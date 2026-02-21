Если бы не Евромайдан, Украина могла быть в ЕС уже давно - 21.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260221/esli-by-ne-evromaydan-ukraina-mogla-byt-v-es-uzhe-davno-1075934767.html
Если бы не Евромайдан, Украина могла быть в ЕС уже давно
Если бы не Евромайдан, Украина могла быть в ЕС уже давно - 21.02.2026 Украина.ру
Если бы не Евромайдан, Украина могла быть в ЕС уже давно
Сегодня годовщину победы Евромайдана на Украине практически не отмечают.
2026-02-21T21:43
2026-02-21T21:43
украина
франция
германия
виктор янукович
александр турчинов
владимир путин
ес
мид
рада
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061340328_0:61:994:620_1920x0_80_0_0_5e7baa29a7736b6f7bc57ef4b040670f.jpg
А почему так, свидомые и незалежные граждане? Дата громкая, цель великая, результаты невероятные: давайте отметим праздник вместе.Для тех, кто уже подзабыл: 21 февраля 2014 года, после длительных и кровавых беспорядков, власти Украины во главе с президентом Януковичем и представители основных оппозиционных партий подписали "Соглашения об урегулировании кризиса на Украине". Этому предшествовали переговоры, в которых в качестве посредников участвовали главы МИД Франции, Германии и Польши, а также глава внешней политики ЕС. По соглашению планировалось возвращение к Конституции 2004 года, создание временного "правительства национального согласия", амнистия протестующим, выборы в конце года и т.д..Представитель ЕС Кэтрин Эштон просто сияла: "Я приветствую соглашение, достигнутое сегодня президентом и лидерами оппозиции. Это соглашение открывает путь к политическому урегулированию кризиса на Украине. Демократическое и мирное решение — единственный путь вперёд. ЕС активно участвовал во всех усилиях, которые привели к этому важному прорыву".Сияние это продолжалось недолго: вместо выполнения условий соглашения, вооруженная оппозиция захватила президентскую резиденцию и административные здания; был разогнан Конституционный суд; Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, изменила конституцию, а исполнение обязанностей президента было возложено на спикера Турчинова (он же "кровавый пастор").При этом европейские лидеры-гаранты и представитель ЕС даже не моргнули глазом.Во время пресс-конференции 25 февраля 2014 года Кэтрин Эштон был задан вопрос о судьбе соглашения, и она ответила, что "ситуация изменилась". Когда её спросили, согласна ли она с российским правительством, что "ситуация на Украине незаконна", она от ответа уклонилась.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "антиконституционным переворотом и вооружённым захватом власти" и задал один-единственный вопрос – "Для чего?".Ведь Янукович согласился на все, шансов переизбраться у него не было: "Зачем нужно было заниматься незаконными, антиконституционными действиями и вводить страну, втаскивать страну в тот хаос, в котором она сегодня оказалась?".Дело в том, что вопреки городским мифам, Янукович не был никаким "пророссийским" президентом, и при этом, если бы он остался у власти, не было бы Крыма, не было бы СВО, а была бы мирная Украина, и скорее всего уже давно в ЕС.Информация для любознательных почемучек: за время своего президентства Янукович подписал с Евросоюзом тридцать (!) политических и технических соглашений, включая парафирование "Соглашения об ассоциации".В сентябре 2013 года Янукович заявил, что "Украина идет по пути евроинтеграции уже много лет", а в ноябре того же года подтвердил свое намерение подписать в ближайшей перспективе соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. При этом он заявил, что "европейский выбор" остается для Украины "стратегическим направлением дальнейшего цивилизационного развития, укрепления места и роли страны в современном конкурентном мире".Единственное, что просил Янукович от ЕС – не торопиться. По его словам, "в последнее время Украина достигла ощутимого прогресса на пути необходимых реформ, однако сделано пока еще не все. В частности, стране необходимо позаботиться о минимизации негативных последствий начального периода ассоциации с ЕС, которые ощутят на себе наименее обеспеченные жители страны".Иными словами, по поводу членства Украины в ЕС было все решено еще в 2013 году: надо было просто смягчить потенциальный шок, от которого ранее пострадали многие страны Восточной Европы.Но нет же: отсутствие кружевных трусов жгло идиотов так сильно, что было сделано то, что сделано, и разрушено и уничтожено то, что уничтожено.Разрушительный курс, на который после Евромайдана легла Украина, привел к проведению СВО.Результат – на табло (на данный момент по сравнению с ужасным 2013 годом под гнетом "пророссийского" Януковича):ВВП на душу населения – минус 46%;Машиностроение – минус 75%;Металлургия – минус 83%;Цены на энергию – выросли на 300%;Несырьевой экспорт – минус 70-75%;Агропроизводство – минус 40%;Бюджетный дефицит – увеличился в 5 раз;50% инфраструктуры уничтожено;На фронте убито 1, 5 миллиона человек.Население уменьшилось на 37,6% (с 46 миллионов до 28,7 миллионов). Только за последние 6 месяцев с Украины сбежало минимум полмиллиона молодых людей. В этом году ожидается, что сбегут еще 200 тысяч. По данным ООН, Украина уже перешагнула демографическую "точку невозврата".Русская армия идет вперед, и скорее всего от "Украины Януковича" в итоге не останется вообще ничего.Вам не нравился сильно пророссийский Янукович, вы не захотели немного подождать, и в итоге получили кровавую дырку от бублика.Наслаждайтесь. С годовщиной!
