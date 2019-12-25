Госбюро расследований сменит начальника. Пост займет нардеп от фракции «Слуга народа» Ирина Венедиктова. Оскандаленный прослушкой у него в кабинете Роман Труба уйдет в отставку на основании нового закона о перезапуске ГБР. Президент подписал соответствующий закон 24 декабря - ГБР поменяет статус и станет государственным правоохранительным органом

Харьковчанка Ирина Венедиктова имеет солидное портфолио. Из открытых источников известно, что Ирина окончила Харьковский национальный университет внутренних дел, а также изучала курс международного коммерческого арбитража в Chartered Institute of Arbitrators (Лондон). Это ведущая профессиональная членская организация, представляющая интересы альтернативных специалистов по разрешению споров (ADR) во всем мире. Сейчас она доктор юридических наук, профессор.

Венедиктова создала собственную научную школу и специализируется на конституционализме, развитии гражданского общества, частном и международном праве. Она баллотировалась на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Украины, однако не сумела занять эту должность. Во время президентской кампании Зеленского Ирина Венедиктова выступала в качестве советника кандидата по правовым вопросам.

Тогда в интервью она лестно высказывалась в адрес своего кандидата: «Если бы у нас не было Зеленского, его стоило бы выдумать. Нам нужен новый человек, выступающий за прямую демократию. Он настоящий, он не такой, как все, и его появление встряхнуло гражданское общество. Его советников и волонтеров объединяют не деньги или возможность будущей выгоды, а идея реальных демократических реформ».

Судя по кадровым перестановкам, Зеленский в долгу перед своими советниками не остается.

По данным телеграм-канала «Шептун», Ирину Венедиктову лоббирует адвокат Андрей Портнов: «Другие эксперты считают, что корни ее влияния растут из "Квартала". Как известно, Венедиктова окончила Харьковский университет внутренних дел. Но специализируется на судебной тематике и в правоохранительных органах никогда не работала. Впрочем, это уже давно не воспринимается как недостаток в украинских карьерных лифтах». «Трубу прорвало». На Украине опубликовали скандальные прослушки главы Госбюро расследований © Facebook, Державне бюро розслідувань | Перейти в фотобанк

Журналист Юрий Бутусов также подчеркнул, что Венедиктова опытный и уважаемый юрист, а отсутствие практики в органах ей поможет компенсировать ближайшее окружение: «Большой опыт правоохранительной деятельности имеет муж Венедиктовой — Денис Колесник, сотрудник Национальной полиции Украины, департамента киберполиции. А также многое посоветовать сможет отец Ирины, Валентин Венедиктов, первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции. Сможет ли Венедиктова выстроить такую работу, сможет ли она построить структуру, которая только в процессе создания, — большой вопрос. Известно, что она принимала участие в конкурсе на пост судьи гражданского кассационного суда в составе Верховного суда, но провалилась еще на этапе письменных экзаменов, не набрав необходимого числа баллов. Думаю, ключевую роль в глазах Зеленского имеет история личных отношений и независимость Венедиктовой от влияния Андрея Богдана и Андрея Портнова, которые, как известно по аудизаписям и информации СМИ, влияли на работу главы ГБР Романа Трубы. Публикация записей серьезно дискредитировала власти, а назначение Венедиктовой не позволит Богдану давить таким же образом на нового руководителя. Пока констатируем, что мотивация в назначениях носила и будет носить прежде всего политический характер».

Кстати, Венедиктова является вице-президентом Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов (Харьков). В декларации Ирина Венедиктова указала пять дорогих машин, в том числе Porshe Cayenne.