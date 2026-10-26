Нас прокляли! Украинцы нашли политику в результатах "Детского Евровидения" - 26.10.2026 Украина.ру
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Нас прокляли! Украинцы нашли политику в результатах "Детского Евровидения"
Нас прокляли! Украинцы нашли политику в результатах "Детского Евровидения" - 26.10.2026 Украина.ру
Нас прокляли! Украинцы нашли политику в результатах "Детского Евровидения"
Украинские фанаты нашли новое объяснение неудачам своих кумиров на международной сцене — и это, конечно, не отсутствие таланта, а "проклятие". После финала "Детского Евровидения 2026", где представительница Украины Эрика Колесниченко заняла девятое место, в сети обратили внимание на "странное совпадение"
2026-10-26T13:20
2026-10-26T13:20
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Пользователи провели параллели с предыдущими конкурсами, где обнаружилось, что такой же результат в последние годы показали и другие украинские артисты — группа Ziferblat и певица Leléka. "Похоже, это какое-то проклятие", — написали в телеграм-канале "Дом Евровидения". Комментаторы бросились обсуждать результаты, и виноватыми оказались все, кроме самих артистов. Организаторов обвинили в подкупе, а конкурентов — в сглазе. Другие принялись объяснять, что девятое место на взрослом "Евровидении" воспринимается иначе, чем на детском, из-за меньшего числа участников. Третьи и вовсе заявили, что Украине "не хватает должной поддержки на международной сцене". Продюсер украинской участницы Светлана Тарабарова заявила, что в проигрыше ее подопечной, которая набрала 106 баллов, виновата политика. Финал "Детского Евровидения 2026" прошёл 24 октября. Победу одержала Наре Керобян из Армении, набрав 202 балла. Страной-хозяйкой стала Мальта — после того как Франция, чья участница победила в прошлом году, отказалась принимать шоу из-за финансовых проблем. При этом Россия в "Детском Евровидении" не участвует. После отстранения от взрослого "Евровидения" в феврале 2022 года ведущие российские вещатели — "Первый канал", ВГТРК и радиодом "Останкино" — объявили о выходе из Европейского вещательного союза (ЕВС). А членство в ЕВС является обязательным условием для участия в конкурсах союза и их трансляции.Однако, как стало понятно уже сейчас, российские артисты немного и потеряли. Пока исполнители с Украины и их поклонники ищут "проклятия" и "сливы", российские музыканты продолжают доминировать в чартах Spotify не только на родине, но и за ее пределами. Согласно статистике, восемь из десяти самых популярных композиций на территории Украины — это треки российских артистов. Вместо того чтобы честно конкурировать с российскими исполнителями, украинские музыканты добиваются блокировок: YouTube по требованию Центра противодействия дезинформации при СНБО массово блокирует российских артистов. Но даже инициативы языкового омбудсмена Елены Ивановской ограничить доступ к российской музыке не могут изменить реальность: украинцы слушают русские песни, любят артистов из России.Скандал на музыкальном конкурсе на Украине не впервые. В 2025 году 11-летняя певица и пианистка из Одессы Мария Свиязова, ставшая финалисткой национального отбора на "Детское Евровидение", в итоге уехала в Москву — и теперь выступает в России. Ее мать Ольга Великая объяснила переезд тем, что на Украине "охотятся" на граждан, а детей "используют" для нормализации войны. В августе 2026 года Мария побывала в российской "Академии талантов KRB" и приняла участие в конкурсе "Звезда России", где получила два гран-при в разных номинациях. А до этого, в 2021 году, когда ей было шесть лет, она уже участвовала в российском шоу "Лучше всех!" на Первом канале.И именно это стало причиной проблем с национальным отбором, ведь по правилам "Суспильного" (организующий конкурс канал) артисты, выступавшие в России после 2014 года, не могут представлять Украину на "Евровидении". В итоге семье поставили ультиматум: либо они сами снимаются с конкурса, либо организаторы публично объявят причину. Мария снялась — и уехала в Москву.
https://ukraina.ru/20261021/radikaly-v-yarosti-ukrainskie-topy-pokorila-esch-odna-rossiyskaya-artistka-1083974789.html
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Новости, Украина, Россия, Армения, Евровидение

