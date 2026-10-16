https://ukraina.ru/20261016/situatsiya-slozhnaya-ukrenergo-ukhudshilo-prognoz-na-zimu-posle-udarov-po-tes-1083875322.html

Ситуация сложная: "Укрэнерго" ухудшило прогноз на зиму после ударов по ТЭС

Ситуация сложная: "Укрэнерго" ухудшило прогноз на зиму после ударов по ТЭС - 16.10.2026 Украина.ру

Ситуация сложная: "Укрэнерго" ухудшило прогноз на зиму после ударов по ТЭС

После новой волны российских ударов по теплоэлектростанциям "Укрэнерго" скорректировало сценарии предстоящего сезона. Как заявил глава правления компании Виталий Зайченко, повреждения объектов генерации ухудшили прогнозы на зиму.

2026-10-16T19:29

2026-10-16T19:29

2026-10-16T19:33

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В кулуарах форума "Энергия бизнеса 2026" он призвал граждан и предприятия заранее готовить резервные источники питания и оптимизировать потребление электричества для работы во время ограничений. По его словам, приоритетной задачей "Укрэнерго" после массированных ударов 14 октября является оперативное восстановление подстанций.Напомним, утром 16 октября после атаки ВС РФ на энергообъекты в Киеве и восьми областях Украины зафиксированы новые отключения света, а в ряде регионов введены почасовые графики ограничений. О российских ударах - в материале Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, украина, укрэнерго, вооруженные силы украины, украина.ру