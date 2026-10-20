Сами не дают, другим не позволяют: США "саботируют" передачу Киеву ракет для Patriot - 20.10.2026 Украина.ру
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Сами не дают, другим не позволяют: США "саботируют" передачу Киеву ракет для Patriot
Сами не дают, другим не позволяют: США "саботируют" передачу Киеву ракет для Patriot - 20.10.2026 Украина.ру
Сами не дают, другим не позволяют: США "саботируют" передачу Киеву ракет для Patriot
Пентагон не одобрил передачу Украине третьей страной зенитных ракет для системы Patriot. Об этом со ссылкой на неназваные источники в ночь на 20 октября сообщила газета Washington Post
2026-10-20T06:21
2026-10-20T06:21
украина.ру
новости
сша
дональд трамп
пентагон
пит хегсет
украина
киев
владимир зеленский
военная помощь украине
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По информации портала Axios, Владимир Зеленский накануне в разговоре с американскими сенаторами пожаловался, что у Киева практически не осталось боеприпасов к системам ПВО Patriot, поскольку глава Пентагона Пит Хегсет якобы не даёт согласия на их поставку."Администрация США не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков", — подтверждается это в публикации газеты.Там же отмечается, что не получила необходимого одобрения от Пентагона и передача Киеву этих ракет третьей страной. По утверждению газеты, Хегсет "не отклонил передачу официально, но и не предпринял необходимых шагов для её одобрения".Фактический "саботаж" поставок киевскому режиму зенитных ракет происходит на фоне предельно жёсткой критики в адрес Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа.Подробнее об этом - в публикации Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, США, Дональд Трамп, Пентагон, Пит Хегсет, Украина, Киев, Владимир Зеленский, военная помощь Украине, ЗРК Patriot, ракеты, война на Украине, киевский режим

Сами не дают, другим не позволяют: США "саботируют" передачу Киеву ракет для Patriot

06:21 20.10.2026
 
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
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Пентагон не одобрил передачу Украине третьей страной зенитных ракет для системы Patriot. Об этом со ссылкой на неназваные источники в ночь на 20 октября сообщила газета Washington Post
По информации портала Axios, Владимир Зеленский накануне в разговоре с американскими сенаторами пожаловался, что у Киева практически не осталось боеприпасов к системам ПВО Patriot, поскольку глава Пентагона Пит Хегсет якобы не даёт согласия на их поставку.
"Администрация США не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков", — подтверждается это в публикации газеты.
Там же отмечается, что не получила необходимого одобрения от Пентагона и передача Киеву этих ракет третьей страной. По утверждению газеты, Хегсет "не отклонил передачу официально, но и не предпринял необходимых шагов для её одобрения".
Фактический "саботаж" поставок киевскому режиму зенитных ракет происходит на фоне предельно жёсткой критики в адрес Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа.
Подробнее об этом - в публикации Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика.
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