Украины событий: впервые за несколько лет состоялись встреча лидеров "нормандской четвёрки", обмен пленными с Донбассом и заключёнными с РФ, улажены разногласия по транзиту газа, отношения между Киевом и Москвой улучшились, делегацию РФ восстановили в ПАСЕ, Украинагейт спровоцировал импичмент президента США

Украинагейт

Если с 2014 года Украина фигурировала в американской политике как инструмент для воздействия на Россию, прежде всего для сохранения санкционного режима, то в 2019-м сама стала серьёзным фактором развития внутренней политики США.

Некий сотрудник Национальной разведки, по информации издания RealClearInvestigations, сотрудник ЦРУ, демократ Эрик Чарамелла, который работал с Джо Байденом, когда тот был вице-президентом США и курировал украинское направление, а также с сотрудником Национального комитета Демократической партии Александрой Чалупой, чьи родители эмигрировали в США с Украины, подал жалобу на содержание второго телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Хозяина Белого дома уличили в давлении на иностранного лидера, якобы он принуждал президента Украины открыть расследование деятельности Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской энергетической компании Burisma, а также относительно возможного вмешательства Киева в американские президентские выборы 2016 года, в противном случае грозил оставить Украину без военной помощи. Украинагейт зависает. На самом деле никакого импичмента Трампа нет © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Демократическая партия ухватилась за эту возможность и запустила в Палате представителей, где ей принадлежит большинство мест, процедуру импичмента президента. Даже опубликованная Белым домом стенограмма того разговора Трампа и Зеленского, подтверждающая, что никакого шантажа не было, оппозицию не переубедила. По итогам допроса американских политиков и дипломатов юридический комитет предъявил обвинения президенту по двум пунктам — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса (запретил сотрудникам администрации давать показания в рамках процедуры импичмента и не передал запрашиваемые документы) — позже их утвердила Палата представителей полного состава.

Окончательное решение, станет ли Трамп первым в истории Штатов президентом, отстранённым от власти через процедуру импичмента, должен вынести Сенат. Там разбирательство пройдёт в формате судебного процесса, на котором стороной обвинения выступят конгрессмены (их называют управляющими импичментом), стороной защиты — адвокаты главы государства, коллегией присяжных станут сенаторы, а руководить процессом будет главный судья Верховного суда США Джон Робертс. Пока нет никаких предпосылок, что смена власти в стране произойдёт раньше плановых президентских выборов, которые состоятся 3 ноября 2020 года. Для привлечения Трампа к ответственности за преступления, в которых его обвиняет Палата представителей, за это должны проголосовать более 2/3 сенаторов, то есть не менее 67 из 100, но демократам принадлежит 45 мест, состоящим с ними в коалиции беспартийным — 2, а республиканцам, которые единым фронтом выступают в защиту президента, — 53. Осознавая сложившуюся ситуацию, демократы выбрали тактику затягивания: верхняя палата Конгресса не может приступить к рассмотрению дела до тех пор, пока председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси не передаст все материалы и не назначит обвинителей, а она не собирается делать этого до определения регламента процедуры в Сенате (он не прописан в законодательстве, поэтому две партии должны определить его совместно, но республиканцы отказываются допрашивать предложенных демократами свидетелей, поскольку они поступили точно так же, когда однопартийцы Трампа предлагали кандидатуры свидетелей для допроса в Палате представителей).

Законодательно временные рамки проведения процедуры импичмента в каждой из палат Конгресса, а также передачи из нижней в верхнюю не ограничены. Соответственно демократы и республиканцы будут использовать ситуацию в своих интересах в зависимости от того, как в 2020 году будет развиваться избирательная кампания, ведь наиболее вероятными конкурентами за президентский пост выглядят Дональд Трамп и Джо Байден.

Владимир Зеленский говорил, что не хочет быть втянут во внутреннюю политику Штатов, но стал одним из ключевых участников скандала, получившего название «Украинагейт» по аналогии с Уотергейтом, в результате которого 37-й президент США Ричард Никсон сам подал в отставку, не дожидаясь голосования в Сенате по импичменту.

Рокировка спецпредставителей по Украине

27 сентября 2019 года Курт Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепартамента США по Украине, который занимал с 7 июля 2017 года. Как уточнили источники издания The Washington Post, чиновник подал заявление об освобождении от занимаемой должности госсекретарю Майклу Помпео через несколько часов после того, как Палата представителей объявила о намерении вызвать его как свидетеля в рамках процедуры импичмента, потому что не хотел смешивать национальные интересы США с личными.

