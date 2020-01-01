Украинцы все еще ждут чуда от власти и основные надежды связывают с одной конкретной фамилией, уверены политические эксперты

Дед Мороз — главный сказочный персонаж на празднике Нового года. Традиционно он начал дарить подарки в СССР в конце 1930-х годов, когда после нескольких лет запрета вновь разрешили ёлку.

Деда Мороза изображают как старика в цветной — голубой, синей, красной или белой шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке, в валенках. Ездит он на тройке лошадей.

Это Дед Мороз классический. А может ли появиться новый Дед Мороз или другой чудотворец, который сделает 2020 год сказочным и чудесным для Украины? Исполнит давнюю народную мечту: чтобы пришёл, решил все проблемы, да еще и помог материально.

Возможно ли это и кто может стать таким новым Морозом? На эти вопросы изданию Украина.ру ответили украинские политические эксперты. И да, они очень постарались ответить серьёзно.

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива»

Загадывайте желание. Где живет настоящий российский Дед Мороз © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский, больше некому. Порошенко мог бы побороться за это высокое звание, но он бы проиграл вчистую. Так что Зеленский на роль Деда Мороза — вне конкурса.

Руслан Бизяев, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

— Еще Вячеслав Михайлович Молотов на переговорах с Гитлером рассказал, что чудес не бывает. Я в чудеса не верю. Политика — это искусство возможного. Потолок этих возможностей состоит в том, что всё идет в русле компромисса.

Даже газовые переговоры — это уже политический компромисс, который довлел над экономической составляющей. Если компромисс не только внутри Украины, но и внутри Европы будет доминировать, то всё будет хорошо.

Плюс 2020 год — это год президентских выборов в США. Это глобальное событие, которое влияет на весь мир, в том числе на ситуацию в Украине. От того, как они завершатся, во многом будет зависеть будущая мировая конфигурация.

Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований «Пента»

— В роли Деда Мороза сейчас может выступать только один украинский политик, и от него этого как раз и ожидают — чуда. Это Зеленский. Он и по своей профессии актер, который привык веселить, радовать украинцев.

Это, кстати, одна из причин, почему его избрали — он носитель позитивных эмоций. А поскольку украинцы всегда ожидают чуда, и чуда, как правило, ожидают от нового президента (правда, довольно быстро разочаровываются), его сразу по многим причинам ждут и от Зеленского.

Других претендентов на эту роль и близко нет.

Денис Гороховский, политолог

— Я не думаю, что может появиться один политик, который совершит чудо и в корне изменит ситуацию. Но определенное чудо может совершить Владимир Зеленский.

Дед Мороз рассказал о самой оригинальной предновогодней просьбе © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Алексей Якубин, кандидат политических наук

— Если судить по социологии, то люди верят, что действующий президент может выступить таким волшебником, что сможет поменять страну. Другое дело, насколько здесь ожидание и реальность могут совпасть.

Но то, что было очарование Зеленским, я думаю, это показатель высокого уровня ожиданий. В целом по-прежнему рейтинг Зеленского — это рейтинг ожиданий. Мне кажется, что именно с Зеленским люди в данный момент ассоциируют возможность изменений в стране.

— Оправдает ли он эти ожидания?

— Ближайшие полгода это нам покажут. Потому что за вот эти полгода произойдут ключевые определяющие вещи, например, связанные с подготовкой встречи в «нормандском формате», и социально-экономические вопросы. Станет ясна политика власти в контексте отопительного сезона, тех же прямых поставок газа и в целом бюджетных приоритетов.