https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html
украина
франция
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061340328_0:39:994:785_1920x0_80_0_0_59b11bdc15da03d649a9b2b807244563.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, франция, германия, виктор янукович, александр турчинов, владимир путин, ес, мид, рада, мнения
Украина, Франция, Германия, Виктор Янукович, Александр Турчинов, Владимир Путин, ЕС, МИД, Рада, Мнения

Если бы не Евромайдан, Украина могла быть в ЕС уже давно

21:43 21.02.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Стрельников авторы
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
Все материалы
Сегодня годовщину победы Евромайдана на Украине практически не отмечают.
А почему так, свидомые и незалежные граждане? Дата громкая, цель великая, результаты невероятные: давайте отметим праздник вместе.
Для тех, кто уже подзабыл: 21 февраля 2014 года, после длительных и кровавых беспорядков, власти Украины во главе с президентом Януковичем и представители основных оппозиционных партий подписали "Соглашения об урегулировании кризиса на Украине". Этому предшествовали переговоры, в которых в качестве посредников участвовали главы МИД Франции, Германии и Польши, а также глава внешней политики ЕС. По соглашению планировалось возвращение к Конституции 2004 года, создание временного "правительства национального согласия", амнистия протестующим, выборы в конце года и т.д..
Представитель ЕС Кэтрин Эштон просто сияла: "Я приветствую соглашение, достигнутое сегодня президентом и лидерами оппозиции. Это соглашение открывает путь к политическому урегулированию кризиса на Украине. Демократическое и мирное решение — единственный путь вперёд. ЕС активно участвовал во всех усилиях, которые привели к этому важному прорыву".
Сияние это продолжалось недолго: вместо выполнения условий соглашения, вооруженная оппозиция захватила президентскую резиденцию и административные здания; был разогнан Конституционный суд; Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, изменила конституцию, а исполнение обязанностей президента было возложено на спикера Турчинова (он же "кровавый пастор").
При этом европейские лидеры-гаранты и представитель ЕС даже не моргнули глазом.
Во время пресс-конференции 25 февраля 2014 года Кэтрин Эштон был задан вопрос о судьбе соглашения, и она ответила, что "ситуация изменилась". Когда её спросили, согласна ли она с российским правительством, что "ситуация на Украине незаконна", она от ответа уклонилась.
Кирилл Стрельников - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
12 января, 15:59
Кирилл Стрельников: кто онПолитический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "антиконституционным переворотом и вооружённым захватом власти" и задал один-единственный вопрос – "Для чего?".
Ведь Янукович согласился на все, шансов переизбраться у него не было: "Зачем нужно было заниматься незаконными, антиконституционными действиями и вводить страну, втаскивать страну в тот хаос, в котором она сегодня оказалась?".
Дело в том, что вопреки городским мифам, Янукович не был никаким "пророссийским" президентом, и при этом, если бы он остался у власти, не было бы Крыма, не было бы СВО, а была бы мирная Украина, и скорее всего уже давно в ЕС.
Информация для любознательных почемучек: за время своего президентства Янукович подписал с Евросоюзом тридцать (!) политических и технических соглашений, включая парафирование "Соглашения об ассоциации".
