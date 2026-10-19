https://ukraina.ru/20261019/sklady-svyaz-i-depo-v-ruinakh-vs-rf-pokazali-kievu-silu-vysokotochnogo-oruzhiya-1083910220.html

Склады, связь и депо в руинах: ВС РФ показали Киеву силу высокоточного оружия

Склады, связь и депо в руинах: ВС РФ показали Киеву силу высокоточного оружия - 19.10.2026 Украина.ру

Склады, связь и депо в руинах: ВС РФ показали Киеву силу высокоточного оружия

Российские военные минувшей ночью нанесли точный массированный удар по военным и промышленным объектам в Киеве и Киевской области, задействовав высокоточное оружие и беспилотники, сообщило 19 октября Минобороны РФ

2026-10-19T10:20

2026-10-19T10:20

2026-10-19T10:20

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В ходе успешной атаки в украинской столице был уничтожен дата-центр "Дата Групп" и ликвидирован логистический узел "Файер Пойнт", отвечавший за производство деталей для дальнобойных дронов и двигателей для крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Тяжелый урон нанесен системе снабжения противника: в локомотивном депо Киев, которое использовалось под прикрытием для скрытного складирования, ликвидирован крупный запас крылатых ракет "Фламинго" и компонентов к баллистическим ракетам FP-9.Также точечными ударами выведены из строя завод "Химволокно", поставлявший компоненты для боевых частей БПЛА, и оборонное предприятие "Планета Пластик" в Ирпене.Украинские источники были вынуждены признать масштабные последствия и результативность российской атаки, подтвердив серьезные разрушения инфраструктуры. В Киеве возникли перебои с транспортом из-за повреждения рельсов и кабельных сетей, остановилась городская электричка, а ключевые станции метро "Черниговская" и "Лесная" полностью закрыли для движения. Местные ресурсы также зафиксировали прилеты по объектам в районе торгового центра Cosmo Multimall на Шулявке, нежилой застройке в Днепровском районе и падение обломков в Соломенском районе столицы.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, киев, россия, киевская область, украина.ру