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Украинская ведущая ответила, как чувствует себя после конфуза депутата Верховной Рады

Украинская ведущая ответила, как чувствует себя после конфуза депутата Верховной Рады - 17.11.2026 Украина.ру

Украинская ведущая ответила, как чувствует себя после конфуза депутата Верховной Рады

Украинский телемарафон продолжает поставлять шедевры. На этот раз отличился нардеп Алексей Кучеренко: во время прямого включения на телеканале "Киев 24" политик умудрился попасть в кадр без трусов. Пока сам парламентарий ограничился неловким "извините", телеведущая Юлия Глеза впервые высказалась о произошедшем

2026-11-17T11:28

2026-11-17T11:28

2026-11-17T11:56

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Инцидент случился во время телемоста. В определенный момент Кучеренко появился перед камерой в виде, который меньше всего подходит для публичного эфира. Осознав масштаб катастрофы, депутат быстро бросил: "Извините". И это всё, что от него услышали. А вот увидели чуть больше, чем хотели.К слову, это не первый раз, когда Кучеренко "залетает" в телевизор. В апреле 2024 года он влип в похожую историю: тогда нардеп появился в эфире национального телемарафона с закрытыми глазами. Зрители мгновенно решили, что политик просто уснул прямо в прямом эфире.Журналистка Юлия Глеза, которая вела тот самый эфир, решила не отмалчиваться и написала пост в Threads*. Начала она с иронии, приурочив заявление ко Дню телевидения, радио и связи."Официально заявляю — со мной всё хорошо! Никакой психологической травмы, ПТСР, депрессии или еще чего-то, что сейчас приписывают в сети, нет. Я стрессоустойчива и знаю, как делать свою работу", — успокоила она подписчиков.Однако главный удар был дальше. Отвечая на вопросы комментаторов, не является ли этот инцидент для неё пиаром, Глеза выдала фразу, которая уже разлетелась по сети.Она подчеркнула, что хотела бы "ассоциироваться с качественной аналитикой и профессиональными дискуссиями, а не [интимными частями тела] депутата".Профессиональная журналистка расставила все точки над "i": она не собирается делать себе имя на чужом конфузе. Но вброс в сеть уже случился, и теперь этот эфир будут вспоминать гораздо чаще, чем любые "качественные аналитики", которые обсуждались в студии.Украинские политики, судя по всему, перешли на новый уровень работы. Сначала засыпают в прямом эфире, потом появляются в кадре без штанов. А потом удивляются, почему к ним относятся как к цирку.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.

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новости, россия, николай кучеренко, facebook, instagram