https://ukraina.ru/20261117/klichko-poyavilsya-na-razbitom-rossiyskoy-armiey-mostu-1084549166.html

Кличко появился на разбитом российской армией мосту

Кличко появился на разбитом российской армией мосту - 17.11.2026 Украина.ру

Кличко появился на разбитом российской армией мосту

Мэр украинской столицы Виталий Кличко приехал на Северный мост, пострадавший в результате ночной атаки российских войск, и опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение к горожанам

2026-11-17T12:08

2026-11-17T12:08

2026-11-17T12:08

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В ролике градоначальник официально подтвердил, что после удара ВС РФ повреждения получили сразу две ключевые переправы украинской столицы — Северный и Южный мосты. По словам Кличко, сейчас на обоих объектах работают профильные эксперты, которым предстоит оценить характер и масштаб разрушений. От их заключения напрямую зависит, когда по мостам удастся возобновить движение транспорта. Пока же жители города вынуждены перебираться на правый берег по Северному мосту пешком.Утром во вторник Министерство обороны России сообщило о проведении ночного массированного удара с применением беспилотников, а также высокоточного оружия воздушного и наземного базирования. Помимо предприятий украинского ВПК, объектов энергетики, портовой инфраструктуры и судов, задействованных для нужд ВСУ, в списке пораженных целей оказались автодорожный мост "Северный" и автожелезнодорожный мост "Южный" в Киеве. В российском военном ведомстве подчеркнули, что обе переправы использовались для транзита военных грузов, вооружений и специальной техники украинской армии.О других успехах ВС РФ - в материале С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, виталий кличко, владимир зеленский, впк, вооруженные силы украины, украина.ру