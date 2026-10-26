https://ukraina.ru/20261026/peregovory-rossiya-ssha-ukraina-zelenskiy-trebuet-moskva-daet-kievu-vybor-iz-dvukh-variantov-1084084031.html

Переговоры Россия-США-Украина: Зеленский требует, Москва дает Киеву выбор из двух вариантов

Переговоры Россия-США-Украина: Зеленский требует, Москва дает Киеву выбор из двух вариантов - 26.10.2026 Украина.ру

Переговоры Россия-США-Украина: Зеленский требует, Москва дает Киеву выбор из двух вариантов

Украинские СМИ сообщают, что Киев пытается убедить Вашингтон ускорить начало планируемых трёхсторонних (Россия, Украина, США) переговоров в Абу-Даби, предварительно запланированных на конец первой декады ноября.

2026-10-26T19:18

2026-10-26T19:18

2026-10-26T19:18

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Украинцы не скрывают, что их торопливость вызвана критическим состоянием находящейся под постоянными российскими ударами украинской энергетики. Киев надеется прекратить эти удары раньше, чем коллапс энергосистемы станет неизбежным, а её восстановление – невозможным.Зеленский открыто заявляет американцам, что каждая дополнительная неделя ударов по украинской энергетике сейчас выльется в кризис зимой, когда без тепла, света, воды могут остаться крупные города. Он выдвинул Вашингтону три условия прекращения ударов по российским НПЗ, на выбор:1. Россия в ответ прекращает удары по украинской энергосистеме;2. Дональд Трамп убедит Илона Маска дать добро на расширение зоны работы Starlink на территорию России, а США окажут помощь в обнаружении и уничтожении пусковых установок российских баллистических ракет, наносящих удары по Украине;3. Украину обеспечивают средствами ПВО, в том числе передают дополнительные ракеты к комплексам Patriot.Судя по всему, два последних пункта добавлены исключительно для торга. Практика и опыт подсказывают, что даже если любой из них будет принят, это мало чем поможет Украине.Во-первых, разветвлённую систему ПВО Запад на Украине уже создавал. Она была полностью разрушена Россией. Сейчас ресурсов на создание новой у Запада гораздо меньше, в то время как ударные возможности России выросли на порядок. Следовательно, новая система ПВО, даже если её удастся создать, просуществует ещё меньше, чем старая, а её защитные возможности окажутся гораздо слабее.Во-вторых, распространение действия системы Starlink на территорию России будет квалифицировано Москвой как акт агрессии со стороны США. Тем самым отношения Москвы и Вашингтона вновь резко ухудшатся, а надежды на достижение мира, при американском посредничестве (за что Трамп активно борется два года), канут в Лету. Украине же это не поможет: нанесение ударов российскими баллистическими ракетами будет лишь затруднено, а не отменено.При этом нужно иметь в виду, что в ударах по Украине основную массу используемых боеприпасов составляют реактивные "Герани" последних поколений, на втором месте находятся крылатые ракеты различных типов, как морского, так и воздушного базирования. Баллистика по количеству находится на последнем месте.Часть ракет – аэробаллистические "Кинжалы", им Starlink не страшен. Их обнаружение производится по взлёту самолёта-носителя, именно в этот момент на Украине объявляется ракетная опасность во всех регионах, которые находятся в пределах дальности ракеты.Наибольшие неприятности Starlink может доставить грунтовым комплексам "Искандер", обеспечивая моментальную передачу информации о старте, что потенциально может не дать пусковой установке времени на уход от ответного удара. Но ракетно-артиллерийские дуэли – это всегда работа на скорость, кроме того, в случае высокой уязвимости "Искандеров" Россия может заменить их комплексами "Орешник", имеющими на порядок большую дальность и мощь.Здесь, конечно, возникнут свои проблемы, вызванные тем, что это комплексы средней дальности, относящиеся к РВСН, то есть к стратегическим ядерным силам, а значит каждый пуск потребует предварительного уведомления ядерных держав. Но проблема в целом не является нерешаемой. Так что, выполнение любого из двух пунктов, предполагающих усиление военных возможностей Украины, как и обоих их вместе, может несколько затруднить действия России, а не отменить их.Наконец, в-третьих, Зеленский и его окружение сами признают, что для Украины ключевым является фактор времени. Каждая неделя может стать решающей в плане безвозвратного уничтожения украинской энергетики. Между тем расширение действия Starlink на территорию России, а тем более получение хоть каких-то результатов от этого действия, требует времени, которого у Украины нет.