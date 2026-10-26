https://ukraina.ru/20261026/ponedelnik-v-temnote-kiev-paralizovan-blekautom-na-granitsakh--kilometrovye-zatory-1084068348.html

Понедельник в темноте: Киев парализован блэкаутом, на границах — километровые заторы

Понедельник в темноте: Киев парализован блэкаутом, на границах — километровые заторы - 26.10.2026 Украина.ру

Понедельник в темноте: Киев парализован блэкаутом, на границах — километровые заторы

Масштабный сбой в энергосистеме Украины оставил без электричества ключевые кварталы Киева, а также прилегающие города, сообщает Страна.ua

2026-10-26T12:49

2026-10-26T12:49

2026-10-26T12:49

сво

спецоперация

украина

киев

киевская область

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Понедельник начался для жителей украинской столицы с тотального отключения энергоснабжения, затронувшего большую часть мегаполиса. Еще более катастрофическая ситуация фиксируется в Киевской области — города-спутники Ирпень и Гостомель практически полностью обесточены. Местные экстренные службы и министерство энергетики Украины на данный момент отказываются давать официальные комментарии.Нынешний системный сбой продолжил череду регулярных аварий, преследующих столицу Украины на протяжении всей осени. Из-за отсутствия питания в Киеве систематически останавливается движение поездов метрополитена, замирает наземный электротранспорт, а также критически ограничивается работа водопроводных и канализационных сетей. Аналогичная ситуация с подачей ресурса фиксируется по всей стране — длительные веерные и аварийные отключения света наблюдаются в Одесской, Винницкой, Волынской, Харьковской и ряде других областей.Коллапс в энергетике уже ударил по логистике на западных рубежах страны. Из-за регулярного отключения электропитания и непрекращающихся воздушных тревог полностью парализована работа пограничных пунктов. На границе Украины с Польшей образовались многокилометровые заторы из пытающихся покинуть страну граждан. В частности, на пропускном пункте "Ягодин" в Волынской области время ожидания на выезд растянулось на долгие часы, поскольку терминалы таможенного контроля остаются без энергоснабжения.Подробнее о проблемах Украины - в материале Удар по подстанции "Нивки" парализовал транспорт и оставил без света четыре района Киева

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сво, спецоперация, украина, киев, киевская область