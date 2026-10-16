Зеленский и Трамп: развод и новая family - 16.10.2026 Украина.ру
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Зеленский и Трамп: развод и новая family
Зеленский и Трамп: развод и новая family - 16.10.2026 Украина.ру
Зеленский и Трамп: развод и новая family
Вообще, трудно себе представить более непохожих друг на друга людей, чем Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Насмешка истории? Скорее трагикомедия.
2026-10-16T08:07
2026-10-16T09:49
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
игорь коломойский
нато
сизо
оон
весь виноградов
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Судите сами: один высокий, рыжий, но всегда чисто выбрит, в отличном костюме и в тон (настроению, ситуации, атмосферному давлению и еще черт знает чему) подобранном галстуке. Кажется, каждый день в новом. Вообще, галстуки Трампа – это совершенно отдельная история, о них можно написать подробное исследование. Впрочем, сейчас не об этом.Другой – маленький (165 см), брюнет, всегда (!) плохо выбрит. Возможно, нарочито. В нелепых костюмах, особенно пиджак, как будто бы снятый с коровы, про галстук надо вообще забыть. Кажется, он его никогда не носил, что – неправда.Очевидно, он выбрал себе имидж "воюющего политика", чтобы даже своим внешним видом напоминать окружающим, что у него особая роль, потому к нему и к его словам надо относиться по-особому.Но очень не хотел быть похожим на Сталина, который ходил в военной форме без погон, и поэтому выбрал симбиоз – нечто среднее между служащим похоронного бюро и гопника из подворотни (не хватает только черной бейсболки и железной цепи на шее).Но есть у них и нечто общее. Впрочем, так, искра. В лучшие годы Зеленский был отличным артистом – пришел в политику уже сложившимся актером эстрады и кино. Но и сегодня, наблюдая его, трудно отделаться от мысли, что это всё – игра, роль, которую ему кто-то написал и он ее разыгрывает перед зрителями, часть из которых в его стране уже его ненавидит, а другая часть, за рубежом, громко аплодирует, подбадривая его личные амбиции…Трамп, хотя и пришел в политику из бизнеса, но явно не чужд театральщине. Очевидно, любит сцену, любит шокировать публику. 10 октября нынешнего года во время предвыборного митинга в городе Кларксвилл, штат Теннесси, в очередной раз исполнил свой фирменный танец (раньше он уже это делал на своей инаугурации, потом на авианосце и т.д.)И, кстати, снимался в кино, в эпизодической роли. Зачем это нужно было тогда уже миллиардеру и владельцу той самой гостиницы, в которой снималось кино, понятно – ему очень нравится играть роли, вернее одну роль – "папочки", как сказал про него угодливый и чуткий на чужие слабости генсек НАТО Марк Рютте.Только это не просто "папочка" из семейной мылодрамы, а, можно сказать (в глазах самого Трампа) – папа, отец мира, который решает, где быть войне, а кому мириться, который меняет географию, принадлежность стран и судьбы народов. На самом деле, конечно, ничего он такого не решает, а просто заявляет о своих правах на Гренландию или "энергетическое перемирие" между Россией и Украиной, или уже раз двадцать о полном разгроме Ирана и т.д. Каждый раз для него это какая-то роль, короткометражный художественный фильм – фильм снят, роль сыграна и можно о ней забыть, завтра будет новый фильм. И в нем Трамп, хотя и в прежнем амплуа "папочки", сделает и скажет что-нибудь новое. А про старый можно просто забыть.Поэтому общее у них, Трампа и Зеленского, это игра на публику, это верность избранному амплуа. И, в принципе, как и в цирке, где два коверных, рыжий и брюнет, развлекают публику, пока рабочие на арене меняют декорации, эти двое именно потому, что столь разные и в тоже время в чем-то малоощутимом, что не потрогать руками, похожи друг на друга, эти двое и являются сегодня главными клоунами мировой политики.Только разница в том, что Трамп - великий и могучий, потому что за ним стоят США с их триллионным бюджетом и колоссальными возможностями влиять на страны и народы. А Зеленский – вечный проситель, попрошайка, должник, который прикрывает страх и стыд матерными словами, хамством и отчаянной наглостью аутсайдера.Кстати, в начале прошлого, 2025 года, он так и сделал прямо в Овальном кабинете, где его отчитывали Трамп и Вэнс, в том числе за нелепый внешний вид, а он отвечал им с использованием обсценной лексики.Ему бы можно было поаплодировать за смелость, но оказалось, что это был всего лишь эксцесс исполнителя, потому что, побывав после той сцены у своих европейских покровителей, он в следующий раз приехал и кланялся и сто раз благодарил Трампа и, конечно, был прощен "папочкой", который, как оказалось, вовсе не злопамятен, что даже несколько удивительно.