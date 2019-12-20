Президент США Дональд Трамп призывает Палату представителей как можно быстрее передать процедуру импичмента в Сенат, чтобы однопартийцы оправдали его и эта история подошла к концу. Но демократы тянут время, чтобы добиться от республиканцев выполнения выдвинутых условий

18 декабря Палата представителей полного состава вынесла импичмент главе государства, признав его виновным в злоупотреблении властью и препятствованию расследованию Конгресса. Неординарный рождественский подарок: Конгресс объявил Трампу импичмент © AP, Patrick Semansky | AP, Patrick Semansky | Перейти в фотобанк

Пути назад уже нет, но демократы идут на попятную

Через несколько часов после голосования с заявлением выступил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. По его словам, председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси продолжает «увиливать от прямого ответа» относительно того, когда дело передадут в верхнюю палату Конгресса. Он уточнил, что в этом году сенаторы уже не успеют приступить к рассмотрению импичмента, потому что начинаются рождественские каникулы, поэтому оно начнётся не раньше 6 января 2020 года.

«Палата представителей позволила партийной ярости по отношению к этому конкретному президенту создать токсичный новый прецедент, который будет эхом отзываться далеко в будущем. За последние 12 недель конгрессмены-демократы провели самое спешное, наименее тщательное и максимально несправедливое расследование по импичменту в современной истории. Сопротивление импичменту было двухпартийным. Только одна часть одной фракции хотела такого исхода», — заявил Макконнелл.

Речь о том, что внутри Демократической партии не было единого мнения по вопросу импичмента: за него активно выступала её либеральная часть, и даже Пелоси сначала была против запуска процедуры, но всё же сделала это. Ярким свидетельством партийных разногласий стали результаты голосования по обвинительному заключению 18 декабря, когда по первому пункту против высказались двое демократов, а по второму — трое. Один из них, Джефф ван Дрю, накануне официально перешёл в стан республиканцев, о чём журналистам в Белом доме объявил президент США Дональд Трамп.

«Рональд Рейган говорил: «Это не я оставил мою партию, моя партия оставила меня». Думаю, это просто лучше мне подходит. Это то, кто я есть», — сказал конгрессмен.

19 декабря Макконнелл провёл встречу с лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером, однако договориться о деталях проведения процедуры импичмента в верхней палате Конгресса не удалось: демократы настаивают на вызове на допрос свидетелей, которых они предлагают — бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, его помощника Роберта Блэра и сотрудника Административно-бюджетного управления Белого дома Майкла Даффи, — на что республиканцы не соглашаются, поскольку в Палате представителей демократы поступили точно так же. Просчитались с импичментом: рейтинги Трампа растут, а демократы переходят в Республиканскую партию © РИА Новости, Кейтлин Оукс | Перейти в фотобанк

«После того как демократы не обеспечили мне надлежащего судопроизводства в Палате представителей, без юристов, без свидетелей, без ничего, они ещё хотят теперь указывать Сенату, как осуществлять процесс. Вообще-то у них ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся», — написал в Twitter Трамп.

По его мнению, демократы затягивают с передачей процедуры импичмента в Сенат, потому что боятся, что их самих вызовут в качестве свидетелей, в частности, председателя спецкомитета Палаты председателей по разведке Адама Шиффа, анонимного информатора, бывшего вице-президента США Джо Байдена, наиболее вероятного кандидата в президенты от оппозиции, и его сына Хантера, работавшего в энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского.

«Если демократы по своей великой мудрости решат не объявляться (в Сенате. — ред.), они проиграют вследствие неявки. Я хочу немедленного процесса! Республиканцы никогда не были так едины! Дело демократов настолько плохо, что они даже не хотят идти в суд!» — добавил Трамп.

Разбирательство в Сенате не начнётся до тех пор, пока Нэнси Пелоси не назначит конгрессменов, которые на судебном процессе выступят в роли стороны обвинения. Она требует от лидера республиканского большинства уточнить регламент процедуры, а его согласование упирается в разногласия по свидетелям. Этот вопрос демократы и республиканцы должны решить совместно, однако если однопартийцы президента смогут 51 голосом принять соответствующую резолюцию (а они вполне могут это сделать, учитывая свои 53 мандата), то самостоятельно будут определять порядок проведения судебного процесса.

Тем временем Трамп уже выбрал своих адвокатов — главным его представителем в Сенате будет юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, а помогать ему будут ещё два человека. Вероятнее всего, личный адвокат президента Джей Секулоу и профессор права Гарварда Алан Дершовиц, который ранее в эфире радиостанции WNYM говорил, что в американском законодательстве нет таких преступлений, как сговор с иностранным государством, также нарушением закона не считается, если президент или кто-нибудь другой назовёт имя осведомителя по ситуации с Украиной.

Быть импичменту или не быть — вот в чём вопрос

Согласно опросу, проведённому агентством Reuters и консалтинговой компанией Ipsos в интернете 18-19 декабря среди 1108 жителей страны, 46% респондентов сказали, что Трамп должен остаться на президентском посту, 42% хотят, чтобы его отстранили от власти по процедуре импичмента.

В свою очередь, исследование газеты Wall Street Journal и телеканала NBC News показало, что мнения граждан по этому вопросу разделились поровну: 48% за импичмент, 48% против.

«По мере того как разворачивается процедура импичмента, общественность становится настроенной против него, понимая, что речь идёт об исключительно политических приемах. Демократы надеялись, что какая-то грязь пристанет к Трампу и уменьшит его шансы на переизбрание, но пока кажется, что импичмент помогает Трампу», — заявил в комментарии РИА Новости бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Несмотря на то что пока ситуация развивается не по тому сценарию, который планировала оппозиция, члены Демократической партии, которые претендуют на выдвижение в качестве кандидата в президенты, сделали тему импичмента одной из ключевых на теледебатах, хотя традиционно американских избирателей гораздо больше интересовали внутриполитические темы.

На очередном раунде теледебатов, который прошёл 19 декабря в Лос-Анджелесе, Джо Байден заявил, что импичмент — это первый шаг к восстановлению института президентства. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс назвал Трампа лжецом, действия которого расходятся с его предвыборными обещаниями, а его администрацию — самой коррумпированной в истории США. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен упрекнула Трампа в нарушении предвыборного обещания «осушить вашингтонское бюрократическое болото» и подыгрывании интересам исключительно состоятельных лиц с большими связями. Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар задалась вопросом, почему Трамп не разрешает сотрудникам Белого дома дать показания в Конгрессе, если ни в чём не виновен. Миллиардер Том Стейер предложил сделать слушания в Сенате публичными, чтобы электорат Республиканской партии сам смог поставить вопрос ребром: «либо избавиться от Трампа, либо избавиться от самих сенаторов-республиканцев». Мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич призвал однопартийцев в любом случае сосредоточиться на отстранении Трампа от власти.

Свергнуть действующего президента через процедуру импичмента его оппонентам не удастся, по крайней мере, сейчас, когда большинство в Сенате принадлежит республиканцам, а его рейтинг среди сторонников партии держится на рекордном уровне — около 90%. Так что всё, что происходит сейчас, направлено на более далёкую перспективу, а именно на двойные выборы, которые пройдут 3 ноября 2020 года: граждане США выберут не только главу государства, но и всех членов Палаты представителей (435 человек).

Если демократам удастся удержать контроль над нижней палатой Конгресса, а Трампу — переизбраться на второй срок, то история может повториться: конгрессмены инициируют процедуру импичмента, а Сенат её заблокирует, потому что ближайшие выборы в верхнюю палату Конгресса состоятся лишь в 2024 году.