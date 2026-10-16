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В Ровно и области масштабные отключения света

В Ровно и области масштабные отключения света - 16.10.2026 Украина.ру

В Ровно и области масштабные отключения света

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате атаки российских БПЛА обесточено Ровно и окружающие районы. Об этом 16 октября сообщили в НЭК "Укрэнерго"

2026-10-16T18:32

2026-10-16T18:32

2026-10-16T18:32

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украина.ру

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На Волыни также продолжаются восстановительные работы после ночных ударов. Энергетики работают над запиткой потребителей по резервным схемам.В частности, в Луцке продолжают восстанавливать электроснабжение — сети получили серьёзные повреждения в результате ночных атак российских дронов."Укрэнерго" призывает жителей, у которых сейчас есть электроэнергия, потреблять её максимально экономно. Ранее в новостях: Львов погрузился во мрак: в городе аварийное отключение электричестваБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, ровно, львов, луцк, укрэнерго, вооруженные силы украины, украина.ру