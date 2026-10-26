Понедельник в темноте: Киев парализован блэкаутом, на границах — километровые заторы - 26.10.2026 Украина.ру
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Понедельник в темноте: Киев парализован блэкаутом, на границах — километровые заторы
Понедельник в темноте: Киев парализован блэкаутом, на границах — километровые заторы - 26.10.2026 Украина.ру
Понедельник в темноте: Киев парализован блэкаутом, на границах — километровые заторы
Масштабный сбой в энергосистеме Украины оставил без электричества ключевые кварталы Киева, а также прилегающие города, сообщает Страна.ua
2026-10-26T12:49
2026-10-26T12:49
сво
спецоперация
украина
киев
киевская область
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Понедельник начался для жителей украинской столицы с тотального отключения энергоснабжения, затронувшего большую часть мегаполиса. Еще более катастрофическая ситуация фиксируется в Киевской области — города-спутники Ирпень и Гостомель практически полностью обесточены. Местные экстренные службы и министерство энергетики Украины на данный момент отказываются давать официальные комментарии.Нынешний системный сбой продолжил череду регулярных аварий, преследующих столицу Украины на протяжении всей осени. Из-за отсутствия питания в Киеве систематически останавливается движение поездов метрополитена, замирает наземный электротранспорт, а также критически ограничивается работа водопроводных и канализационных сетей. Аналогичная ситуация с подачей ресурса фиксируется по всей стране — длительные веерные и аварийные отключения света наблюдаются в Одесской, Винницкой, Волынской, Харьковской и ряде других областей.Коллапс в энергетике уже ударил по логистике на западных рубежах страны. Из-за регулярного отключения электропитания и непрекращающихся воздушных тревог полностью парализована работа пограничных пунктов. На границе Украины с Польшей образовались многокилометровые заторы из пытающихся покинуть страну граждан. В частности, на пропускном пункте "Ягодин" в Волынской области время ожидания на выезд растянулось на долгие часы, поскольку терминалы таможенного контроля остаются без энергоснабжения.Подробнее о проблемах Украины - в материале Удар по подстанции "Нивки" парализовал транспорт и оставил без света четыре района Киева
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сво, спецоперация, украина, киев, киевская область
СВО, Спецоперация, Украина, Киев, Киевская область

Понедельник в темноте: Киев парализован блэкаутом, на границах — километровые заторы

12:49 26.10.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Масштабный сбой в энергосистеме Украины оставил без электричества ключевые кварталы Киева, а также прилегающие города, сообщает Страна.ua
Понедельник начался для жителей украинской столицы с тотального отключения энергоснабжения, затронувшего большую часть мегаполиса.
Еще более катастрофическая ситуация фиксируется в Киевской области — города-спутники Ирпень и Гостомель практически полностью обесточены. Местные экстренные службы и министерство энергетики Украины на данный момент отказываются давать официальные комментарии.
Нынешний системный сбой продолжил череду регулярных аварий, преследующих столицу Украины на протяжении всей осени. Из-за отсутствия питания в Киеве систематически останавливается движение поездов метрополитена, замирает наземный электротранспорт, а также критически ограничивается работа водопроводных и канализационных сетей. Аналогичная ситуация с подачей ресурса фиксируется по всей стране — длительные веерные и аварийные отключения света наблюдаются в Одесской, Винницкой, Волынской, Харьковской и ряде других областей.
Коллапс в энергетике уже ударил по логистике на западных рубежах страны. Из-за регулярного отключения электропитания и непрекращающихся воздушных тревог полностью парализована работа пограничных пунктов. На границе Украины с Польшей образовались многокилометровые заторы из пытающихся покинуть страну граждан. В частности, на пропускном пункте "Ягодин" в Волынской области время ожидания на выезд растянулось на долгие часы, поскольку терминалы таможенного контроля остаются без энергоснабжения.
Подробнее о проблемах Украины - в материале Удар по подстанции "Нивки" парализовал транспорт и оставил без света четыре района Киева
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12:49Понедельник в темноте: Киев парализован блэкаутом, на границах — километровые заторы
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