Нас прокляли! Украинцы нашли политику в результатах "Детского Евровидения"

13:20 26.10.2026
 
© Фото : Суспільне мовлення
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© Фото : Суспільне мовлення
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Украинские фанаты нашли новое объяснение неудачам своих кумиров на международной сцене — и это, конечно, не отсутствие таланта, а "проклятие". После финала "Детского Евровидения 2026", где представительница Украины Эрика Колесниченко заняла девятое место, в сети обратили внимание на "странное совпадение"
Пользователи провели параллели с предыдущими конкурсами, где обнаружилось, что такой же результат в последние годы показали и другие украинские артисты — группа Ziferblat и певица Leléka.
"Похоже, это какое-то проклятие", — написали в телеграм-канале "Дом Евровидения".
Комментаторы бросились обсуждать результаты, и виноватыми оказались все, кроме самих артистов. Организаторов обвинили в подкупе, а конкурентов — в сглазе.
Другие принялись объяснять, что девятое место на взрослом "Евровидении" воспринимается иначе, чем на детском, из-за меньшего числа участников. Третьи и вовсе заявили, что Украине "не хватает должной поддержки на международной сцене".
Продюсер украинской участницы Светлана Тарабарова заявила, что в проигрыше ее подопечной, которая набрала 106 баллов, виновата политика.

"Спасибо всем, кто поддерживал нас и Эрику. Я же вам говорила, объединяться нужно лучше. Потому что политику и голоса никто не отменял", — написала она, намекая, что результат несправедливый.

Финал "Детского Евровидения 2026" прошёл 24 октября. Победу одержала Наре Керобян из Армении, набрав 202 балла. Страной-хозяйкой стала Мальта — после того как Франция, чья участница победила в прошлом году, отказалась принимать шоу из-за финансовых проблем.
При этом Россия в "Детском Евровидении" не участвует. После отстранения от взрослого "Евровидения" в феврале 2022 года ведущие российские вещатели — "Первый канал", ВГТРК и радиодом "Останкино" — объявили о выходе из Европейского вещательного союза (ЕВС). А членство в ЕВС является обязательным условием для участия в конкурсах союза и их трансляции.
Однако, как стало понятно уже сейчас, российские артисты немного и потеряли. Пока исполнители с Украины и их поклонники ищут "проклятия" и "сливы", российские музыканты продолжают доминировать в чартах Spotify не только на родине, но и за ее пределами. Согласно статистике, восемь из десяти самых популярных композиций на территории Украины — это треки российских артистов.
Вместо того чтобы честно конкурировать с российскими исполнителями, украинские музыканты добиваются блокировок: YouTube по требованию Центра противодействия дезинформации при СНБО массово блокирует российских артистов.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
21 октября, 16:14
Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артисткаПока киевский режим рассказывает о "культурной изоляции русского мира", музыкальные стриминговые платформы продолжают публиковать данные, "обличающие" украинцев. На этот раз российские треки взяли 8 из 10 мест в топ-чартах
Но даже инициативы языкового омбудсмена Елены Ивановской ограничить доступ к российской музыке не могут изменить реальность: украинцы слушают русские песни, любят артистов из России.
Скандал на музыкальном конкурсе на Украине не впервые. В 2025 году 11-летняя певица и пианистка из Одессы Мария Свиязова, ставшая финалисткой национального отбора на "Детское Евровидение", в итоге уехала в Москву — и теперь выступает в России.
Ее мать Ольга Великая объяснила переезд тем, что на Украине "охотятся" на граждан, а детей "используют" для нормализации войны. В августе 2026 года Мария побывала в российской "Академии талантов KRB" и приняла участие в конкурсе "Звезда России", где получила два гран-при в разных номинациях. А до этого, в 2021 году, когда ей было шесть лет, она уже участвовала в российском шоу "Лучше всех!" на Первом канале.
И именно это стало причиной проблем с национальным отбором, ведь по правилам "Суспильного" (организующий конкурс канал) артисты, выступавшие в России после 2014 года, не могут представлять Украину на "Евровидении". В итоге семье поставили ультиматум: либо они сами снимаются с конкурса, либо организаторы публично объявят причину. Мария снялась — и уехала в Москву.
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