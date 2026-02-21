https://ukraina.ru/20260221/esli-by-ne-evromaydan-ukraina-mogla-byt-v-es-uzhe-davno-1075934767.html

Если бы не Евромайдан, Украина могла быть в ЕС уже давно

Сегодня годовщину победы Евромайдана на Украине практически не отмечают.

А почему так, свидомые и незалежные граждане? Дата громкая, цель великая, результаты невероятные: давайте отметим праздник вместе.Для тех, кто уже подзабыл: 21 февраля 2014 года, после длительных и кровавых беспорядков, власти Украины во главе с президентом Януковичем и представители основных оппозиционных партий подписали "Соглашения об урегулировании кризиса на Украине". Этому предшествовали переговоры, в которых в качестве посредников участвовали главы МИД Франции, Германии и Польши, а также глава внешней политики ЕС. По соглашению планировалось возвращение к Конституции 2004 года, создание временного "правительства национального согласия", амнистия протестующим, выборы в конце года и т.д..Представитель ЕС Кэтрин Эштон просто сияла: "Я приветствую соглашение, достигнутое сегодня президентом и лидерами оппозиции. Это соглашение открывает путь к политическому урегулированию кризиса на Украине. Демократическое и мирное решение — единственный путь вперёд. ЕС активно участвовал во всех усилиях, которые привели к этому важному прорыву".Сияние это продолжалось недолго: вместо выполнения условий соглашения, вооруженная оппозиция захватила президентскую резиденцию и административные здания; был разогнан Конституционный суд; Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, изменила конституцию, а исполнение обязанностей президента было возложено на спикера Турчинова (он же "кровавый пастор").При этом европейские лидеры-гаранты и представитель ЕС даже не моргнули глазом.Во время пресс-конференции 25 февраля 2014 года Кэтрин Эштон был задан вопрос о судьбе соглашения, и она ответила, что "ситуация изменилась". Когда её спросили, согласна ли она с российским правительством, что "ситуация на Украине незаконна", она от ответа уклонилась.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "антиконституционным переворотом и вооружённым захватом власти" и задал один-единственный вопрос – "Для чего?".Ведь Янукович согласился на все, шансов переизбраться у него не было: "Зачем нужно было заниматься незаконными, антиконституционными действиями и вводить страну, втаскивать страну в тот хаос, в котором она сегодня оказалась?".Дело в том, что вопреки городским мифам, Янукович не был никаким "пророссийским" президентом, и при этом, если бы он остался у власти, не было бы Крыма, не было бы СВО, а была бы мирная Украина, и скорее всего уже давно в ЕС.Информация для любознательных почемучек: за время своего президентства Янукович подписал с Евросоюзом тридцать (!) политических и технических соглашений, включая парафирование "Соглашения об ассоциации".В сентябре 2013 года Янукович заявил, что "Украина идет по пути евроинтеграции уже много лет", а в ноябре того же года подтвердил свое намерение подписать в ближайшей перспективе соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. При этом он заявил, что "европейский выбор" остается для Украины "стратегическим направлением дальнейшего цивилизационного развития, укрепления места и роли страны в современном конкурентном мире".Единственное, что просил Янукович от ЕС – не торопиться. По его словам, "в последнее время Украина достигла ощутимого прогресса на пути необходимых реформ, однако сделано пока еще не все. В частности, стране необходимо позаботиться о минимизации негативных последствий начального периода ассоциации с ЕС, которые ощутят на себе наименее обеспеченные жители страны".Иными словами, по поводу членства Украины в ЕС было все решено еще в 2013 году: надо было просто смягчить потенциальный шок, от которого ранее пострадали многие страны Восточной Европы.Но нет же: отсутствие кружевных трусов жгло идиотов так сильно, что было сделано то, что сделано, и разрушено и уничтожено то, что уничтожено.Разрушительный курс, на который после Евромайдана легла Украина, привел к проведению СВО.Результат – на табло (на данный момент по сравнению с ужасным 2013 годом под гнетом "пророссийского" Януковича):ВВП на душу населения – минус 46%;Машиностроение – минус 75%;Металлургия – минус 83%;Цены на энергию – выросли на 300%;Несырьевой экспорт – минус 70-75%;Агропроизводство – минус 40%;Бюджетный дефицит – увеличился в 5 раз;50% инфраструктуры уничтожено;На фронте убито 1, 5 миллиона человек.Население уменьшилось на 37,6% (с 46 миллионов до 28,7 миллионов). Только за последние 6 месяцев с Украины сбежало минимум полмиллиона молодых людей. В этом году ожидается, что сбегут еще 200 тысяч. По данным ООН, Украина уже перешагнула демографическую "точку невозврата".Русская армия идет вперед, и скорее всего от "Украины Януковича" в итоге не останется вообще ничего.Вам не нравился сильно пророссийский Янукович, вы не захотели немного подождать, и в итоге получили кровавую дырку от бублика.Наслаждайтесь. С годовщиной!