Да, Трамп – не злопамятен, в отличие от Зеленского. Судите сами. Именно Зеленский доставил максимум неприятностей Трампу в его первом президентском сроке, когда из-за разговора по телефону, во время которого Трамп, довольно вежливо, кстати, просил Зеленского найти подтверждение коррупции Байдена, тогда решившего участвовать в президентской гонке, получил в результате от Конгресса попытку импичмента. А еще при Зеленском были переданы документы на политтехнолога Трампа Пола Манафорта, получавшего при Януковиче наличные, с которых он не платил налоги (став через 4 года президентом, Трамп Манафорта помиловал и из тюрьму выпустил).То есть за все те неприятности, которые доставил Зеленский Трампу, Трамп ему не мстил и, кажется, даже забыл о них. Просто потому, что политика для него – это череда сделок, просто бизнес, где нет места обычным человеческим чувствам – зависти, мести, обиде.А Зеленский отомстил всем, кто ему покровительствовал на Украине, когда он был для всех всего лишь клоуном на сцене. И Коломойскому*, отправив его в СИЗО, где он сидит уже несколько лет без суда и следствия, и телеведущей Оксане Марченко, поддержавшей Зеленского, когда его на Украине никто не знал, отправив ее мужа Виктора Медведчука в тюрьму, и Андрею Богдану – бывшему юристу Коломойского*, который слишком покровительственно вел себя по отношению к тогдашнему президенту Зеленскому, и другим людям, типа Дмитрия Разумкова или Михаила Федорова, которые выстроили его избирательную кампанию и считали, что они сделали Зеленского президентом и потому могут ему что-то советовать и на чем-то настаивать. Кого посадил, кого отправил в отставку, кому просто жизнь сломал.Как и во многом другом, от внешнего вида до отношения к людям, Трамп и Зеленский – полные антиподы. И это не тот случай, когда противоположности притягиваются.Почему? Вот это, пожалуй, самый главный вопрос.Трамп, при всей его любви к позе, громким шокирующим заявлениям, снисходительно-небрежном отношении к союзникам (например, смахивал с пиджака Макрона несуществующую перхоть), руководствуется в своей политике интересами своей страны.Как-то я уже писал, что за всеми эксцентричными выходками и заявлениями Трампа стоит жесткая прагматичная линия – то, что важно для США, важно и для Трампа. Повторюсь и здесь: заявления, что он сделает Гренландию еще одним штатом США, операция по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро, война с Ираном и даже долгая и вроде бы невнятная позиция Трампа по росийско-украинскому конфликту имеют на самом деле вполне прагматичное основание.Трамп поставил перед собой задачу взять под контроль нефтяные и газовые потоки, включая их добычу и логистику. Не для себя лично (про себя он, конечно, тоже не забывает, но не это для него главное). Американские нефтяные и газодобывающие компании при Трампе процветают, Россия, как вторая в мире по добыче и поставкам нефти и газа страна, при Трампе окончательно вытеснена со своих традиционных площадок в Азию.Запасы нефти и газа в США, согласно мировым рейтингам, сильно истощены – их осталось на 10-11 лет. Поэтому задача Трампа – создать условия, при которых США в ближайшие 10 лет возьмут под свой контроль и будут контролировать в более отдаленной перспективе добычу нефти и газа в других странах и на других континентах. Поэтому в его эпатажных заявлениях, как будто рефлекторных политических действиях нет никакой деменции, которую ему приписывают, а есть вполне себе прагматичный интерес – сделать Америку снова великой. То есть в новом качестве и в новой международной конфигурации.Все остальное – Нобелевская премия мира, нападки на ООН, небрежность с европейскими политиками – мишура, прикрытие, маскировка реальных интересов. Кстати, с Урсулой фон дер Ляйен он заключил сделку по продаже из США в Европу энергоносителей на 750 миллиардов долларов.А теперь ему нужны поставки дизельного топлива. И вовсе не из-за любви к России он заключил с нами "дизельную сделку": он хочет добиться в преддверие выборов снижения цен на дизель в США, для чего частично и срочно были сняты санкции с энергетического сектора РФ. Это – чистый прагматизм. Никаких эмоций, предательства Украины, оскорбления европейских союзников и прочего. Просто его стране так нужно сегодня и сейчас.У Зеленского – совершенно другой психотип. Ему нужна власть, единоличная, ничем и никем не ограниченная. Потому что потеря власти обернется для него потерей жизни или тюрьмой (сколько там еще скелетов в шкафах Офиса президента – десятки или сотни?)