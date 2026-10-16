Как у Аксёнова: Трамп ошарашил крымчан и подтвердил любовь к географии - 16.10.2026 Украина.ру
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Как у Аксёнова: Трамп ошарашил крымчан и подтвердил любовь к географии
Как у Аксёнова: Трамп ошарашил крымчан и подтвердил любовь к географии - 16.10.2026 Украина.ру
Как у Аксёнова: Трамп ошарашил крымчан и подтвердил любовь к географии
Президент США Дональд Трамп сделал новое географическое открытие
2026-10-16T14:22
2026-10-16T14:22
сша
крым
мексиканский залив
дональд трамп
барак обама (старший)
новости
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Президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax рассказал новые подробности о Крыме."Всё началось c Барака Хуссейна Обамы, когда они заставили их (американцы украинцев – Ред.) отдать Крым. Крым — самая ценная часть Украины, причём с большим отрывом. Вы понимаете, о чем я говорю. С четырёх сторон — океан. Красивейший участок земли. Я девелопер. Я разбираюсь в хорошей земле", – заявил Трамп.Ранее, в прошлом году, Трамп уже говорил, что "Крым находится в океане".Схожая географическая концепция, согласно которой Крым является островом, хоть и не в океане, а в Чёрном море, является стержневой для романа русского писателя Василия Аксёнова "Остров Крым". Роман был написан в 1979 году, но издан двумя годами позднее – после эмиграции автора из СССР в США. В год издания романа – 1981 – Трамп активно развивал девелоперскую деятельность в Нью-Йорке, укрепляя позиции в сфере элитной недвижимости Манхэттена. В этом же году родилась его дочь Иванка. В том же году умер старший брат Трампа – Фред Трамп-младший. Таким образом, год стал знаковым для Трампа.Трамп известен как пылкий любитель географии. Так, 10 октября в Теннеси Трамп заявил, что пришла пора переименовать Тихий или Атлантический океан."У нас есть залив. У нас есть прекрасное озеро. Теперь кто-то сказал: "Вам нужна река"… Нам нужна река. Нам нужен океан", – заявил президент США.Он пошутил, что океан можно назвать в его честь."Мы назовём его "Океан Трампа", или, или "Океан Америки", что-то в этом духе. Перед тем, как я покину пост президента, нам стоило бы обзавестись океаном. И нам нужна великая река", – заявил президент США.До этого, в августе 2026 года, Трамп подписал указ о переименовании расположенного на границе с Канадой озера Онтарио в "Озеро Америка".В январе 2025 года Трамп своим указом переименовал Мексиканский залив в Американский залив, назначив празднование для Американского залива на 9 февраля."Район, ранее известный как Мексиканский залив, долгое время был неотъемлемым активом нашей некогда бурно развивающейся нации и оставался неотъемлемой частью Америки", – отметил Трамп.Кроме того, в том же месяце стало известно о переименовании самой высокой вершины США – горы Денали, что на Аляске, в гору Маккинли. В 2015 году Обама, бывший тогда американским президентом, переименовал гору в знак уважения к коренному населению Аляски. Трамп назвал это решением "оскорблением жизни президента Маккинли, его достижений и его жертвы"Одними лишь переименованиями любовь Трампа к географии не исчерпывается. Так, в январе 2026 года на волне гренландского кризиса в официальном аккаунте Белого дома в Х появилась картинка с Трампом и пингвином, идущими по льду на фоне флага Гренландии, с подписью "Обними пингвина".Когда пользователи раскритиковали картинку, указав, что пингвины живут в южном, а не в северном полушарии, в Белом доме ответили: "Пингвины не заботятся о мнениях тех, кто не может мыслить".Позднее, в октябре, Трамп в своей соцсети Truth Social выложил новое изображение, где одетые в свитера и держащие американские флаги пингвины приветствуют его в Гренландии.
https://ukraina.ru/20261016/korol-moshennikov-kto-takoy-mister-barnum-s-kotorym-tramp-sravnil-zelenskogo-1083851505.html
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сша, крым, мексиканский залив, дональд трамп, барак обама (старший), новости
США, Крым, Мексиканский залив, Дональд Трамп, Барак Обама (старший), Новости

