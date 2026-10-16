https://ukraina.ru/20261016/vzryvy-na-zapade-ukrainy-gorit-neftebaza-v-khmelnitskoy-oblasti-lutsk-pogruzilsya-vo-tmu-1083850166.html

Взрывы на западе Украины: горит нефтебаза в Хмельницкой области, Луцк погрузился во тьму

Взрывы на западе Украины: горит нефтебаза в Хмельницкой области, Луцк погрузился во тьму - 16.10.2026 Украина.ру

Взрывы на западе Украины: горит нефтебаза в Хмельницкой области, Луцк погрузился во тьму

На территории нефтебазы в Шепетовском районе Хмельницкой области на западе Украины вспыхнул пожар, сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин

2026-10-16T10:22

2026-10-16T10:22

2026-10-16T10:22

сво

спецоперация

хмельницкая область

луцк

украина

вооруженные силы украины

украина.ру

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По его словам, сейчас на объекте продолжаются работы по ликвидации возгорания. Пожару предшествовала серия взрывов, о которых ранее заявляли украинские медиа на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Помимо Хмельницкой области, звуки взрывов также были зафиксированы в Луцке, Ровно, Житомире и Львове.В результате атаки Луцк полностью лишился электроснабжения. Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский подтвердил факт отключения и уточнил, что все ключевые коммунальные службы областного центра сейчас переведены на работу от резервных источников питания.Из-за блэкаута в регионе местные жители начали массово скупать питьевую воду, информируют украинские СМИ. Они публикуют видеоматериалы из городских супермаркетов, на которых запечатлены длинные очереди из горожан с тележками и корзинами, полностью заполненными бутылями с водой.Об ударах ВС РФ - в материале Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, хмельницкая область, луцк, украина, вооруженные силы украины, украина.ру