Удар по Киеву и сухогрузу у Одессы: Минобороны раскрыло цели ночной атаки
Российские войска в ночь на 26 ноября нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, сообщили в Министерстве обороны РФ
Для поражения целей применялись ударные беспилотники и высокоточное оружие наземного базирования.
В результате проведенной атаки были успешно поражены предприятия оборонной промышленности, расположенные в украинской столице.
Кроме того, в акватории Черного моря к юго-востоку от Одессы российские военные нанесли поражение сухогрузу. По данным Минобороны, это судно использовалось для доставки на территорию Украины грузов двойного назначения и военного имущества.
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