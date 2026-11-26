https://ukraina.ru/20261126/udar-po-kievu-i-sukhogruzu-u-odessy-minoborony-raskrylo-tseli-nochnoy-ataki-1084746193.html

Удар по Киеву и сухогрузу у Одессы: Минобороны раскрыло цели ночной атаки

Удар по Киеву и сухогрузу у Одессы: Минобороны раскрыло цели ночной атаки - 26.11.2026 Украина.ру

Удар по Киеву и сухогрузу у Одессы: Минобороны раскрыло цели ночной атаки

Российские войска в ночь на 26 ноября нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, сообщили в Министерстве обороны РФ

2026-11-26T08:57

2026-11-26T08:57

2026-11-26T08:57

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Для поражения целей применялись ударные беспилотники и высокоточное оружие наземного базирования. В результате проведенной атаки были успешно поражены предприятия оборонной промышленности, расположенные в украинской столице.Кроме того, в акватории Черного моря к юго-востоку от Одессы российские военные нанесли поражение сухогрузу. По данным Минобороны, это судно использовалось для доставки на территорию Украины грузов двойного назначения и военного имущества.О других успехах россиян - в материале Россия прорывает ПВО ВСУ "Искандерами" и реактивными дронами — эксперт про удары по Украине в дзен-канале Украина.ру.

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украина, россия, киев, минобороны, вооруженные силы украины, сво, спецоперация