В Ровно и области масштабные отключения света - 16.10.2026 Украина.ру
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В Ровно и области масштабные отключения света
В Ровно и области масштабные отключения света - 16.10.2026 Украина.ру
В Ровно и области масштабные отключения света
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате атаки российских БПЛА обесточено Ровно и окружающие районы. Об этом 16 октября сообщили в НЭК "Укрэнерго"
2026-10-16T18:32
2026-10-16T18:32
новости
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укрэнерго
вооруженные силы украины
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На Волыни также продолжаются восстановительные работы после ночных ударов. Энергетики работают над запиткой потребителей по резервным схемам.В частности, в Луцке продолжают восстанавливать электроснабжение — сети получили серьёзные повреждения в результате ночных атак российских дронов."Укрэнерго" призывает жителей, у которых сейчас есть электроэнергия, потреблять её максимально экономно. Ранее в новостях: Львов погрузился во мрак: в городе аварийное отключение электричестваБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, ровно, львов, луцк, укрэнерго, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Ровно, Львов, Луцк, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В Ровно и области масштабные отключения света

18:32 16.10.2026
 
© РИА Новости . Петр Чернов / Перейти в фотобанкЭнергосберегающие лампочки
Энергосберегающие лампочки - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Петр Чернов
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Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате атаки российских БПЛА обесточено Ровно и окружающие районы. Об этом 16 октября сообщили в НЭК "Укрэнерго"
На Волыни также продолжаются восстановительные работы после ночных ударов. Энергетики работают над запиткой потребителей по резервным схемам.
В частности, в Луцке продолжают восстанавливать электроснабжение — сети получили серьёзные повреждения в результате ночных атак российских дронов.
"Укрэнерго" призывает жителей, у которых сейчас есть электроэнергия, потреблять её максимально экономно.
Ранее в новостях: Львов погрузился во мрак: в городе аварийное отключение электричества
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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