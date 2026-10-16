Взрывы на западе Украины: горит нефтебаза в Хмельницкой области, Луцк погрузился во тьму - 16.10.2026 Украина.ру
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Взрывы на западе Украины: горит нефтебаза в Хмельницкой области, Луцк погрузился во тьму
Взрывы на западе Украины: горит нефтебаза в Хмельницкой области, Луцк погрузился во тьму - 16.10.2026 Украина.ру
Взрывы на западе Украины: горит нефтебаза в Хмельницкой области, Луцк погрузился во тьму
На территории нефтебазы в Шепетовском районе Хмельницкой области на западе Украины вспыхнул пожар, сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин
2026-10-16T10:22
2026-10-16T10:22
сво
спецоперация
хмельницкая область
луцк
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
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По его словам, сейчас на объекте продолжаются работы по ликвидации возгорания. Пожару предшествовала серия взрывов, о которых ранее заявляли украинские медиа на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Помимо Хмельницкой области, звуки взрывов также были зафиксированы в Луцке, Ровно, Житомире и Львове.В результате атаки Луцк полностью лишился электроснабжения. Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский подтвердил факт отключения и уточнил, что все ключевые коммунальные службы областного центра сейчас переведены на работу от резервных источников питания.Из-за блэкаута в регионе местные жители начали массово скупать питьевую воду, информируют украинские СМИ. Они публикуют видеоматериалы из городских супермаркетов, на которых запечатлены длинные очереди из горожан с тележками и корзинами, полностью заполненными бутылями с водой.Об ударах ВС РФ - в материале Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, хмельницкая область, луцк, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Хмельницкая область, Луцк, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Взрывы на западе Украины: горит нефтебаза в Хмельницкой области, Луцк погрузился во тьму

10:22 16.10.2026
 
© Фото : ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Фото : ГСЧС Украины
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На территории нефтебазы в Шепетовском районе Хмельницкой области на западе Украины вспыхнул пожар, сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин
По его словам, сейчас на объекте продолжаются работы по ликвидации возгорания.
Пожару предшествовала серия взрывов, о которых ранее заявляли украинские медиа на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Помимо Хмельницкой области, звуки взрывов также были зафиксированы в Луцке, Ровно, Житомире и Львове.
В результате атаки Луцк полностью лишился электроснабжения. Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский подтвердил факт отключения и уточнил, что все ключевые коммунальные службы областного центра сейчас переведены на работу от резервных источников питания.
Из-за блэкаута в регионе местные жители начали массово скупать питьевую воду, информируют украинские СМИ. Они публикуют видеоматериалы из городских супермаркетов, на которых запечатлены длинные очереди из горожан с тележками и корзинами, полностью заполненными бутылями с водой.
Об ударах ВС РФ - в материале Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября на сайте Украина.ру.
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