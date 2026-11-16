Париж тайно отправил военных на Украину: операцию скрыли даже от парламента - 16.11.2026 Украина.ру
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Париж тайно отправил военных на Украину: операцию скрыли даже от парламента
Париж тайно отправил военных на Украину: операцию скрыли даже от парламента - 16.11.2026 Украина.ру
Париж тайно отправил военных на Украину: операцию скрыли даже от парламента
Французские военнослужащие уже несколько месяцев находятся на Украине, хотя Париж не объявлял об их отправке. Военные помогают ВСУ обслуживать западное вооружение и обучают украинских солдат, а само их присутствие тщательно скрывается. Об этом 16 ноября сообщила французская радиостанция RFI со ссылкой на источники, знакомые с секретной операцией
2026-11-16T16:52
2026-11-16T16:52
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По данным журналистов, французская военная миссия получила название Volia ("Воля"). Руководит ею генерал французской армии, а непосредственно на Украину направляют небольшие группы специалистов для выполнения краткосрочных задач.Главная цель их работы — поддерживать в боеспособном состоянии технику, которую Париж поставляет Киеву. Речь идет, в частности, о самоходных артиллерийских установках Caesar и истребителях Mirage 2000. Кроме того, французские военные занимаются подготовкой украинских военнослужащих.Однако самое любопытное — способ, которым Париж организовал эту операцию. Как выяснила RFI, для переброски специалистов на Украину используется уже существующая военная миссия Gerfaut, официально действующая в Польше с февраля 2023 года.В рамках этой программы французские инструкторы обучают украинских военных на польской территории. Теперь же, утверждают источники радиостанции, она служит еще и прикрытием для отправки французских военнослужащих непосредственно на Украину.Более того, участникам секретной операции якобы рекомендовали говорить, что они направляются именно в Польшу. Это позволяло не привлекать лишнего внимания к присутствию французской армии в зоне конфликта.Не менее примечательно, что о присутствии французских военных на Украине, судя по всему, не знали даже собственные парламентарии. Как отмечает радиостанция, правительство не уведомило депутатов и сенаторов об операции Volia, хотя французская конституция предусматривает информирование парламента об отправке вооруженных сил за границу.Председатель сенатской комиссии по иностранным делам и обороне Седрик Перрен напомнил, что подобные решения нельзя просто скрывать под предлогом военной тайны. По его словам, уведомление парламента является конституционной обязанностью властей.После публикации расследования источник AFP, знакомый с ситуацией, подтвердил, что французские инструкторы действительно могут работать на украинской территории. При этом он подчеркнул, что речь идет об обучении и техническом обеспечении, а не об участии в боевых действиях.Еще в феврале 2026 года российский МИД заявил, что появление на украинской территории иностранных военных контингентов, объектов и инфраструктуры будет расцениваться как вмешательство, угрожающее безопасности России. В ведомстве отдельно предупредили, что такие силы могут стать законными военными целями для российской армии.Глава МИД РФ Сергей Лавров также неоднократно указывал, что участие НАТО в конфликте не ограничивается поставками оружия. Западные страны обучают украинские подразделения, предоставляют разведывательные данные и помогают обслуживать вооружения, которые затем используются против российских войск.Между тем окружение француского президента Эммануэля Макрона впало в истерику от действий США. В Париже все громче недовольны тем, как Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Киевом.
https://ukraina.ru/20261116/evropa-rvetsya-za-stol-peregovorov-s-rossiey-no-prodolzhaet-grozit-moskve-davleniem-1084521687.html
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новости, украина, париж, киев, сергей лавров, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, мид, нато
Новости, Украина, Париж, Киев, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, МИД, НАТО

Париж тайно отправил военных на Украину: операцию скрыли даже от парламента

16:52 16.11.2026
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© NATO
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Французские военнослужащие уже несколько месяцев находятся на Украине, хотя Париж не объявлял об их отправке. Военные помогают ВСУ обслуживать западное вооружение и обучают украинских солдат, а само их присутствие тщательно скрывается. Об этом 16 ноября сообщила французская радиостанция RFI со ссылкой на источники, знакомые с секретной операцией
По данным журналистов, французская военная миссия получила название Volia ("Воля"). Руководит ею генерал французской армии, а непосредственно на Украину направляют небольшие группы специалистов для выполнения краткосрочных задач.
Главная цель их работы — поддерживать в боеспособном состоянии технику, которую Париж поставляет Киеву. Речь идет, в частности, о самоходных артиллерийских установках Caesar и истребителях Mirage 2000. Кроме того, французские военные занимаются подготовкой украинских военнослужащих.
Однако самое любопытное — способ, которым Париж организовал эту операцию. Как выяснила RFI, для переброски специалистов на Украину используется уже существующая военная миссия Gerfaut, официально действующая в Польше с февраля 2023 года.
В рамках этой программы французские инструкторы обучают украинских военных на польской территории. Теперь же, утверждают источники радиостанции, она служит еще и прикрытием для отправки французских военнослужащих непосредственно на Украину.
Более того, участникам секретной операции якобы рекомендовали говорить, что они направляются именно в Польшу. Это позволяло не привлекать лишнего внимания к присутствию французской армии в зоне конфликта.
Не менее примечательно, что о присутствии французских военных на Украине, судя по всему, не знали даже собственные парламентарии. Как отмечает радиостанция, правительство не уведомило депутатов и сенаторов об операции Volia, хотя французская конституция предусматривает информирование парламента об отправке вооруженных сил за границу.
Председатель сенатской комиссии по иностранным делам и обороне Седрик Перрен напомнил, что подобные решения нельзя просто скрывать под предлогом военной тайны. По его словам, уведомление парламента является конституционной обязанностью властей.
После публикации расследования источник AFP, знакомый с ситуацией, подтвердил, что французские инструкторы действительно могут работать на украинской территории. При этом он подчеркнул, что речь идет об обучении и техническом обеспечении, а не об участии в боевых действиях.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
10:19
Европа рвется за стол переговоров с Россией, но продолжает грозить Москве давлениемЕвросоюз намерен занять активное место в переговорах по урегулированию украинского конфликта, одновременно продолжая военную и финансовую поддержку Киева и усиливая давление на Москву. О планах Брюсселя 16 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом
Еще в феврале 2026 года российский МИД заявил, что появление на украинской территории иностранных военных контингентов, объектов и инфраструктуры будет расцениваться как вмешательство, угрожающее безопасности России. В ведомстве отдельно предупредили, что такие силы могут стать законными военными целями для российской армии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также неоднократно указывал, что участие НАТО в конфликте не ограничивается поставками оружия. Западные страны обучают украинские подразделения, предоставляют разведывательные данные и помогают обслуживать вооружения, которые затем используются против российских войск.
Между тем окружение француского президента Эммануэля Макрона впало в истерику от действий США. В Париже все громче недовольны тем, как Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Киевом.
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