Клоун давно превратился в Джокера. Его страна, народ страдает, люди замерзают в городах из-за отсутствия электричества и тепла, впереди ужасная для населения зима, война практически проиграна. Но власть… Власть еще можно удержать. И он не идет на мирные переговоры. Он бросается в Лондон, к новым покровителям, у которых, в принципе, свои политические интересы – вернуть контроль над Евразией, поэтому они заинтересованы в продолжении войны на континенте и для достижения этой цели они готовы принести в жертву Украину.Они даже пообещали Зеленскому разорвать с США договор на покупку спутниковой системы, если он будет и дальше воевать за их интересы. Разорвут ли? Пообещать – не значит жениться.А в том, что Великобритания предаст его, когда он станет ей не нужен, нет никаких сомнений. Это ведь в Великобритании сформулировали максиму: "У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны её интересы" – британский премьер-министр Генри Джон Темпл Палмерстон.Но Зеленский, видимо, этого не знает. Когда на юрфаке в Криворожском институте читали лекции по мировой политике, Зеленский в актовом зале репетировал очередную сценку для КВН.И теперь, когда Трамп предложил ему провести президентские выборы, Зеленский громко объявил о своем разводе с Трампом и США. Теперь у него, образно говоря, другая семья – новая family (англ.)О том, как запад готовится воевать с Россией - в статье Захара Виноградова "Как НАТО теоретически хочет победить Россию, но при этом забывает про овраги"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20261006/tsirk-uedet-a-khozyaeva-klounov-ostanutsya-chto-proiskhodit-s-evropeyskimi-politikami-1083629147.html
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сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, игорь коломойский, нато, сизо, оон, весь виноградов
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, НАТО, СИЗО, ООН, весь Виноградов

Зеленский и Трамп: развод и новая family

08:07 16.10.2026 (обновлено: 09:49 16.10.2026)
 
© AP / Mystyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© AP / Mystyslav Chernov
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Захар Виноградов авторы
Захар Виноградов
обозреватель издания "Украина.ру"
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Вообще, трудно себе представить более непохожих друг на друга людей, чем Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Насмешка истории? Скорее трагикомедия.
Судите сами: один высокий, рыжий, но всегда чисто выбрит, в отличном костюме и в тон (настроению, ситуации, атмосферному давлению и еще черт знает чему) подобранном галстуке. Кажется, каждый день в новом. Вообще, галстуки Трампа – это совершенно отдельная история, о них можно написать подробное исследование.
Впрочем, сейчас не об этом.
Другой – маленький (165 см), брюнет, всегда (!) плохо выбрит. Возможно, нарочито. В нелепых костюмах, особенно пиджак, как будто бы снятый с коровы, про галстук надо вообще забыть. Кажется, он его никогда не носил, что – неправда.
Очевидно, он выбрал себе имидж "воюющего политика", чтобы даже своим внешним видом напоминать окружающим, что у него особая роль, потому к нему и к его словам надо относиться по-особому.
Но очень не хотел быть похожим на Сталина, который ходил в военной форме без погон, и поэтому выбрал симбиоз – нечто среднее между служащим похоронного бюро и гопника из подворотни (не хватает только черной бейсболки и железной цепи на шее).
Но есть у них и нечто общее. Впрочем, так, искра. В лучшие годы Зеленский был отличным артистом – пришел в политику уже сложившимся актером эстрады и кино. Но и сегодня, наблюдая его, трудно отделаться от мысли, что это всё – игра, роль, которую ему кто-то написал и он ее разыгрывает перед зрителями, часть из которых в его стране уже его ненавидит, а другая часть, за рубежом, громко аплодирует, подбадривая его личные амбиции…
Макрон-боксер - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
6 октября, 07:15
Цирк уедет, а хозяева клоунов останутся. Что происходит с европейскими политикамиВсё-таки Петр Ильич Чайковский, имя которого старательно вытравливают из всех музыкальных закоулков Украины (даже консерваторию в Киеве переименовали) – гений! Гений - значит провидец. Например, знаменитая ария Германа в опере Чайковского "Пиковая дама": "Что наша жизнь – игра!" сегодня приобретает новое звучание и наполняется особым смыслом
Трамп, хотя и пришел в политику из бизнеса, но явно не чужд театральщине. Очевидно, любит сцену, любит шокировать публику. 10 октября нынешнего года во время предвыборного митинга в городе Кларксвилл, штат Теннесси, в очередной раз исполнил свой фирменный танец (раньше он уже это делал на своей инаугурации, потом на авианосце и т.д.)
