https://ukraina.ru/20261026/peregovory-rossiya-ssha-ukraina-zelenskiy-trebuet-moskva-daet-kievu-vybor-iz-dvukh-variantov-1084084031.html
Переговоры Россия-США-Украина: Зеленский требует, Москва дает Киеву выбор из двух вариантов
Переговоры Россия-США-Украина: Зеленский требует, Москва дает Киеву выбор из двух вариантов - 26.10.2026 Украина.ру
Переговоры Россия-США-Украина: Зеленский требует, Москва дает Киеву выбор из двух вариантов
Украинские СМИ сообщают, что Киев пытается убедить Вашингтон ускорить начало планируемых трёхсторонних (Россия, Украина, США) переговоров в Абу-Даби, предварительно запланированных на конец первой декады ноября.
2026-10-26T19:18
2026-10-26T19:18
2026-10-26T19:18
мнения
весь ищенко
украина
россия
киев
дональд трамп
владимир зеленский
нпз
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/03/1c/1062117769_71:180:994:699_1920x0_80_0_0_25dda44717937130ce25562b98ea9396.jpg
Украинцы не скрывают, что их торопливость вызвана критическим состоянием находящейся под постоянными российскими ударами украинской энергетики. Киев надеется прекратить эти удары раньше, чем коллапс энергосистемы станет неизбежным, а её восстановление – невозможным.Зеленский открыто заявляет американцам, что каждая дополнительная неделя ударов по украинской энергетике сейчас выльется в кризис зимой, когда без тепла, света, воды могут остаться крупные города. Он выдвинул Вашингтону три условия прекращения ударов по российским НПЗ, на выбор:1. Россия в ответ прекращает удары по украинской энергосистеме;2. Дональд Трамп убедит Илона Маска дать добро на расширение зоны работы Starlink на территорию России, а США окажут помощь в обнаружении и уничтожении пусковых установок российских баллистических ракет, наносящих удары по Украине;3. Украину обеспечивают средствами ПВО, в том числе передают дополнительные ракеты к комплексам Patriot.Судя по всему, два последних пункта добавлены исключительно для торга. Практика и опыт подсказывают, что даже если любой из них будет принят, это мало чем поможет Украине.Во-первых, разветвлённую систему ПВО Запад на Украине уже создавал. Она была полностью разрушена Россией. Сейчас ресурсов на создание новой у Запада гораздо меньше, в то время как ударные возможности России выросли на порядок. Следовательно, новая система ПВО, даже если её удастся создать, просуществует ещё меньше, чем старая, а её защитные возможности окажутся гораздо слабее.Во-вторых, распространение действия системы Starlink на территорию России будет квалифицировано Москвой как акт агрессии со стороны США. Тем самым отношения Москвы и Вашингтона вновь резко ухудшатся, а надежды на достижение мира, при американском посредничестве (за что Трамп активно борется два года), канут в Лету. Украине же это не поможет: нанесение ударов российскими баллистическими ракетами будет лишь затруднено, а не отменено.При этом нужно иметь в виду, что в ударах по Украине основную массу используемых боеприпасов составляют реактивные "Герани" последних поколений, на втором месте находятся крылатые ракеты различных типов, как морского, так и воздушного базирования. Баллистика по количеству находится на последнем месте.Часть ракет – аэробаллистические "Кинжалы", им Starlink не страшен. Их обнаружение производится по взлёту самолёта-носителя, именно в этот момент на Украине объявляется ракетная опасность во всех регионах, которые находятся в пределах дальности ракеты.Наибольшие неприятности Starlink может доставить грунтовым комплексам "Искандер", обеспечивая моментальную передачу информации о старте, что потенциально может не дать пусковой установке времени на уход от ответного удара. Но ракетно-артиллерийские дуэли – это всегда работа на скорость, кроме того, в случае высокой уязвимости "Искандеров" Россия может заменить их комплексами "Орешник", имеющими на порядок большую дальность и мощь.Здесь, конечно, возникнут свои проблемы, вызванные тем, что это комплексы средней дальности, относящиеся к РВСН, то есть к стратегическим ядерным силам, а значит каждый пуск потребует предварительного уведомления ядерных держав. Но проблема в целом не является нерешаемой. Так что, выполнение любого из двух пунктов, предполагающих усиление военных возможностей Украины, как и обоих их вместе, может несколько затруднить действия России, а не отменить их.