Что же касается поставки на Украину Западом новых комплексов ПВО и ракет к ним, то этот процесс займёт ещё больше времени. Тут уже речь пойдёт не о неделях, а о месяцах. Произвести комплексную поставку всего и сразу США не могут – соответствующие комплексы надо ещё найти и убедить хозяев их продать, а поставленное мелкими партиями будет быстро уничтожаться и не позволит воссоздать работающую систему.Именно поэтому я уверен, что последние два пункта – лишь объект для торга. Интересует же Зеленского то, о чём он постоянно говорит – прекращение ударов по украинской энергетике. Причём интересует не только само по себе, так как резкое ухудшение ситуации в стране, коллапс крупных городов уронит поддержку Зеленского и усилит возможность путча.Этого он пока не боится, так как путч должен быть санкционирован Западом (либо США и ЕС вместе, либо кем-то одним), так как любые путчисты на Украине будут ориентированы на сотрудничество с Западом и последующее бегство на Запад. То есть путч возможен в совершенно критической ситуации, когда легитимация новой власти уже никого волновать не будет, главной для союзников Киева станет способность режима продержаться хоть пару дней (не важно с кем во главе), чтобы Запад успел решить свои технические вопросы вывода своих людей и оборудования из зоны, переходящей под контроль ВС РФ.Гораздо сильнее, чем реакция населения, Зеленского волнует перспектива обвинений в создании условий для гуманитарной катастрофы. Россия неоднократно предупреждала, что действия киевской власти ведут именно к такому результату. Сейчас Зеленский пытается переложить ответственность на Запад: я, мол, предупреждал, говорил, что надо делать, а меня не послушали.Перенос начала переговоров на более ранее время, на котором настаивает Украина, также связан не столько с возможными проблемами населения зимой (на это Зеленскому плевать – чем сложнее выживать населению, тем с большей охотой оно идёт в армию, где перед смертью хотя бы оденут и накормят), сколько с желанием Киева по срокам перенести переговорный процесс на период до американских выборов – 3 ноября.Трамп уже показал, что, как и предупреждал раньше, не собирается заботиться о судьбе Украины. Ему необходимо перемирие с Россией на Западе, этого он и пытается добиться любой ценой. Чем слабее позиции Киева, тем меньше президент США склонен считаться с его запросами.Поскольку резко улучшить своё положение Украина не может, Киев пытается ослабить позиции Трампа. На фоне конца избирательной кампании он должен был бы занять более нейтральную позицию и меньше давить на Киев, если же переговоры начнутся после выборов в США, то Трампу будет всё равно – Киев окажется в одиночестве.Тем более, на ноябрь предварительно запланированы трёхсторонние переговоры (Россия, США, Китай) в ходе которых хоть и не ожидается моментального прорыва, всё же вероятным является достаточно высокий уровень взаимопонимания.Именно поэтому США не торопятся поддерживать предложения Украины по ускорению переговорного процесса. Позиция России в этом вопросе также однозначна. В Москве не ждут больших результатов от этого раунда переговоров, так как Украина только вползает в коллапс, худшее ожидается к Новому году и после него. Поэтому, чем ближе к зиме начнутся переговоры, чем больше ударов до этого успеет нанести Россия, тем больше шансов хоть на какой-то конструктив от Киева.При этом в Кремле прекрасно понимают, что в случае достижения договорённостей о снижении накала боевых действий, Киев попытается использовать ситуацию для частичного восстановления сил и провокации нового конфликта. Поэтому Москва подготовила два рубежа дипломатической обороны.Во-первых, Россия до сих пор не подтвердила приемистость для неё формата "энергетического перемирия", на чём настаивает Украина. Во-вторых, даже если удастся договориться о прекращении ударов по энергетике, это далеко не все цели на Украине, интенсивность и разрушительность ударов можно сохранить, просто перенеся их на другие объекты.В целом Россия явно не заинтересована в разного рода временных и локальных "перемириях", поэтому не спешит за стол переговоров, давая возможность Украине созреть до полной и безоговорочной капитуляции или исчезнуть во времени и пространстве – выбор всегда есть.

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https://ukraina.ru/20261024/poluchili-samuyu-silnuyu-armiyu-na-planete-rol-svo-v-dele-modernizatsii-vooruzhennykh-sil-rossii-1084043725.html

https://ukraina.ru/20261019/poslednie-usiliya-putina-po-spaseniyu-ukrainy-1083927223.html

https://ukraina.ru/20261025/u-zapada-konchayutsya-dengi-na-voynu-1084055173.html

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, весь ищенко, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, нпз, ес