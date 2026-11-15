Кушнер анонсировал прорывные идеи для завершения конфликта на Украине - 15.11.2026 Украина.ру
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Кушнер анонсировал прорывные идеи для завершения конфликта на Украине
Кушнер анонсировал прорывные идеи для завершения конфликта на Украине - 15.11.2026 Украина.ру
Кушнер анонсировал прорывные идеи для завершения конфликта на Украине
Зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил о появлении новых идей по завершению конфликта на Украине, которые могут привести к прорыву в мирных переговорах
2026-11-15T09:29
2026-11-15T09:57
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По его словам, эти инициативы появились после диалога с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и сейчас обсуждаются с Россией, Украиной и европейскими партнерами."Некоторые из них могут напрямую привести к прорыву, другие — перерасти в новые предложения, которые помогут преодолеть оставшиеся разногласия", — написал Кушнер. Вашингтон работает над организацией прямых переговоров Москвы с европейскими странами и повесткой следующего раунда трехсторонних встреч. Кушнер подчеркнул, что соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины, при этом НАТО останется ключевым элементом европейской безопасности. Он также прокомментировал жесткую публичную риторику сторон, отметив существенный разрыв между официальными заявлениями и реальным диалогом."В прессе сообщалось о максималистских требованиях обеих сторон и звучала жесткая политическая риторика. Но в наших закрытых дискуссиях обе стороны понимают, что для завершения этой войны потребуются практические компромиссы", — заявил Кушнер.При этом он не раскрыл содержание новых идей, подчеркнув необходимость сохранять конфиденциальность переговоров.Запад на Украине может все, Россия — практически ничего. Это серьезно осложняет механизмы верификации, чтобы доверять конструкции, которая может быть создана по итогам соглашения о прекращении огня, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. О том, что изменилось в позиции европейцев за последнее время, — подробнее в интервью автору издания Украина.ру Денису Рудометову Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе на нашем сайте.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, вашингтон, джаред кушнер, дональд трамп, владимир брутер, нато, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Вашингтон, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Владимир Брутер, НАТО, Украина.ру

Кушнер анонсировал прорывные идеи для завершения конфликта на Украине

09:29 15.11.2026 (обновлено: 09:57 15.11.2026)
 
© AP / Ludovic MarinДжаред Кушнер
Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© AP / Ludovic Marin
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Зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил о появлении новых идей по завершению конфликта на Украине, которые могут привести к прорыву в мирных переговорах
По его словам, эти инициативы появились после диалога с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и сейчас обсуждаются с Россией, Украиной и европейскими партнерами.
"Некоторые из них могут напрямую привести к прорыву, другие — перерасти в новые предложения, которые помогут преодолеть оставшиеся разногласия", — написал Кушнер.

Вашингтон работает над организацией прямых переговоров Москвы с европейскими странами и повесткой следующего раунда трехсторонних встреч. Кушнер подчеркнул, что соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины, при этом НАТО останется ключевым элементом европейской безопасности.

Он также прокомментировал жесткую публичную риторику сторон, отметив существенный разрыв между официальными заявлениями и реальным диалогом.
"В прессе сообщалось о максималистских требованиях обеих сторон и звучала жесткая политическая риторика. Но в наших закрытых дискуссиях обе стороны понимают, что для завершения этой войны потребуются практические компромиссы", — заявил Кушнер.
При этом он не раскрыл содержание новых идей, подчеркнув необходимость сохранять конфиденциальность переговоров.
Запад на Украине может все, Россия — практически ничего. Это серьезно осложняет механизмы верификации, чтобы доверять конструкции, которая может быть создана по итогам соглашения о прекращении огня, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. О том, что изменилось в позиции европейцев за последнее время, — подробнее в интервью автору издания Украина.ру Денису Рудометову Владимир Брутер: Возможности Трампа на Украине уменьшаются, поэтому ему придется прислушиваться к Европе на нашем сайте.
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