https://ukraina.ru/20261117/mendel-raskryla-o-chem-ukrainskim-politikam-zaprescheno-govorit-vslukh-1084548475.html

Мендель раскрыла, о чем украинским политикам запрещено говорить вслух

Мендель раскрыла, о чем украинским политикам запрещено говорить вслух - 17.11.2026 Украина.ру

Мендель раскрыла, о чем украинским политикам запрещено говорить вслух

Украинской оппозиции запретили поднимать две темы, касающиеся Владимира Зеленского, рассказала в соцсети Х его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель

2026-11-17T11:32

2026-11-17T11:32

2026-11-17T11:32

новости

юлия мендель

киев

владимир зеленский

елена зеленская

украина.ру

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По ее словам, в список строгих табу для оппонентов власти входят элитные особняки "Династия" в пригороде Киева, предназначенные для окружения Зеленского и, предположительно, для него самого, а также фигура первой леди Елены Зеленской.Мендель полагает, что Зеленский научился использовать наличие оппозиционных сил в своих интересах — они служат для него удобной декорацией, имитирующей демократию, которую он сам же и разрушил. Тех политиков, которые покорно обходят стороной указанные вопросы, бывший пресс-секретарь охарактеризовала как бутафорскую оппозицию, полностью устраивающую Банковую.О других высказываниях Мендель - в материале Трамп, беженцы и уклонисты: Мендель раскрыла список "виновных" в крахе украинской ПВО на сайте Украина.ру.

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