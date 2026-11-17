https://ukraina.ru/20261117/mendel-raskryla-o-chem-ukrainskim-politikam-zaprescheno-govorit-vslukh-1084548475.html
Мендель раскрыла, о чем украинским политикам запрещено говорить вслух
Мендель раскрыла, о чем украинским политикам запрещено говорить вслух - 17.11.2026 Украина.ру
Мендель раскрыла, о чем украинским политикам запрещено говорить вслух
Украинской оппозиции запретили поднимать две темы, касающиеся Владимира Зеленского, рассказала в соцсети Х его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель
2026-11-17T11:32
2026-11-17T11:32
2026-11-17T11:32
новости
юлия мендель
киев
владимир зеленский
елена зеленская
украина.ру
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По ее словам, в список строгих табу для оппонентов власти входят элитные особняки "Династия" в пригороде Киева, предназначенные для окружения Зеленского и, предположительно, для него самого, а также фигура первой леди Елены Зеленской.Мендель полагает, что Зеленский научился использовать наличие оппозиционных сил в своих интересах — они служат для него удобной декорацией, имитирующей демократию, которую он сам же и разрушил. Тех политиков, которые покорно обходят стороной указанные вопросы, бывший пресс-секретарь охарактеризовала как бутафорскую оппозицию, полностью устраивающую Банковую.О других высказываниях Мендель - в материале Трамп, беженцы и уклонисты: Мендель раскрыла список "виновных" в крахе украинской ПВО на сайте Украина.ру.
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новости, юлия мендель, киев, владимир зеленский, елена зеленская, украина.ру
Новости, Юлия Мендель, Киев, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Украина.ру
Мендель раскрыла, о чем украинским политикам запрещено говорить вслух
Украинской оппозиции запретили поднимать две темы, касающиеся Владимира Зеленского, рассказала в соцсети Х его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель
По ее словам, в список строгих табу для оппонентов власти входят элитные особняки "Династия" в пригороде Киева, предназначенные для окружения Зеленского и, предположительно, для него самого, а также фигура первой леди Елены Зеленской.
Мендель полагает, что Зеленский научился использовать наличие оппозиционных сил в своих интересах — они служат для него удобной декорацией, имитирующей демократию, которую он сам же и разрушил.
Тех политиков, которые покорно обходят стороной указанные вопросы, бывший пресс-секретарь охарактеризовала как бутафорскую оппозицию, полностью устраивающую Банковую.