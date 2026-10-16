https://ukraina.ru/20261016/zelenskiy-i-tramp-razvod-i-novaya-family-1083846999.html

Зеленский и Трамп: развод и новая family

Зеленский и Трамп: развод и новая family - 16.10.2026 Украина.ру

Зеленский и Трамп: развод и новая family

Вообще, трудно себе представить более непохожих друг на друга людей, чем Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Насмешка истории? Скорее трагикомедия.

2026-10-16T08:07

2026-10-16T08:07

2026-10-16T09:49

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Судите сами: один высокий, рыжий, но всегда чисто выбрит, в отличном костюме и в тон (настроению, ситуации, атмосферному давлению и еще черт знает чему) подобранном галстуке. Кажется, каждый день в новом. Вообще, галстуки Трампа – это совершенно отдельная история, о них можно написать подробное исследование. Впрочем, сейчас не об этом.Другой – маленький (165 см), брюнет, всегда (!) плохо выбрит. Возможно, нарочито. В нелепых костюмах, особенно пиджак, как будто бы снятый с коровы, про галстук надо вообще забыть. Кажется, он его никогда не носил, что – неправда.Очевидно, он выбрал себе имидж "воюющего политика", чтобы даже своим внешним видом напоминать окружающим, что у него особая роль, потому к нему и к его словам надо относиться по-особому.Но очень не хотел быть похожим на Сталина, который ходил в военной форме без погон, и поэтому выбрал симбиоз – нечто среднее между служащим похоронного бюро и гопника из подворотни (не хватает только черной бейсболки и железной цепи на шее).Но есть у них и нечто общее. Впрочем, так, искра. В лучшие годы Зеленский был отличным артистом – пришел в политику уже сложившимся актером эстрады и кино. Но и сегодня, наблюдая его, трудно отделаться от мысли, что это всё – игра, роль, которую ему кто-то написал и он ее разыгрывает перед зрителями, часть из которых в его стране уже его ненавидит, а другая часть, за рубежом, громко аплодирует, подбадривая его личные амбиции…Трамп, хотя и пришел в политику из бизнеса, но явно не чужд театральщине. Очевидно, любит сцену, любит шокировать публику. 10 октября нынешнего года во время предвыборного митинга в городе Кларксвилл, штат Теннесси, в очередной раз исполнил свой фирменный танец (раньше он уже это делал на своей инаугурации, потом на авианосце и т.д.)И, кстати, снимался в кино, в эпизодической роли. Зачем это нужно было тогда уже миллиардеру и владельцу той самой гостиницы, в которой снималось кино, понятно – ему очень нравится играть роли, вернее одну роль – "папочки", как сказал про него угодливый и чуткий на чужие слабости генсек НАТО Марк Рютте.Только это не просто "папочка" из семейной мылодрамы, а, можно сказать (в глазах самого Трампа) – папа, отец мира, который решает, где быть войне, а кому мириться, который меняет географию, принадлежность стран и судьбы народов. На самом деле, конечно, ничего он такого не решает, а просто заявляет о своих правах на Гренландию или "энергетическое перемирие" между Россией и Украиной, или уже раз двадцать о полном разгроме Ирана и т.д. Каждый раз для него это какая-то роль, короткометражный художественный фильм – фильм снят, роль сыграна и можно о ней забыть, завтра будет новый фильм. И в нем Трамп, хотя и в прежнем амплуа "папочки", сделает и скажет что-нибудь новое. А про старый можно просто забыть.Поэтому общее у них, Трампа и Зеленского, это игра на публику, это верность избранному амплуа. И, в принципе, как и в цирке, где два коверных, рыжий и брюнет, развлекают публику, пока рабочие на арене меняют декорации, эти двое именно потому, что столь разные и в тоже время в чем-то малоощутимом, что не потрогать руками, похожи друг на друга, эти двое и являются сегодня главными клоунами мировой политики.Только разница в том, что Трамп - великий и могучий, потому что за ним стоят США с их триллионным бюджетом и колоссальными возможностями влиять на страны и народы. А Зеленский – вечный проситель, попрошайка, должник, который прикрывает страх и стыд матерными словами, хамством и отчаянной наглостью аутсайдера.Кстати, в начале прошлого, 2025 года, он так и сделал прямо в Овальном кабинете, где его отчитывали Трамп и Вэнс, в том числе за нелепый внешний вид, а он отвечал им с использованием обсценной лексики.Ему бы можно было поаплодировать за смелость, но оказалось, что это был всего лишь эксцесс исполнителя, потому что, побывав после той сцены у своих европейских покровителей, он в следующий раз приехал и кланялся и сто раз благодарил Трампа и, конечно, был прощен "папочкой", который, как оказалось, вовсе не злопамятен, что даже несколько удивительно.Да, Трамп – не злопамятен, в отличие от Зеленского. Судите сами. Именно Зеленский доставил максимум неприятностей Трампу в его первом президентском сроке, когда из-за разговора по телефону, во время которого Трамп, довольно вежливо, кстати, просил Зеленского найти подтверждение коррупции Байдена, тогда решившего участвовать в президентской гонке, получил в результате от Конгресса попытку импичмента. А еще при Зеленском были переданы документы на политтехнолога Трампа Пола Манафорта, получавшего при Януковиче наличные, с которых он не платил налоги (став через 4 года президентом, Трамп Манафорта помиловал и из тюрьму выпустил).То есть за все те неприятности, которые доставил Зеленский Трампу, Трамп ему не мстил и, кажется, даже забыл о них. Просто потому, что политика для него – это череда сделок, просто бизнес, где нет места обычным человеческим чувствам – зависти, мести, обиде.