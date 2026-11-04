https://ukraina.ru/20261104/kazanskaya-osvoboditelnitsa-moskvy-1084265100.html

Казанская освободительница Москвы

Казанская освободительница Москвы - 04.11.2026 Украина.ру

Казанская освободительница Москвы

Переговоры о капитуляции польского гарнизона Москвы начались 1 ноября 1612 года. Завершились они 5 ноября. На следующий день ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и первым в российской истории гражданином Кузьмой Мининым вступило в Кремль. Так почему же День народного единства празднуется 4 октября, когда, вроде бы, ничего не происходило?

2026-11-04T08:00

2026-11-04T08:00

2026-11-04T08:00

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На самом деле происходило. Но столько в сфере физического противостояния двух армий, и даже не сфере идеологического противостояния Самибоярщины и народного ополчения, а в сфере духовной – русские воины молились перед образом Казанской Божией Матери, а потом вступили с ним в пределы Китай-города.История эта началась в 1579 году. 8 июля Казань, только 27 лет назад присоединённую к Московскому царству Иваном Грозным, охватил страшный пожар. Сгорела половина кремля. Местные мусульмане увидели в этом предвестие скорого падения московитов – отношение между двумя религиозными общинами в городе были далеко не идеальными.Центром пожара была Гостиннодворская церковь святителя Николая Тульского. Именно около её остатков начал отстраивать дом стрелец Даниил Онучин. Его десятилетней дочери Матроне явилась в сне Божия Матерь и повелела достать Её икону, зарытую ещё во времена Казанского ханства. Словами девочки заинтересовался священник Ермолай, который вместе с материю девочки отправился на указанное место и действительно нашёл там икону. Произошло это 21 июля – в этот день празднуется обретение иконы.Иконописный тип – сокращённая Одигитрия ("указующая путь"). Это классический образ Богоматери, впервые написанный ещё Св. евангелистом Лукой. В таких иконах Богородица указывает рукой на Христа, но Казанский образ – оплечный, без руки (возможно потому что изначально это часть более полного образа). Впервые икона такого типа была привезена на Русь из Константинополя в 1516 году.На место чудесного обретения прибыл архиепископ Иеремия и перенёс образ в восстановленных храм святителя Николая, а уже оттуда Крестным ходом – в Благовещенский собор. Шествие сопровождалось чудесными исцелениями и очень сильно повлияло на обстановку в городе. С явлением этой иконы связывают и успех рейда Ермака Тимофеевича в Сибирь.Весть о чудесном обретении иконы отправилась в Москву. Царь повелел поставить церковь в честь иконы и основать Богородицкий девичий монастырь, в котором приняли постриг Матрона и её мать.Ну а карьера священника Ермолая (он, кстати, уроженец Казани и хорошо знал татарский язык) после этого пошла в гору. В 1589 году он стал митрополитом Казанским, а в 1594 написал книгу "Повесть и чудеса Пречистая Богородицы честного, славного Ея явления образа, иже в Казани", в которой описал события, свидетелем которых он был. Летом 1606 года царь Василий Шуйский вызвал казанского митрополита в Москву и 13 июля он стал патриархом Московским и Всея Руси под именем Гермоген (Ермоген).Шуйский полагал, что покровительство Гермогену усилит его позиции. Права Шуйского на престол никто сомнению не подвергал (он был знатнее Годунова или Романовых), но он был непопулярен и в народе, и в элитах. Как писал А.К. Толстой:"Взошёл на трон Василий,Но вскоре всей землёйЕго мы попросили,Чтоб он сошёл долой".Не сам сошёл конечно. Его отстранили от власти и насильно постригли в монахи в результате боярского заговора, который поддержал и патриарх. Гермоген был сторонником приглашения на престол польского королевича (будущего короля Владислава IV). Однако оказалось, что поляки не собираются выполнять ключевое требование – о переходе нового правителя в православие. А потом и сам король Сигизмунд III Ваза решил, что лучше ему самому сесть на третий престол помимо престолов короля польского и великого князя литовского (а также короля шведского – с этого поста его попёрли в 1599 году, но в глубине души он всё равно оставался немного шведом).В этих условиях Гермоген стал лидером патриотической оппозиции. В 1610-11 годах он рассылал по стране воззвания с призывом идти на Москву и спасать родину. После подавленного поляками восстания в Москве и подхода к городу ополчения Гермоген отказался обратиться к нему с приказом отойти от города, был брошен в подземелье кремлёвского Чудова монастыря (снесён в советское время) и то ли умер от голода, то ли был убит. В 1913 году он был прославлен в лике святых как священномученик.У иконы же была своя история. Чудесно явленный оригинал оставался в Богородицком монастыре до 1904 года, когда он был похищен и, вероятно, уничтожен. Но с иконы был сделан список, который в 1611 году взял с собой казанский отряд, присоединившийся к первому ополчению под руководством Прокопия Ляпунова, Ивана Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого.Ополчение, однако, распалось после гибели Ляпунова. Казанцы направились домой и весной 1612 года в Ярославле встретились с нижегородским ополчением Пожарского и Минина. Чудотворная икона была взята в полки Второго ополчения, которое с нею и вошло в Кремль.После победы ополчения икона сначала находилась в церкви Введения на Лубянке, прихожанином и ктитором которой был князь Пожарский. В 1636 году на его средства был построен Казанский храм близ выхода Никольской улицы на Красную площадь. В 1812 году в нём проходил молебен о спасении России, на котором присутствовал князь Михаил Кутузов. Когда русская армия оставила город, икону спрятали, а после переосвящения собора она вновь заняла в нём своё место. После революции храм был разграблен, а в 1936 году – снесён. Икона пропала. Храм восстановлен в 1993 году, а икона вторично обретена с участием патриарха Кирилла в 2023 году.Помимо этой иконы есть Казанская икона в Петербурге, которая иногда считается оригинальным образом из Казани. Второй чудотворный образ есть в Москве – в Богоявленском соборе в Елохове на Старой Басманной (Спартаковской), который долго время был патриаршим собором РПЦ (собор также собор известен тем, что тут был крещён А.С. Пушкин). Ещё один образ хранится в Ватикане. Вариантом казанской иконы является Каплуновская икона Божией Матери, которой молилось русское войско перед Полтавской битвой.Общегосударственным осеннее празднование Казанской иконы стало в 1649 году – его установил Алексей Михайлович по случаю рождения наследника – царевич Димитрия (он скончался в младенчестве, в действительности царём стал Фёдор Алексеевич, а после него – Иван и Пётр).Казанскую икону принято дарить новообращённым христианам. Ей молятся о крепости брака, рождении детей, о помощи в учёбе и работе, об исцелении, о мире в семье и, конечно, о защите всей страны.P.S.: Тропарь Казанской иконе написал сам патриарх Гермоген:"Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, иже в напастех и в скорбех, и в болезнех обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душей и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя, избавления всех зол, всем полезная даруй, и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим".

https://ukraina.ru/20260603/vladimirskaya-ikona-iz-vyshgoroda-1079341362.html

https://ukraina.ru/20251104/1038597751.html

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Василий Стоякин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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