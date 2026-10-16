В Ровно и области масштабные отключения света
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате атаки российских БПЛА обесточено Ровно и окружающие районы. Об этом 16 октября сообщили в НЭК "Укрэнерго"
На Волыни также продолжаются восстановительные работы после ночных ударов. Энергетики работают над запиткой потребителей по резервным схемам.
В частности, в Луцке продолжают восстанавливать электроснабжение — сети получили серьёзные повреждения в результате ночных атак российских дронов.
"Укрэнерго" призывает жителей, у которых сейчас есть электроэнергия, потреблять её максимально экономно.
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