А Зеленский отомстил всем, кто ему покровительствовал на Украине, когда он был для всех всего лишь клоуном на сцене. И Коломойскому*, отправив его в СИЗО, где он сидит уже несколько лет без суда и следствия, и телеведущей Оксане Марченко, поддержавшей Зеленского, когда его на Украине никто не знал, отправив ее мужа Виктора Медведчука в тюрьму, и Андрею Богдану – бывшему юристу Коломойского*, который слишком покровительственно вел себя по отношению к тогдашнему президенту Зеленскому, и другим людям, типа Дмитрия Разумкова или Михаила Федорова, которые выстроили его избирательную кампанию и считали, что они сделали Зеленского президентом и потому могут ему что-то советовать и на чем-то настаивать. Кого посадил, кого отправил в отставку, кому просто жизнь сломал.Как и во многом другом, от внешнего вида до отношения к людям, Трамп и Зеленский – полные антиподы. И это не тот случай, когда противоположности притягиваются.Почему? Вот это, пожалуй, самый главный вопрос.Трамп, при всей его любви к позе, громким шокирующим заявлениям, снисходительно-небрежном отношении к союзникам (например, смахивал с пиджака Макрона несуществующую перхоть), руководствуется в своей политике интересами своей страны.Как-то я уже писал, что за всеми эксцентричными выходками и заявлениями Трампа стоит жесткая прагматичная линия – то, что важно для США, важно и для Трампа. Повторюсь и здесь: заявления, что он сделает Гренландию еще одним штатом США, операция по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро, война с Ираном и даже долгая и вроде бы невнятная позиция Трампа по росийско-украинскому конфликту имеют на самом деле вполне прагматичное основание.Трамп поставил перед собой задачу взять под контроль нефтяные и газовые потоки, включая их добычу и логистику. Не для себя лично (про себя он, конечно, тоже не забывает, но не это для него главное). Американские нефтяные и газодобывающие компании при Трампе процветают, Россия, как вторая в мире по добыче и поставкам нефти и газа страна, при Трампе окончательно вытеснена со своих традиционных площадок в Азию.Запасы нефти и газа в США, согласно мировым рейтингам, сильно истощены – их осталось на 10-11 лет. Поэтому задача Трампа – создать условия, при которых США в ближайшие 10 лет возьмут под свой контроль и будут контролировать в более отдаленной перспективе добычу нефти и газа в других странах и на других континентах. Поэтому в его эпатажных заявлениях, как будто рефлекторных политических действиях нет никакой деменции, которую ему приписывают, а есть вполне себе прагматичный интерес – сделать Америку снова великой. То есть в новом качестве и в новой международной конфигурации.Все остальное – Нобелевская премия мира, нападки на ООН, небрежность с европейскими политиками – мишура, прикрытие, маскировка реальных интересов. Кстати, с Урсулой фон дер Ляйен он заключил сделку по продаже из США в Европу энергоносителей на 750 миллиардов долларов.А теперь ему нужны поставки дизельного топлива. И вовсе не из-за любви к России он заключил с нами "дизельную сделку": он хочет добиться в преддверие выборов снижения цен на дизель в США, для чего частично и срочно были сняты санкции с энергетического сектора РФ. Это – чистый прагматизм. Никаких эмоций, предательства Украины, оскорбления европейских союзников и прочего. Просто его стране так нужно сегодня и сейчас.У Зеленского – совершенно другой психотип. Ему нужна власть, единоличная, ничем и никем не ограниченная. Потому что потеря власти обернется для него потерей жизни или тюрьмой (сколько там еще скелетов в шкафах Офиса президента – десятки или сотни?)Клоун давно превратился в Джокера. Его страна, народ страдает, люди замерзают в городах из-за отсутствия электричества и тепла, впереди ужасная для населения зима, война практически проиграна. Но власть… Власть еще можно удержать. И он не идет на мирные переговоры. Он бросается в Лондон, к новым покровителям, у которых, в принципе, свои политические интересы – вернуть контроль над Евразией, поэтому они заинтересованы в продолжении войны на континенте и для достижения этой цели они готовы принести в жертву Украину.Они даже пообещали Зеленскому разорвать с США договор на покупку спутниковой системы, если он будет и дальше воевать за их интересы. Разорвут ли? Пообещать – не значит жениться.А в том, что Великобритания предаст его, когда он станет ей не нужен, нет никаких сомнений. Это ведь в Великобритании сформулировали максиму: "У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны её интересы" – британский премьер-министр Генри Джон Темпл Палмерстон.Но Зеленский, видимо, этого не знает. Когда на юрфаке в Криворожском институте читали лекции по мировой политике, Зеленский в актовом зале репетировал очередную сценку для КВН.И теперь, когда Трамп предложил ему провести президентские выборы, Зеленский громко объявил о своем разводе с Трампом и США. Теперь у него, образно говоря, другая семья – новая family (англ.)О том, как запад готовится воевать с Россией - в статье Захара Виноградова "Как НАТО теоретически хочет победить Россию, но при этом забывает про овраги"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20261006/tsirk-uedet-a-khozyaeva-klounov-ostanutsya-chto-proiskhodit-s-evropeyskimi-politikami-1083629147.html

https://ukraina.ru/20260314/fenomen-zelenskogo-po-lestnitse-vverkh-veduschey-v-ad-1076804694.html

https://ukraina.ru/20260815/tramp-obmanchivaya-strategiya-khaosa-ochen-pokhozhaya-na-dementsiyu-1082516474.html

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