Наконец, в-третьих, Зеленский и его окружение сами признают, что для Украины ключевым является фактор времени. Каждая неделя может стать решающей в плане безвозвратного уничтожения украинской энергетики. Между тем расширение действия Starlink на территорию России, а тем более получение хоть каких-то результатов от этого действия, требует времени, которого у Украины нет.Что же касается поставки на Украину Западом новых комплексов ПВО и ракет к ним, то этот процесс займёт ещё больше времени. Тут уже речь пойдёт не о неделях, а о месяцах. Произвести комплексную поставку всего и сразу США не могут – соответствующие комплексы надо ещё найти и убедить хозяев их продать, а поставленное мелкими партиями будет быстро уничтожаться и не позволит воссоздать работающую систему.Именно поэтому я уверен, что последние два пункта – лишь объект для торга. Интересует же Зеленского то, о чём он постоянно говорит – прекращение ударов по украинской энергетике. Причём интересует не только само по себе, так как резкое ухудшение ситуации в стране, коллапс крупных городов уронит поддержку Зеленского и усилит возможность путча.Этого он пока не боится, так как путч должен быть санкционирован Западом (либо США и ЕС вместе, либо кем-то одним), так как любые путчисты на Украине будут ориентированы на сотрудничество с Западом и последующее бегство на Запад. То есть путч возможен в совершенно критической ситуации, когда легитимация новой власти уже никого волновать не будет, главной для союзников Киева станет способность режима продержаться хоть пару дней (не важно с кем во главе), чтобы Запад успел решить свои технические вопросы вывода своих людей и оборудования из зоны, переходящей под контроль ВС РФ.Гораздо сильнее, чем реакция населения, Зеленского волнует перспектива обвинений в создании условий для гуманитарной катастрофы. Россия неоднократно предупреждала, что действия киевской власти ведут именно к такому результату. Сейчас Зеленский пытается переложить ответственность на Запад: я, мол, предупреждал, говорил, что надо делать, а меня не послушали.Перенос начала переговоров на более ранее время, на котором настаивает Украина, также связан не столько с возможными проблемами населения зимой (на это Зеленскому плевать – чем сложнее выживать населению, тем с большей охотой оно идёт в армию, где перед смертью хотя бы оденут и накормят), сколько с желанием Киева по срокам перенести переговорный процесс на период до американских выборов – 3 ноября.Трамп уже показал, что, как и предупреждал раньше, не собирается заботиться о судьбе Украины. Ему необходимо перемирие с Россией на Западе, этого он и пытается добиться любой ценой. Чем слабее позиции Киева, тем меньше президент США склонен считаться с его запросами.Поскольку резко улучшить своё положение Украина не может, Киев пытается ослабить позиции Трампа. На фоне конца избирательной кампании он должен был бы занять более нейтральную позицию и меньше давить на Киев, если же переговоры начнутся после выборов в США, то Трампу будет всё равно – Киев окажется в одиночестве.Тем более, на ноябрь предварительно запланированы трёхсторонние переговоры (Россия, США, Китай) в ходе которых хоть и не ожидается моментального прорыва, всё же вероятным является достаточно высокий уровень взаимопонимания.Именно поэтому США не торопятся поддерживать предложения Украины по ускорению переговорного процесса. Позиция России в этом вопросе также однозначна. В Москве не ждут больших результатов от этого раунда переговоров, так как Украина только вползает в коллапс, худшее ожидается к Новому году и после него. Поэтому, чем ближе к зиме начнутся переговоры, чем больше ударов до этого успеет нанести Россия, тем больше шансов хоть на какой-то конструктив от Киева.При этом в Кремле прекрасно понимают, что в случае достижения договорённостей о снижении накала боевых действий, Киев попытается использовать ситуацию для частичного восстановления сил и провокации нового конфликта. Поэтому Москва подготовила два рубежа дипломатической обороны.Во-первых, Россия до сих пор не подтвердила приемистость для неё формата "энергетического перемирия", на чём настаивает Украина. Во-вторых, даже если удастся договориться о прекращении ударов по энергетике, это далеко не все цели на Украине, интенсивность и разрушительность ударов можно сохранить, просто перенеся их на другие объекты.В целом Россия явно не заинтересована в разного рода временных и локальных "перемириях", поэтому не спешит за стол переговоров, давая возможность Украине созреть до полной и безоговорочной капитуляции или исчезнуть во времени и пространстве – выбор всегда есть.