И, кстати, снимался в кино, в эпизодической роли. Зачем это нужно было тогда уже миллиардеру и владельцу той самой гостиницы, в которой снималось кино, понятно – ему очень нравится играть роли, вернее одну роль – "папочки", как сказал про него угодливый и чуткий на чужие слабости генсек НАТО Марк Рютте.
Только это не просто "папочка" из семейной мылодрамы, а, можно сказать (в глазах самого Трампа) – папа, отец мира, который решает, где быть войне, а кому мириться, который меняет географию, принадлежность стран и судьбы народов.
На самом деле, конечно, ничего он такого не решает, а просто заявляет о своих правах на Гренландию или "энергетическое перемирие" между Россией и Украиной, или уже раз двадцать о полном разгроме Ирана и т.д. Каждый раз для него это какая-то роль, короткометражный художественный фильм – фильм снят, роль сыграна и можно о ней забыть, завтра будет новый фильм. И в нем Трамп, хотя и в прежнем амплуа "папочки", сделает и скажет что-нибудь новое. А про старый можно просто забыть.
Поэтому общее у них, Трампа и Зеленского, это игра на публику, это верность избранному амплуа. И, в принципе, как и в цирке, где два коверных, рыжий и брюнет, развлекают публику, пока рабочие на арене меняют декорации, эти двое именно потому, что столь разные и в тоже время в чем-то малоощутимом, что не потрогать руками, похожи друг на друга, эти двое и являются сегодня главными клоунами мировой политики.
Только разница в том, что Трамп - великий и могучий, потому что за ним стоят США с их триллионным бюджетом и колоссальными возможностями влиять на страны и народы. А Зеленский – вечный проситель, попрошайка, должник, который прикрывает страх и стыд матерными словами, хамством и отчаянной наглостью аутсайдера.
Кстати, в начале прошлого, 2025 года, он так и сделал прямо в Овальном кабинете, где его отчитывали Трамп и Вэнс, в том числе за нелепый внешний вид, а он отвечал им с использованием обсценной лексики.
Ему бы можно было поаплодировать за смелость, но оказалось, что это был всего лишь эксцесс исполнителя, потому что, побывав после той сцены у своих европейских покровителей, он в следующий раз приехал и кланялся и сто раз благодарил Трампа и, конечно, был прощен "папочкой", который, как оказалось, вовсе не злопамятен, что даже несколько удивительно.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
14 марта, 21:44
Феномен Зеленского. По лестнице вверх, ведущей в адКогда Зеленского называют "клоуном", "кокаинистом", "пианистом", "недопрезидентом" и так далее и тому подобное, лично у меня это всегда вызывает некое отторжение. Конечно, каждый имеет право выражать свое отношение к лидеру украинского режима так, как он его видит.
Да, Трамп – не злопамятен, в отличие от Зеленского. Судите сами. Именно Зеленский доставил максимум неприятностей Трампу в его первом президентском сроке, когда из-за разговора по телефону, во время которого Трамп, довольно вежливо, кстати, просил Зеленского найти подтверждение коррупции Байдена, тогда решившего участвовать в президентской гонке, получил в результате от Конгресса попытку импичмента.
А еще при Зеленском были переданы документы на политтехнолога Трампа Пола Манафорта, получавшего при Януковиче наличные, с которых он не платил налоги (став через 4 года президентом, Трамп Манафорта помиловал и из тюрьму выпустил).
То есть за все те неприятности, которые доставил Зеленский Трампу, Трамп ему не мстил и, кажется, даже забыл о них. Просто потому, что политика для него – это череда сделок, просто бизнес, где нет места обычным человеческим чувствам – зависти, мести, обиде.
А Зеленский отомстил всем, кто ему покровительствовал на Украине, когда он был для всех всего лишь клоуном на сцене. И Коломойскому*, отправив его в СИЗО, где он сидит уже несколько лет без суда и следствия, и телеведущей Оксане Марченко, поддержавшей Зеленского, когда его на Украине никто не знал, отправив ее мужа Виктора Медведчука в тюрьму, и Андрею Богдану – бывшему юристу Коломойского*, который слишком покровительственно вел себя по отношению к тогдашнему президенту Зеленскому, и другим людям, типа Дмитрия Разумкова или Михаила Федорова, которые выстроили его избирательную кампанию и считали, что они сделали Зеленского президентом и потому могут ему что-то советовать и на чем-то настаивать. Кого посадил, кого отправил в отставку, кому просто жизнь сломал.