«Он очень переживал, что Джулиани портит отношения. Там был (на Украине. — Ред.) новый президент с новым мандатом. Он нуждался в помощи Запада, особенно США. А что делал Трамп? Посылал туда Джулиани. Курт злился, что его деятельность саботируют», — говорится в статье. Бортник: Волкер пытается быть полезным, используя дела Манафорта и Байдена © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Адвокат президента США Рудольф Джулиани, чтобы доказать, что на Украине действовал в интересах Госдепартамента, а не в своих собственных, предал огласке сообщение, полученное от Волкера 18 июля: «Отличный был завтрак сегодня. Как договаривались, соединяю тебя с (советником президента Украины. — Ред.) Андреем Ермаком, он очень близок президенту Зеленскому. Предлагаю провести совместный звонок в понедельник, как насчёт 10 или 11 утра по Вашингтону?» Однако представители американского внешнеполитического ведомства утверждают, что это Ермак обратился к Волкеру с просьбой познакомить его с Джулиани.

Сотрудник Национальной разведки, который подал жалобу на содержание телефонного разговора президентов США и Украины, ставшую поводом для запуска процедуры импичмента, рассказал, что Волкер 26 июля, то есть на следующий день после беседы Трампа и Зеленского, прибыл в Киев, чтобы вместе с постоянным представителем США при Евросоюзе Гордоном Сондлендом проконсультировать украинские власти, как им лучше «разобраться» в просьбах американского президента.

Должность спецпредставителя Госдепартамента по Украине до сих пор остаётся вакантной, более того, издание Foreign Policy сообщило в начале ноября, что она и вовсе будет ликвидирована, а полномочия распределят между сотрудниками ведомства, работающими на украинском направлении. Впрочем, Волкер не только не способствовал преодолению кризиса на Украине, а, наоборот, только усугублял ситуацию, например, выступал против прямого диалога между Киевом и народными республиками Донбасса, хотя это один из ключевых принципов Минских соглашений, и даже вмешивался во внутренние дела страны, советуя украинцам, за кого голосовать на президентских выборах. Спецсоветником Еврокомиссии по Украине стал однопартиец Меркель, на которого жаловались украинские эскортницы © Twitter, Пётр Порошенко | Перейти в фотобанк

Зато осенью у председателя Еврокомиссии появился спецсоветник по отношениям с Украиной — бывший депутат Европарламента Элмар Брок, которому в апреле 2017 года Пётр Порошенко, будучи президентом Украины, вручил орден князя Ярослава Мудрого V степени. Немецкий политик активно продвигает идею о безвизовом режиме между Украиной и странами ЕС и подписания соглашения об ассоциации. Впрочем, на новом посту Брок пока никак себя не проявил.

Возвращение России в ПАСЕ

24 июня 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила в правах российскую делегацию, лишённую права голоса в апреле 2014 года за присоединение Крыма, хотя плебисцит проводился в соответствии с нормами международного права, что подтвердили присутствовавшие на избирательных участках иностранные наблюдатели.

В знак протеста против этого решения Украина отказалась направлять свою делегацию на осеннюю сессию и вместе с Грузией, Латвией, Литвой, Эстонией создала группу «Балтик плюс» для «противодействия России», а вот российские парламентарии приняли участие в осенней сессии ПАСЕ. Как рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, если в конце 2014 года на последнем заседании, на котором присутствовала делегация из РФ, царили ненависть и неприятие, то теперь большинство депутатов ПАСЕ настроены на диалог с Москвой, хотя ярые противники тоже есть.

Очень показательным моментом изменения обстановки в ПАСЕ стало назначение первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Каграмяна докладчиком по крайне актуальной теме вакцинации в ЕС. До 2014 года россияне выступали в этой роли всего пару раз. Без провокаций всё же не обошлось. Как только на трибуну ПАСЕ поднялся руководитель российской делегации Пётр Толстой, с балкона активисты с флагами Украины, Грузии и Польши в руках начали что-то выкрикивать, но охрана быстро вывела их из зала по указанию председателя парламентской ассамблеи Лилиан Мори Паскье. Украина пыталась сорвать выступление Макрона в ПАСЕ © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Помимо возвращения России в ПАСЕ, неприятным сюрпризом, или, как сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, «холодным душем», для украинцев стала речь президента Франции Эммануэля Макрона на заседании ПАСЕ 1 октября, в которой он поддержал решение о восстановлении прав российской делегации. Правда, при этом постарался угодить и противникам Москвы, упомянув о некоем «вторжении» России на Украину и подчеркнув, что «подавление манифестаций в России (акции протестов накануне выборов в Мосгордуму) вызвало многочисленные сомнения в легитимности действий, которые Франция разделяет и по поводу которых уже озвучивала своё мнение.

