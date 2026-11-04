https://ukraina.ru/20261104/v-shturm-khodyat-pekhotintsy-ekspert-raskryl-pochemu-ii-ne-spast-vsu-ot-razgroma-1084254070.html

"В штурм ходят пехотинцы": эксперт раскрыл, почему ИИ не спасёт ВСУ от разгрома

"В штурм ходят пехотинцы": эксперт раскрыл, почему ИИ не спасёт ВСУ от разгрома - 04.11.2026 Украина.ру

"В штурм ходят пехотинцы": эксперт раскрыл, почему ИИ не спасёт ВСУ от разгрома

Роботы и дроны с элементами ИИ действительно замедляют истощение ВСУ, и война становится более автоматизированной — но в штурм всё равно ходят пехотинцы, и это не изменится. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев

2026-11-04T06:21

2026-11-04T06:21

2026-11-04T06:21

сво

сергей полетаев

пехота в штурме

дроны с ии

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Отвечая на реплику о том, что роботы и дроны с ИИ позволяют замедлить истощение ВСУ, эксперт согласился с этим — но объяснил, почему без пехоты всё равно не обойтись.Полетаев согласился: роботы и дроны с элементами ИИ действительно замедляют истощение ВСУ, и война становится более автоматизированной. "Естественно. Все это становятся более автоматизированным", — заявил эксперт.Но, по его словам, это не отменяет главного. "Но в штурм все равно ходят пехотинцы. Думаю, в светлом будущем даже Альфа-Центавру пехотинцы штурмовать будут", — подчеркнул Полетаев.То есть автоматизация и ИИ замедляют истощение ВСУ, но они не заменят пехоту в штурме — даже в отдалённом будущем.При этом истощение ВСУ набирает обороны: по оценке Полетаева, у Украины две основные статьи потерь — пресловутое "Ни шагу назад" и СЗЧ, а боевая численность ВСУ уменьшается. Серая зона при этом играет для ВС РФ роль предполья.Дальше эксперт обозначил развилку. "Я не знаю, что произойдет раньше: у них рухнет фронт или, европейцы, видя эту угрозу, побегут с нами договариваться, чтобы свое поражение смягчить", — рассказал он.По его словам, сдвиг в настроениях Европы уже виден. "Они уже явно стали более расположены к серьезному разговору, и это прямое следствие положения дел на фронте", — подчеркнул Полетаев."Если бы у них была уверенность, что можно воевать бесконечно, с нами бы вообще никто не разговаривал", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.

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