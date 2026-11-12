https://ukraina.ru/20261112/uzhe-15-y-s-aprelya-sotrudnik-zaes-pogib-v-svom-dome-pri-nochnym-udare-vsu-1084438201.html

Уже 15-й с апреля сотрудник ЗАЭС погиб в своём доме при ночным ударе ВСУ

Уже 15-й с апреля сотрудник ЗАЭС погиб в своём доме при ночным ударе ВСУ - 12.11.2026 Украина.ру

Уже 15-й с апреля сотрудник ЗАЭС погиб в своём доме при ночным ударе ВСУ

В Энергодаре в результате ночного удара ВСУ погиб ещё один сотрудник Запорожской АЭС. Об этом пресс-служба станции вечером 11 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-11-12T02:38

2026-11-12T02:38

2026-11-12T02:38

украина.ру

россия

энергодар

запорожская аэс

запорожская область

атомная электростанция

атомная энергетика

магатэ

рафаэль гросси

сво

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Ситуация на ЗАЭС остаётся критической не первый месяц. 2 ноября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на станции и атаки Украины на её город-спутник Энергодар. А уже 3 ноября сотрудница ЗАЭС погибла в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль — всего жертвами того удара стали два человека."В Энергодаре погиб ещё один сотрудник Запорожской АЭС. С апреля этого года это уже пятнадцатый убитый работник станции. Наш коллега был убит ночью в собственном доме, где отдыхал после смены", — говорится в последнем сообщении станции.Подробнее о ситуации в Энергодаре - в публикации ЗАЭС перешла на аварийные генераторы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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