Возмущение Киева вызвал и тот факт, что Россию в ПАСЕ представляют в том числе депутаты Госдумы, избранные от Севастополя и республики Крым, Дмитрий Белик, Руслан Бальбек, Светлана Савченко, Наталья Поклонская, Андрей Козенко, Константин Бахарев, Михаил Шеремет, Павел Шперов.

6 декабря Венецианская комиссия Совета Европы опубликовала заключение, что ПАСЕ не должна отказывать в полномочиях делегации РФ из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах.

Возвращение моряков, сотрудников СБУ и кораблей, участвовавших в провокации в Керченском проливе

В рамках обмена заключёнными по формуле «35 на 35», который состоялся 7 сентября, Москва передала Киеву всех 22 моряков и двоих сотрудников СБУ, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, организованной предыдущим президентом Украины Петром Порошенко, а также приговорённого к 20 годам за организацию террористической группировки в Крыму Олега Сенцова, осуждённого за шпионаж корреспондента информационного агентства «Укринформ» Романа Сущенко, отбывающего наказание за призывы к терроризму Павла Гриба, членов запрещённой в РФ националистической организации УНА — УНСО Николая Карпюка и Станислава Клыха, приговорённых к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима за участие в военных действиях против федеральных сил во время первой чеченской войны 1994-1995 годов. Политузник Евгений Мефёдов: Большой разговор после 5 лет в украинской тюрьме © Украина.ру

Президент РФ Владимир Путин признался, что освобождение двух последних было сложным вопросом.

В Россию прилетели главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский; бывшие украинские военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов, после референдума в Крыму получившие гражданство РФ и перешедшие на службу в российскую армию, которых похитили на границе Крыма с Херсонской областью и приговорили к 13 годам заключения; участник одесского Антимайдана россиянин Евгений Мефёдов; россиянин Игорь Кимаковский, задержанный в Донецкой области Службой безопасности Украины. Более половины из тех, кто прибыл в Россию в рамках обмена, граждане Украины.

Спустя чуть больше двух месяцев, 18 ноября, в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача кораблей, на которых те самые моряки совершили провокацию в Керченском проливе. Как уточнил МИД РФ, это связано с завершением следственных действий по уголовному делу о нарушении государственной границы, а не с вердиктом Международного трибунала по морскому праву ООН. Бывший политзаключенный Кимаковский рассказал о жизни после украинской тюрьмы © vk.com, Игорь Кимаковский

Тем не менее, расследование инцидента не завершено. В ноябре ФСБ РФ в связи с передачей Украине кораблей возобновила следственные действия по делу моряков, продлятся они до 25 января 2020 года, поскольку необходимо допросить свидетеля, личность которого стороне защиты неизвестна.

Возрождение «нормандского формата»

9 декабря в Париже состоялась первая более чем за 3 года встреча лидеров стран «нормандской четвёрки». Новичок в большой политике президент Украины Владимир Зеленский заметно нервничал: зайдя в зал для переговоров, чуть не занял стул, предназначенный для президента РФ Владимира Путина, не успев сесть на свой стул, залпом выпил полстакана воды и открыл папку с текстом своей речи (вперемежку на русском и украинском), а когда журналисты попросили глав государств повернуться для протокольного фото, не понял, что нужно делать, подсказал сидящий напротив российский лидер.

Помимо четырёхсторонних переговоров, на полях саммита состоялись и двусторонние. Для президентов России и Украины эта встреча стала первой. Общение Путина и Зеленского, ради которого пришлось сделать паузу в саммите «четвёрки», продлилось полтора часа вместо запланированных 45 минут. Беседу российского и украинского лидеров прервал Эммануэль Макрон, чтобы на правах принимающей стороны пригласить всех на ужин, после которого переговоры в «нормандском формате» возобновились. Саммит глав нормандской четверки подтвердил: хуже не будет. И это уже позитив © REUTERS, Thibault Camus/Pool via REUTERS | REUTERS, Thibault Camus/Pool via REUTERS | Перейти в фотобанк

На совместной пресс-конференции главы государств рассказали о достигнутых договорённостях, зафиксированных в итоговом коммюнике, состоящем из предисловия и трёх глав («немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «меры по реализации политических положений Минских соглашений» и «продолжение»):

1. Альтернативы Минским соглашениям нет.