https://ukraina.ru/20261020/zapad-doigralsya-kapitulyatsiya-ukrainy-nevozmozhna-no-neobkhodima-1083953294.html
https://ukraina.ru/20261024/poluchili-samuyu-silnuyu-armiyu-na-planete-rol-svo-v-dele-modernizatsii-vooruzhennykh-sil-rossii-1084043725.html
https://ukraina.ru/20261019/poslednie-usiliya-putina-po-spaseniyu-ukrainy-1083927223.html
https://ukraina.ru/20261025/u-zapada-konchayutsya-dengi-na-voynu-1084055173.html
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Ростислав Ищенко
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Ростислав Ищенко
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg
мнения, весь ищенко, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, нпз, ес
Украинцы не скрывают, что их торопливость вызвана критическим состоянием находящейся под постоянными российскими ударами украинской энергетики. Киев надеется прекратить эти удары раньше, чем коллапс энергосистемы станет неизбежным, а её восстановление – невозможным.
Зеленский открыто заявляет американцам, что каждая дополнительная неделя ударов по украинской энергетике сейчас выльется в кризис зимой, когда без тепла, света, воды могут остаться крупные города. Он выдвинул Вашингтону три условия прекращения ударов по российским НПЗ, на выбор:
1. Россия в ответ прекращает удары по украинской энергосистеме;
2. Дональд Трамп убедит Илона Маска дать добро на расширение зоны работы Starlink на территорию России, а США окажут помощь в обнаружении и уничтожении пусковых установок российских баллистических ракет, наносящих удары по Украине;
3. Украину обеспечивают средствами ПВО, в том числе передают дополнительные ракеты к комплексам Patriot.
Судя по всему, два последних пункта добавлены исключительно для торга. Практика и опыт подсказывают, что даже если любой из них будет принят, это мало чем поможет Украине.
Во-первых, разветвлённую систему ПВО Запад на Украине уже создавал. Она была полностью разрушена Россией. Сейчас ресурсов на создание новой у Запада гораздо меньше, в то время как ударные возможности России выросли на порядок. Следовательно, новая система ПВО, даже если её удастся создать, просуществует ещё меньше, чем старая, а её защитные возможности окажутся гораздо слабее.
Во-вторых, распространение действия системы Starlink на территорию России будет квалифицировано Москвой как акт агрессии со стороны США. Тем самым отношения Москвы и Вашингтона вновь резко ухудшатся, а надежды на достижение мира, при американском посредничестве (за что Трамп активно борется два года), канут в Лету. Украине же это не поможет: нанесение ударов российскими баллистическими ракетами будет лишь затруднено, а не отменено.
При этом нужно иметь в виду, что в ударах по Украине основную массу используемых боеприпасов составляют реактивные "Герани" последних поколений, на втором месте находятся крылатые ракеты различных типов, как морского, так и воздушного базирования. Баллистика по количеству находится на последнем месте.
Часть ракет – аэробаллистические "Кинжалы", им Starlink не страшен. Их обнаружение производится по взлёту самолёта-носителя, именно в этот момент на Украине объявляется ракетная опасность во всех регионах, которые находятся в пределах дальности ракеты.
Наибольшие неприятности Starlink может доставить грунтовым комплексам "Искандер", обеспечивая моментальную передачу информации о старте, что потенциально может не дать пусковой установке времени на уход от ответного удара. Но ракетно-артиллерийские дуэли – это всегда работа на скорость, кроме того, в случае высокой уязвимости "Искандеров" Россия может заменить их комплексами "Орешник", имеющими на порядок большую дальность и мощь.
Здесь, конечно, возникнут свои проблемы, вызванные тем, что это комплексы средней дальности, относящиеся к РВСН, то есть к стратегическим ядерным силам, а значит каждый пуск потребует предварительного уведомления ядерных держав. Но проблема в целом не является нерешаемой. Так что, выполнение любого из двух пунктов, предполагающих усиление военных возможностей Украины, как и обоих их вместе, может несколько затруднить действия России, а не отменить их.
