Доцент Астраханского государственного технического университета Института рыбного хозяйства, биологии и природопользования Олеся Якубова создала акваколлаген, способствующий продлению молодости и сохранению здоровья. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба учебного заведения

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«Как употреблять коллаген? Он имеет определенную отличительную особенность. Если он холодный (температура 2, +- 4 градуса), представлен в желеобразном состоянии. Если он при комнатной температуре — он жидкий. Фибриллярный белок как раз вот так реагирует. Коллаген мы помещаем в теплую воду и перемешиваем. Он быстро растворился, практически ничего не осталось», — описала принцип работы своего изобретения Якубова.

Она добавила, что аминокислоты, которые попадают в организм человека при употреблении напитка на основе акваколлагена, поступают глубоко в ткани, где с их помощью синтезируется собственный коллаген. В результате кожа человека становится более эластичной, гладкой, улучшается состояние ногтей и волос, а также подвижность суставов.

В современных рафинированных продуктах питания коллагена содержится очень мало. Причём содержится он только в продукции животного происхождения. Но напрямую из продуктов питания коллаген сложно усваивается.

Особенность продукта в том, что рыбный коллаген физиологически максимально близок к человеческому. Для его производства учёные АГТУ используют чешую рыб Каспийского бассейна (карпа, толстолобика, белого амура), которая не перерабатывается, а остаётся в качестве вторичного сырья.

При производстве акваколлагена есть и определённые трудности, которые состояли в том, чтобы избежать рыбного запаха при переработке сырья. Однако в итоге технологам удалось создать продукт, к тому же получившийся дешевле и не хуже зарубежных аналогов.

В частности, цена 0,2 литра банки шестипроцентного питьевого акваколлагена японского производства составляет порядка 35 долларов, а 0,5 литра астраханского акваколлагена — 47,5.

На данный момент астраханский акваколлаген можно приобрести по предварительной записи в интернете и на тематических страницах популярных соцсетей. Разработчики планируют в течение двух-трех лет выйти со своим предложением в офлайновые магазины.

Наряду с акваколлагеном астраханские учёные работали над созданием рыбного желатина. Одно из его выгодных отличий от животного аналога — отсутствие религиозных запретов для некоторых национальностей.

«Если коллаген идет на формирование молодости и красоты, то рыбный желатин — это структурообразователь, который используется в кондитерской и пищевой промышленности для образования разных десертов. Всего, что мы сегодня на рынке видим», — указала Якубова.

По мнению ученых, после 20-25 лет коллаген практически перестаёт вырабатываться в организме человека, поэтому очень важно употреблять его либо в питьевом виде 2-3 месяца по 20-40 граммов в день в зависимости от возраста, либо в виде крема.

В октябре этого года учёные впервые представили продукт на XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019» в Москве, где на открытых площадках ВДНХ свои достижения продемонстрировали 68 регионов России и 15 зарубежных стран. Астраханский акваколлаген удостоился бронзовой медали.

Формулу также продолжают совершенствовать, к работе привлекаются заинтересованные студенты АГТУ, которые проводят дополнительные исследования акваколлагена и занимаются улучшением его органолептических характеристик.