Как и во многом другом, от внешнего вида до отношения к людям, Трамп и Зеленский – полные антиподы. И это не тот случай, когда противоположности притягиваются.
Почему? Вот это, пожалуй, самый главный вопрос.
Трамп, при всей его любви к позе, громким шокирующим заявлениям, снисходительно-небрежном отношении к союзникам (например, смахивал с пиджака Макрона несуществующую перхоть), руководствуется в своей политике интересами своей страны.
Как-то я уже писал, что за всеми эксцентричными выходками и заявлениями Трампа стоит жесткая прагматичная линия – то, что важно для США, важно и для Трампа. Повторюсь и здесь: заявления, что он сделает Гренландию еще одним штатом США, операция по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро, война с Ираном и даже долгая и вроде бы невнятная позиция Трампа по росийско-украинскому конфликту имеют на самом деле вполне прагматичное основание.
Трамп отложил удар по Ирану и анонсировал новые переговоры - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
15 августа, 13:37
Трамп: обманчивая стратегия хаоса, очень похожая на деменциюВ субботу, 14 августа, Трамп сделал очередное экспансионистское заявление. По его словам, после окончательного поражения Ирана президент США объявит Ормузский пролив территорией Соединённых Штатов.
Трамп поставил перед собой задачу взять под контроль нефтяные и газовые потоки, включая их добычу и логистику. Не для себя лично (про себя он, конечно, тоже не забывает, но не это для него главное). Американские нефтяные и газодобывающие компании при Трампе процветают, Россия, как вторая в мире по добыче и поставкам нефти и газа страна, при Трампе окончательно вытеснена со своих традиционных площадок в Азию.
Запасы нефти и газа в США, согласно мировым рейтингам, сильно истощены – их осталось на 10-11 лет. Поэтому задача Трампа – создать условия, при которых США в ближайшие 10 лет возьмут под свой контроль и будут контролировать в более отдаленной перспективе добычу нефти и газа в других странах и на других континентах.
Поэтому в его эпатажных заявлениях, как будто рефлекторных политических действиях нет никакой деменции, которую ему приписывают, а есть вполне себе прагматичный интерес – сделать Америку снова великой. То есть в новом качестве и в новой международной конфигурации.
Все остальное – Нобелевская премия мира, нападки на ООН, небрежность с европейскими политиками – мишура, прикрытие, маскировка реальных интересов. Кстати, с Урсулой фон дер Ляйен он заключил сделку по продаже из США в Европу энергоносителей на 750 миллиардов долларов.
А теперь ему нужны поставки дизельного топлива. И вовсе не из-за любви к России он заключил с нами "дизельную сделку": он хочет добиться в преддверие выборов снижения цен на дизель в США, для чего частично и срочно были сняты санкции с энергетического сектора РФ. Это – чистый прагматизм. Никаких эмоций, предательства Украины, оскорбления европейских союзников и прочего.
Просто его стране так нужно сегодня и сейчас.
У Зеленского – совершенно другой психотип. Ему нужна власть, единоличная, ничем и никем не ограниченная. Потому что потеря власти обернется для него потерей жизни или тюрьмой (сколько там еще скелетов в шкафах Офиса президента – десятки или сотни?)
Клоун давно превратился в Джокера. Его страна, народ страдает, люди замерзают в городах из-за отсутствия электричества и тепла, впереди ужасная для населения зима, война практически проиграна. Но власть… Власть еще можно удержать.
И он не идет на мирные переговоры. Он бросается в Лондон, к новым покровителям, у которых, в принципе, свои политические интересы – вернуть контроль над Евразией, поэтому они заинтересованы в продолжении войны на континенте и для достижения этой цели они готовы принести в жертву Украину.
Они даже пообещали Зеленскому разорвать с США договор на покупку спутниковой системы, если он будет и дальше воевать за их интересы. Разорвут ли? Пообещать – не значит жениться.
А в том, что Великобритания предаст его, когда он станет ей не нужен, нет никаких сомнений. Это ведь в Великобритании сформулировали максиму: "У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны её интересы" – британский премьер-министр Генри Джон Темпл Палмерстон.
Но Зеленский, видимо, этого не знает. Когда на юрфаке в Криворожском институте читали лекции по мировой политике, Зеленский в актовом зале репетировал очередную сценку для КВН.
И теперь, когда Трамп предложил ему провести президентские выборы, Зеленский громко объявил о своем разводе с Трампом и США. Теперь у него, образно говоря, другая семья – новая family (англ.)
О том, как запад готовится воевать с Россией - в статье Захара Виноградова "Как НАТО теоретически хочет победить Россию, но при этом забывает про овраги"
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
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