2. В законодательство Украины необходимо внести изменения в соответствии с «формулой Штайнмайера» (закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов, а на постоянной основе — после публикации отчёта ОБСЕ об их итогах);

При этом Зеленский подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию, потому что статья Конституции об унитарном устройстве государства неизменна, а также добавил, что местные выборы в Донбассе возможны только по украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ.

3. Разведение сил и средств на трёх новых участках, определённых Контактной группой, должно завершиться к концу марта 2020 года.

В ноябре 2019 года стороны конфликта завершили разведение войск в районах населённых пунктов Золотое и Петровское, о чём лидеры «нормандской четвёрки» (когда Украину возглавлял Пётр Порошенко, а Францию — Франсуа Олланд) договаривались на предыдущем саммите в Берлине 19 октября 2016 года).

4. Полное прекращение огня до конца 2019 года, контроль за соблюдением режима тишины со стороны мониторинговой миссии ОБСЕ будет усилен.

«Стороны 20 раз договаривались о прекращении огня, но сейчас мы договорились, что мы будем относиться к этому серьёзно. Россия, имея большое влияние на сепаратистов, и мы, Украина, тоже будем на это влиять и контролировать. Уверен, что если все стороны хотят, то до конца года тоже это осуществится», — заявил Владимир Зеленский.

5. До 31 декабря 2019 года стороны конфликта должны провести обмен пленными по принципу «всех установленных на всех установленных» и обеспечить к ним доступ представителей Международного Красного Креста.

6. Следующий саммит «нормандской четвёрки» на высшем уровне состоится через четыре месяца (как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Берлине).

Обмен пленными между Киевом и Донбассом

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил о выполнении первой договорённости, достигнутой на саммите «нормандской четвёрки». Стороны вооружённого конфликта в Донбассе провели обмен пленными — первый за два года — по формуле «всех установленных на всех установленных».

Киев передал Луганску 63 человека, а Донецку — 61. На подконтрольную Киеву территорию из ДНР вернулись — 51, а из ЛНР — 25 человек. Несколько человек отказались либо уезжать на другую сторону линии соприкосновения, либо вовсе участвовать в обмене.

Власти Украины и народных республик намерены завершить процедуру помилования и не возобновлять преследование освобождённых лиц. Более того, Киев гарантировал «процессуальную очистку» для тех, кому ещё не вынесен судебный приговор.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова уточнила, что 80% лиц, которых Киев должен передать народным республикам, — это жители Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и других украинских городов, а не ДНР и ЛНР. В Донецк, в частности, уехала трёхкратная чемпионка Украины по тхэквондо Дарья Мастикашева, задержанная в 2015 году в Днепре, когда навещала маму (когда женщина находилась в тюрьме, сын написал письмо, в котором просил её не голодать и не умирать).

Киев передал Луганску несколько добровольцев из России, гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги (по информации источников «Громадське Радiо», изначально планировалось, что он вылетит на Родину из Киева, но он отказался и в дальнейшем планирует уехать в Россию) и 85-летнего харьковского учёного Мехти Логунова.

Кроме того, 28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения пятерым сотрудникам бывшего подразделения «Беркут» Олегу Янишевскому, Павлу Аброськину, Александру Маринченко, Сергею Зинченко и Сергею Тамтуре, обвиняемым в убийствах на Майдане в 2014 году, на личное обязательство, чтобы они смогли принять участие в обмене. Несмотря на акции протестов около Лукьяновского СИЗО, их вывезли к месту обмена на линии соприкосновения. Двое из них отправились в ЛНР, трое — в ДНР.

Несколько участников обмена рассказали, что подвергались пыткам со стороны сотрудников украинских спецслужб и членов батальона «Азов».

«Били очень много и везде, ножом тыкали в ноги. Прикладом автомата били в лицо. «Буцали», короче, как мячик. Душили, даже вешали. У них на потолке крюк специальный для этих процедур. Короче, полная релаксация», — заявил РИА Новости дончанин Вячеслав Бирюков.

Из 76 человек, которых народные республики передали Киеву, 12 военнослужащих и 64 гражданских лица. Все они вылетели с военного аэродрома Чугуева Харьковской области, а в киевском аэропорту «Борисполь» их встретил Владимир Зеленский.

