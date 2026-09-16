https://ukraina.ru/20260916/lantratova-rasskazala-o-peregovorakh-s-kievom-obmen-plennymi-propavshie-bez-vesti-ranenye-1083221583.html

Лантратова рассказала о переговорах с Киевом: обмен пленными, пропавшие без вести, раненые

Лантратова рассказала о переговорах с Киевом: обмен пленными, пропавшие без вести, раненые - 16.09.2026 Украина.ру

Лантратова рассказала о переговорах с Киевом: обмен пленными, пропавшие без вести, раненые

Россия и Украина обсуждают списки для обмена пленными, ведут переговоры по поиску пропавших без вести военнослужащих, при этом переговоры по гуманитарным вопросам идут непросто, рассказала российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Об этом пишет РИА Новости

2026-09-16T07:55

2026-09-16T07:55

2026-09-16T07:55

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семья

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Лантратова отметила, что среди российских военнопленных, находящихся на Украине, немало раненых бойцов, в настоящее время прорабатывается вопрос их обмена. Также прилагаются усилия по установлению судьбы без вести пропавших."Безусловно, мы работаем с Министерством обороны [России], с омбудсменом Украины обмениваемся списками без вести пропавших и стараемся понять: если человек в плену — стараемся выходить на переговоры или устанавливать судьбу", — сказала она.Кроме того, представители России и Украины работают и над возвращением на родину гражданских лиц, надеются провести акцию по воссоединению семей."Есть готовые списки, мы их обсуждаем. Этот процесс у нас идёт, в каждодневном формате взаимодействие", — сообщила омбудсмен, отметив, что следующее гуманитарное мероприятие может состояться в ближайшее время.По словам омбудсмена, переговоры по гуманитарным вопросам идут крайне непросто. Россия публиковала списки украинских пленных, которых Россия готова передать, однако Киев не всегда забирает своих граждан и нередко выдвигает неприемлемые требования.Лантратова напомнила, что в последний крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "103 на 103" в августе удалось вернуть 31 раненого бойца. А через пять дней после этого по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко удалось обменять ещё десять российских военнослужащих.Ранее сообщалось, что Россия ведет "непрерывный переговорный процесс" с украинской стороной по вопросу обмена военнопленными, сейчас обсуждаются детали следующего большого обмена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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