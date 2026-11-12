Уже 15-й с апреля сотрудник ЗАЭС погиб в своём доме при ночным ударе ВСУ - 12.11.2026 Украина.ру
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Уже 15-й с апреля сотрудник ЗАЭС погиб в своём доме при ночным ударе ВСУ
Уже 15-й с апреля сотрудник ЗАЭС погиб в своём доме при ночным ударе ВСУ - 12.11.2026 Украина.ру
Уже 15-й с апреля сотрудник ЗАЭС погиб в своём доме при ночным ударе ВСУ
В Энергодаре в результате ночного удара ВСУ погиб ещё один сотрудник Запорожской АЭС. Об этом пресс-служба станции вечером 11 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-11-12T02:38
2026-11-12T02:38
украина.ру
россия
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
атомная электростанция
атомная энергетика
магатэ
рафаэль гросси
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Ситуация на ЗАЭС остаётся критической не первый месяц. 2 ноября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на станции и атаки Украины на её город-спутник Энергодар. А уже 3 ноября сотрудница ЗАЭС погибла в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль — всего жертвами того удара стали два человека."В Энергодаре погиб ещё один сотрудник Запорожской АЭС. С апреля этого года это уже пятнадцатый убитый работник станции. Наш коллега был убит ночью в собственном доме, где отдыхал после смены", — говорится в последнем сообщении станции.Подробнее о ситуации в Энергодаре - в публикации ЗАЭС перешла на аварийные генераторы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, энергодар, запорожская аэс, запорожская область, атомная электростанция, атомная энергетика, магатэ, рафаэль гросси, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины, обстрелы россии сегодня, военные преступления, ядерная безопасность, погибшие
Украина.ру, Россия, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область, атомная электростанция, атомная энергетика, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины, обстрелы России сегодня, Военные преступления, ядерная безопасность, погибшие

Уже 15-й с апреля сотрудник ЗАЭС погиб в своём доме при ночным ударе ВСУ

02:38 12.11.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Энергодаре в результате ночного удара ВСУ погиб ещё один сотрудник Запорожской АЭС. Об этом пресс-служба станции вечером 11 ноября сообщает в канале на платформе "Макс"
Ситуация на ЗАЭС остаётся критической не первый месяц. 2 ноября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на станции и атаки Украины на её город-спутник Энергодар. А уже 3 ноября сотрудница ЗАЭС погибла в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль — всего жертвами того удара стали два человека.
"В Энергодаре погиб ещё один сотрудник Запорожской АЭС. С апреля этого года это уже пятнадцатый убитый работник станции. Наш коллега был убит ночью в собственном доме, где отдыхал после смены", — говорится в последнем сообщении станции.
Подробнее о ситуации в Энергодаре - в публикации ЗАЭС перешла на аварийные генераторы.
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