Как у Аксёнова: Трамп ошарашил крымчан и подтвердил любовь к географии

14:22 16.10.2026
 
© Фото : The White HouseДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
© Фото : The White House
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Президент США Дональд Трамп сделал новое географическое открытие
Президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax рассказал новые подробности о Крыме.
"Всё началось c Барака Хуссейна Обамы, когда они заставили их (американцы украинцев – Ред.) отдать Крым. Крым — самая ценная часть Украины, причём с большим отрывом. Вы понимаете, о чем я говорю. С четырёх сторон — океан. Красивейший участок земли. Я девелопер. Я разбираюсь в хорошей земле", – заявил Трамп.
Ранее, в прошлом году, Трамп уже говорил, что "Крым находится в океане".
Схожая географическая концепция, согласно которой Крым является островом, хоть и не в океане, а в Чёрном море, является стержневой для романа русского писателя Василия Аксёнова "Остров Крым". Роман был написан в 1979 году, но издан двумя годами позднее – после эмиграции автора из СССР в США. В год издания романа – 1981 – Трамп активно развивал девелоперскую деятельность в Нью-Йорке, укрепляя позиции в сфере элитной недвижимости Манхэттена. В этом же году родилась его дочь Иванка. В том же году умер старший брат Трампа – Фред Трамп-младший. Таким образом, год стал знаковым для Трампа.
Трамп известен как пылкий любитель географии. Так, 10 октября в Теннеси Трамп заявил, что пришла пора переименовать Тихий или Атлантический океан.
"У нас есть залив. У нас есть прекрасное озеро. Теперь кто-то сказал: "Вам нужна река"… Нам нужна река. Нам нужен океан", – заявил президент США.
Он пошутил, что океан можно назвать в его честь.
"Мы назовём его "Океан Трампа", или, или "Океан Америки", что-то в этом духе. Перед тем, как я покину пост президента, нам стоило бы обзавестись океаном. И нам нужна великая река", – заявил президент США.
До этого, в августе 2026 года, Трамп подписал указ о переименовании расположенного на границе с Канадой озера Онтарио в "Озеро Америка".
В январе 2025 года Трамп своим указом переименовал Мексиканский залив в Американский залив, назначив празднование для Американского залива на 9 февраля.
"Район, ранее известный как Мексиканский залив, долгое время был неотъемлемым активом нашей некогда бурно развивающейся нации и оставался неотъемлемой частью Америки", – отметил Трамп.
Кроме того, в том же месяце стало известно о переименовании самой высокой вершины США – горы Денали, что на Аляске, в гору Маккинли. В 2015 году Обама, бывший тогда американским президентом, переименовал гору в знак уважения к коренному населению Аляски. Трамп назвал это решением "оскорблением жизни президента Маккинли, его достижений и его жертвы"
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
12:30
"Король мошенников": кто такой мистер Барнум, с которым Трамп сравнил ЗеленскогоПрезидент США Дональд Трамп сравнил Владимира Зеленского с Финеасом Тейлором Барнумом — знаменитым американским шоуменом, который прославился мистификациями и умением превращать громкие обещания в прибыльное зрелище. После этого в соцсетях стали вспоминать, чем же прославился великий и ужасный Барнум, проводя параллели с главой киевского режима
Одними лишь переименованиями любовь Трампа к географии не исчерпывается. Так, в январе 2026 года на волне гренландского кризиса в официальном аккаунте Белого дома в Х появилась картинка с Трампом и пингвином, идущими по льду на фоне флага Гренландии, с подписью "Обними пингвина".
Когда пользователи раскритиковали картинку, указав, что пингвины живут в южном, а не в северном полушарии, в Белом доме ответили: "Пингвины не заботятся о мнениях тех, кто не может мыслить".
Позднее, в октябре, Трамп в своей соцсети Truth Social выложил новое изображение, где одетые в свитера и держащие американские флаги пингвины приветствуют его в Гренландии.
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