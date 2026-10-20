https://ukraina.ru/20261020/sami-ne-dayut-drugim-ne-pozvolyayut-ssha-sabotiruyut-peredachu-kievu-raket-dlya-patriot-1083930571.html

Сами не дают, другим не позволяют: США "саботируют" передачу Киеву ракет для Patriot

Сами не дают, другим не позволяют: США "саботируют" передачу Киеву ракет для Patriot - 20.10.2026 Украина.ру

Сами не дают, другим не позволяют: США "саботируют" передачу Киеву ракет для Patriot

Пентагон не одобрил передачу Украине третьей страной зенитных ракет для системы Patriot. Об этом со ссылкой на неназваные источники в ночь на 20 октября сообщила газета Washington Post

2026-10-20T06:21

2026-10-20T06:21

2026-10-20T06:21

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киев

владимир зеленский

военная помощь украине

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По информации портала Axios, Владимир Зеленский накануне в разговоре с американскими сенаторами пожаловался, что у Киева практически не осталось боеприпасов к системам ПВО Patriot, поскольку глава Пентагона Пит Хегсет якобы не даёт согласия на их поставку."Администрация США не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков", — подтверждается это в публикации газеты.Там же отмечается, что не получила необходимого одобрения от Пентагона и передача Киеву этих ракет третьей страной. По утверждению газеты, Хегсет "не отклонил передачу официально, но и не предпринял необходимых шагов для её одобрения".Фактический "саботаж" поставок киевскому режиму зенитных ракет происходит на фоне предельно жёсткой критики в адрес Зеленского со стороны президента США Дональда Трампа.Подробнее об этом - в публикации Не знает. Не слушает. Не хочет. Неблагодарный: Трамп предложил Зеленскому найти другого переговорщика.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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