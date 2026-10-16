https://ukraina.ru/20261016/kak-u-aksnova-tramp-osharashil-krymchan-i-podtverdil-lyubov-k-geografii-1083856802.html

Как у Аксёнова: Трамп ошарашил крымчан и подтвердил любовь к географии

Как у Аксёнова: Трамп ошарашил крымчан и подтвердил любовь к географии - 16.10.2026 Украина.ру

Как у Аксёнова: Трамп ошарашил крымчан и подтвердил любовь к географии

Президент США Дональд Трамп сделал новое географическое открытие

2026-10-16T14:22

2026-10-16T14:22

2026-10-16T14:22

сша

крым

мексиканский залив

дональд трамп

барак обама (старший)

новости

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Президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax рассказал новые подробности о Крыме."Всё началось c Барака Хуссейна Обамы, когда они заставили их (американцы украинцев – Ред.) отдать Крым. Крым — самая ценная часть Украины, причём с большим отрывом. Вы понимаете, о чем я говорю. С четырёх сторон — океан. Красивейший участок земли. Я девелопер. Я разбираюсь в хорошей земле", – заявил Трамп.Ранее, в прошлом году, Трамп уже говорил, что "Крым находится в океане".Схожая географическая концепция, согласно которой Крым является островом, хоть и не в океане, а в Чёрном море, является стержневой для романа русского писателя Василия Аксёнова "Остров Крым". Роман был написан в 1979 году, но издан двумя годами позднее – после эмиграции автора из СССР в США. В год издания романа – 1981 – Трамп активно развивал девелоперскую деятельность в Нью-Йорке, укрепляя позиции в сфере элитной недвижимости Манхэттена. В этом же году родилась его дочь Иванка. В том же году умер старший брат Трампа – Фред Трамп-младший. Таким образом, год стал знаковым для Трампа.Трамп известен как пылкий любитель географии. Так, 10 октября в Теннеси Трамп заявил, что пришла пора переименовать Тихий или Атлантический океан."У нас есть залив. У нас есть прекрасное озеро. Теперь кто-то сказал: "Вам нужна река"… Нам нужна река. Нам нужен океан", – заявил президент США.Он пошутил, что океан можно назвать в его честь."Мы назовём его "Океан Трампа", или, или "Океан Америки", что-то в этом духе. Перед тем, как я покину пост президента, нам стоило бы обзавестись океаном. И нам нужна великая река", – заявил президент США.До этого, в августе 2026 года, Трамп подписал указ о переименовании расположенного на границе с Канадой озера Онтарио в "Озеро Америка".В январе 2025 года Трамп своим указом переименовал Мексиканский залив в Американский залив, назначив празднование для Американского залива на 9 февраля."Район, ранее известный как Мексиканский залив, долгое время был неотъемлемым активом нашей некогда бурно развивающейся нации и оставался неотъемлемой частью Америки", – отметил Трамп.Кроме того, в том же месяце стало известно о переименовании самой высокой вершины США – горы Денали, что на Аляске, в гору Маккинли. В 2015 году Обама, бывший тогда американским президентом, переименовал гору в знак уважения к коренному населению Аляски. Трамп назвал это решением "оскорблением жизни президента Маккинли, его достижений и его жертвы"Одними лишь переименованиями любовь Трампа к географии не исчерпывается. Так, в январе 2026 года на волне гренландского кризиса в официальном аккаунте Белого дома в Х появилась картинка с Трампом и пингвином, идущими по льду на фоне флага Гренландии, с подписью "Обними пингвина".Когда пользователи раскритиковали картинку, указав, что пингвины живут в южном, а не в северном полушарии, в Белом доме ответили: "Пингвины не заботятся о мнениях тех, кто не может мыслить".Позднее, в октябре, Трамп в своей соцсети Truth Social выложил новое изображение, где одетые в свитера и держащие американские флаги пингвины приветствуют его в Гренландии.

https://ukraina.ru/20261016/korol-moshennikov-kto-takoy-mister-barnum-s-kotorym-tramp-sravnil-zelenskogo-1083851505.html

сша

крым

мексиканский залив

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сша, крым, мексиканский залив, дональд трамп, барак обама (старший), новости