В сентябре 2013 года Янукович заявил, что "Украина идет по пути евроинтеграции уже много лет", а в ноябре того же года подтвердил свое намерение подписать в ближайшей перспективе соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. При этом он заявил, что "европейский выбор" остается для Украины "стратегическим направлением дальнейшего цивилизационного развития, укрепления места и роли страны в современном конкурентном мире".
Единственное, что просил Янукович от ЕС – не торопиться. По его словам, "в последнее время Украина достигла ощутимого прогресса на пути необходимых реформ, однако сделано пока еще не все. В частности, стране необходимо позаботиться о минимизации негативных последствий начального периода ассоциации с ЕС, которые ощутят на себе наименее обеспеченные жители страны".
Иными словами, по поводу членства Украины в ЕС было все решено еще в 2013 году: надо было просто смягчить потенциальный шок, от которого ранее пострадали многие страны Восточной Европы.
Но нет же: отсутствие кружевных трусов жгло идиотов так сильно, что было сделано то, что сделано, и разрушено и уничтожено то, что уничтожено.
Разрушительный курс, на который после Евромайдана легла Украина, привел к проведению СВО.
Результат – на табло (на данный момент по сравнению с ужасным 2013 годом под гнетом "пророссийского" Януковича):
ВВП на душу населения – минус 46%;
Машиностроение – минус 75%;
Металлургия – минус 83%;
Цены на энергию – выросли на 300%;
Несырьевой экспорт – минус 70-75%;
Агропроизводство – минус 40%;
Бюджетный дефицит – увеличился в 5 раз;
50% инфраструктуры уничтожено;
На фронте убито 1, 5 миллиона человек.
Население уменьшилось на 37,6% (с 46 миллионов до 28,7 миллионов). Только за последние 6 месяцев с Украины сбежало минимум полмиллиона молодых людей. В этом году ожидается, что сбегут еще 200 тысяч. По данным ООН, Украина уже перешагнула демографическую "точку невозврата".
Русская армия идет вперед, и скорее всего от "Украины Януковича" в итоге не останется вообще ничего.
Вам не нравился сильно пророссийский Янукович, вы не захотели немного подождать, и в итоге получили кровавую дырку от бублика.
Наслаждайтесь. С годовщиной!
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаФранцияГерманияВиктор ЯнуковичАлександр ТурчиновВладимир ПутинЕСМИДРадаМнения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:43Если бы не Евромайдан, Украина могла быть в ЕС уже давно
19:33К чему готовят Залужного на Украине, кто обидел Польшу на этот раз и в чём причина комплексов у поляков
19:00Ультиматум Венгрии и Словакии. Итоги 21 февраля
16:47Выяснились подробности нападения на террористов из "Айдара"*
16:32Российские подразделения развивают наступление на Славянском направлении
16:00Анархист от русской поэзии. 140 лет Алексею Крученых
15:59В Киеве ресторанный бизнес на грани кризиса, пока Кличко вручает награды зарубежным гостям
15:35Напавший на губернатора Чибиса Быданов погиб в зоне СВО. Главное к этому часу
13:44"Война войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник
13:35Взрывы в Альметьевске и отмена занятий в Казани: Татарстан атаковали беспилотники
13:18Российские подразделения расширяют наступление на Славянско-Краматорском направлении
13:16Захарова назвала Зеленского чудовищем, демонстрирующим признаки распада личности
13:08Варианты по Ирану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 21 февраля
13:00ВС РФ ведут бои под Волчанском и продвигаются в районе Красноармейска
12:39США начали эвакуацию военных с объектов в Катаре и Бахрейне. Главное к этому часу
12:29Бразильский наёмник погиб в Харьковской области в результате пыток со стороны сослуживцев
12:17Глава дипломатии ЕС анонсировала утверждение 20-го пакета антироссийских санкций
12:10Финский политик: Будущее Украины удручает, без скорого мира с Россией ей грозит крах
12:08Сийярто: Венгрия разблокирует кредит ЕС для Украины в €90 млрд только после возобновления транзита нефти
11:56Эксперт: Украинские "Бабы-Яги" уничтожаются тысячами, ущерб составляет десятки миллионов долларов
Лента новостейМолния