Президент Украины пообещал, что обмены будут продолжены и в будущем.

«А у нас в квартире газ»: российским энергоресурсам на Украине быть

2019 год имел ключевое значение для сотрудничества России и Украины, потому что 31 декабря истекает срок действия соглашений о поставках и транзите газа, подписанных в 2009 году премьер-министрами двух стран Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко.

Главной проблемой для продления действующих или заключения новых документов были судебные тяжбы между «Газпромом» и «Нафтогазом» в международных судах. Найти выход из тупика удалось после переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «нормандского формата». На итоговой пресс-конференции в Париже на вопрос, есть ли прогресс на этом направлении, российский лидер начал ответ строкой из стихотворения Сергея Михалкова: «А у нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть и будет. Но может быть дешевле, если договоримся».

20 декабря представители России и Украины подписали протокол по транзиту газа, согласно которому «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах. Тариф на транзит топлива будет устанавливать украинская Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что стоимость прокачки топлива вырастет, но точных цифр не назвал. При этом, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, риски тарифообразования на транзит газа с Оператором ГТСУ возьмёт на себя «Нафтогаз». Транзит газа. Какой новогодний сюрприз получат Украина и Европа? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Подписанный протокол также предусматривает обнуление взаимных претензий: «Газпром» выплачивает $2,9 млрд в соответствии с вердиктом Стокгольмского арбитража ($2,56 млрд присуждённые в качестве компенсации и проценты, начисленные с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года), компании подписывают мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины — мировое соглашение с «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий на сумму $7,4 млрд.

27 декабря «Нафтогаз» подтвердил, что получил от «Газпрома» $2,918 млрд.

«Был выбор такой: между плохим и очень плохим. $2,9 млрд для «Газпрома», для нашей страны — тяжёлое решение. Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы», — заявил Дмитрий Козак.

В 2019 году в энергетической сфере произошли неприятные для Украины события. Прежде всего Дания наконец выдала разрешение на прокладку газопровода «Северный поток-2» через свои территориальные воды. Из пяти стран, через территории которых пролегают трубы, она дольше всех тянула с этим вопросом, поскольку просчитывала возможные риски для экологии и судоходства. Компания Nord Stream 2 даже была готова продолжить строительство «Северного потока-2», минуя Данию. Всё шло по плану, проект должны были завершить к концу 2019 года, но в декабре появилась другая проблема: президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2», и швейцарская Allseas, не дожидаясь вступления ограничительных мер в силу, отозвала свои трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter до полного прояснения юридического аспекта ситуации. Российская сторона объявила, что газопровод, который готов уже на 94%, будет достроен собственными силами, хотя это и займёт больше времени. Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии продлило разрешение на строительство «Северного потока-2», действовавшее до конца 2019-го, до марта 2020 года.

Кроме того, завершено строительство другого газопровода, по которому Россия сможет поставлять энергоресурсы в обход Украины, — «Турецкого потока». Церемония введения в эксплуатацию назначена на 8 января 2020 года.

Если оба эти газопровода будут загружены на полную мощность, то Москва может полностью отказаться от украинского маршрута, но Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что транзит через Украину сохранится.

Шаг за шагом Россия и Украина движутся к миру

Одним из главных событий уходящего года, безусловно, станет небольшое, но всё же потепление отношений между Москвой и Киевом. Это стало возможно после смены власти на Украине.

Президент РФ Владимир Путин не отрицал слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко, что не отвечает на его телефонные звонки.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — объяснял российский лидер.

На выборах в апреле 2019 года с рекордным за всю историю страны результатом 73,22% победил актёр Владимир Зеленский. Украинцы, которые не теряли надежду на мир, считали отсутствие политического опыта нового главы государства не недостатком, а, наоборот, преимуществом. С июля по ноябрь президенты России и Украины общались по телефону четыре раза. На критику в свой адрес после первого звонка в Кремль Зеленский ответил: «С меня абсолютно корона не спадёт, потому что жизнь ребят наших (моряков, задержанных при провокации в Керченском проливе. — Ред.) — самое главное».

Именно благодаря тому, что лидеры двух стран, несмотря на сохраняющиеся разногласия по многим вопросам, смогли выстроить диалог, удалось не только провести обмен заключёнными лицами, но и решить вопрос о дальнейших поставках газа, благодаря чему Москва сохранила налаженный маршрут транзита в Европу, а Киев — поступления в государственный бюджет.