Наконец, в-третьих, Зеленский и его окружение сами признают, что для Украины ключевым является фактор времени. Каждая неделя может стать решающей в плане безвозвратного уничтожения украинской энергетики. Между тем расширение действия Starlink на территорию России, а тем более получение хоть каких-то результатов от этого действия, требует времени, которого у Украины нет.
Что же касается поставки на Украину Западом новых комплексов ПВО и ракет к ним, то этот процесс займёт ещё больше времени. Тут уже речь пойдёт не о неделях, а о месяцах. Произвести комплексную поставку всего и сразу США не могут – соответствующие комплексы надо ещё найти и убедить хозяев их продать, а поставленное мелкими партиями будет быстро уничтожаться и не позволит воссоздать работающую систему.
Именно поэтому я уверен, что последние два пункта – лишь объект для торга. Интересует же Зеленского то, о чём он постоянно говорит – прекращение ударов по украинской энергетике. Причём интересует не только само по себе, так как резкое ухудшение ситуации в стране, коллапс крупных городов уронит поддержку Зеленского и усилит возможность путча.
Этого он пока не боится, так как путч должен быть санкционирован Западом (либо США и ЕС вместе, либо кем-то одним), так как любые путчисты на Украине будут ориентированы на сотрудничество с Западом и последующее бегство на Запад. То есть путч возможен в совершенно критической ситуации, когда легитимация новой власти уже никого волновать не будет, главной для союзников Киева станет способность режима продержаться хоть пару дней (не важно с кем во главе), чтобы Запад успел решить свои технические вопросы вывода своих людей и оборудования из зоны, переходящей под контроль ВС РФ.
Гораздо сильнее, чем реакция населения, Зеленского волнует перспектива обвинений в создании условий для гуманитарной катастрофы. Россия неоднократно предупреждала, что действия киевской власти ведут именно к такому результату. Сейчас Зеленский пытается переложить ответственность на Запад: я, мол, предупреждал, говорил, что надо делать, а меня не послушали.
Перенос начала переговоров на более ранее время, на котором настаивает Украина, также связан не столько с возможными проблемами населения зимой (на это Зеленскому плевать – чем сложнее выживать населению, тем с большей охотой оно идёт в армию, где перед смертью хотя бы оденут и накормят), сколько с желанием Киева по срокам перенести переговорный процесс на период до американских выборов – 3 ноября.
Трамп уже показал, что, как и предупреждал раньше, не собирается заботиться о судьбе Украины. Ему необходимо перемирие с Россией на Западе, этого он и пытается добиться любой ценой. Чем слабее позиции Киева, тем меньше президент США склонен считаться с его запросами.
Поскольку резко улучшить своё положение Украина не может, Киев пытается ослабить позиции Трампа. На фоне конца избирательной кампании он должен был бы занять более нейтральную позицию и меньше давить на Киев, если же переговоры начнутся после выборов в США, то Трампу будет всё равно – Киев окажется в одиночестве.
Тем более, на ноябрь предварительно запланированы трёхсторонние переговоры (Россия, США, Китай) в ходе которых хоть и не ожидается моментального прорыва, всё же вероятным является достаточно высокий уровень взаимопонимания.
Именно поэтому США не торопятся поддерживать предложения Украины по ускорению переговорного процесса. Позиция России в этом вопросе также однозначна. В Москве не ждут больших результатов от этого раунда переговоров, так как Украина только вползает в коллапс, худшее ожидается к Новому году и после него. Поэтому, чем ближе к зиме начнутся переговоры, чем больше ударов до этого успеет нанести Россия, тем больше шансов хоть на какой-то конструктив от Киева.
При этом в Кремле прекрасно понимают, что в случае достижения договорённостей о снижении накала боевых действий, Киев попытается использовать ситуацию для частичного восстановления сил и провокации нового конфликта. Поэтому Москва подготовила два рубежа дипломатической обороны.
Во-первых, Россия до сих пор не подтвердила приемистость для неё формата "энергетического перемирия", на чём настаивает Украина. Во-вторых, даже если удастся договориться о прекращении ударов по энергетике, это далеко не все цели на Украине, интенсивность и разрушительность ударов можно сохранить, просто перенеся их на другие объекты.
В целом Россия явно не заинтересована в разного рода временных и локальных "перемириях", поэтому не спешит за стол переговоров, давая возможность Украине созреть до полной и безоговорочной капитуляции или исчезнуть во времени и пространстве – выбор всегда есть.