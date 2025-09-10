Война СБУ и НАБУ обостряется, в квартире Миндича найден "жучок": главное на вечер 10 сентября - 10.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250910/voyna-sbu-i-nabu-obostryaetsya-v-kvartire-mindicha-nayden-zhuchok-glavnoe-na-vecher-10-sentyabrya--1068478117.html
Война СБУ и НАБУ обостряется, в квартире Миндича найден "жучок": главное на вечер 10 сентября
Война СБУ и НАБУ обостряется, в квартире Миндича найден "жучок": главное на вечер 10 сентября - 10.09.2025 Украина.ру
Война СБУ и НАБУ обостряется, в квартире Миндича найден "жучок": главное на вечер 10 сентября
Противостояние СБУ и НАБУ становится все более ожесточенным, в квартире близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена найден "жучок", ВС РФ освобождают Купянск
2025-09-10T18:22
2025-09-10T18:22
россия
харьковская область
волчанск
владимир зеленский
ярослав железняк
набу
сбу
вооруженные силы украины
эксклюзив
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101952/99/1019529993_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_1aab9e72453eee0e7f3b3cab42a303b4.jpg
Противостояние СБУ и НАБУ обостряетсяГенерал Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обвиняло в незаконном обогащении, был освобожден из-под стражи под залог в размере 9 миллионов гривен (около 18 миллионов рублей).Высокопоставленный силовик попал под расследование НАБУ из-за покупки его семьей недвижимости, по цене, которую следствие посчитало ниже рыночной – и потому бюро заподозрило Витюка в организации схемы незаконного обогащения.Как пишут украинские СМИ решение об освобождении генерала под залог было принято судом после нескольких дней обсуждения меры пресечения.В СБУ, в свою очередь, назвали обвинения "местью" за задержание в конце июля нескольких сотрудников НАБУ, проведенное Службой безопасности. В этот же день сотрудники СБУ обвинили одного из детективов НАБУ в незаконном обогащении – как официально заявили в службе, сотрудник бюро купил квартиру за $100 тысяч на подставное лицо (мать близкой подруги). Помимо этого, в СБУ также заявили, что родители задержанного детектива имеют российские паспорта и живут "на оккупированной территории".Какой компромат накопали на Зеленского сегодня?В среду в квартире основателя продюсерской компании "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, нашли прослушивающее устройство. По данным местных СМИ, "жучок" был установлен Антикоррупционным бюро (НАБУ).Ряд новостных изданий обратил внимание, что вскоре после обнаружения подслушивающего устройства в отставку подал и.о. главы "Энергоатома" Петр Котин. Это событие украинские СМИ уже успели связать с Миндичем. По данным депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, сейчас Котин покинул страну.Содержание "плёнок Миндича" и есть ли на них какой-либо компромат на Котина, неизвестно. Отмечается, что на квартиру Миндича ходили многие влиятельные люди, включая самого Зеленского.СМИ утверждают, что сейчас Банковая пытается выяснить содержание записанных НАБУ плёнок или период их нахождения в квартире Миндича.Между тем источник, близкий к Миндичу утверждает, что "если пленки – правда, то нужно думать не о переизбрании Зеленского, а о гарантиях безопасности".Что происходит на фронтеНа Краснолиманском напрапвлении подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ взяли в полуокружение населенный пункт Шандриголово – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор". По информации канала, российские войска также расширяют зону контроля в районе н.п. Дерилово, с целью его блокирования.На Купянском направлении ВС РФ продвигаются в восточной части города, и уже закрепились в промышленной зоне – об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский партизан". Кроме того, ресурс заявил о продвижении российских войск северо-восточнее города, в районе Голубовки, а также восточнее, в районе Петропавловки. По информации канала, ВСУ на данном участке перегруппировываются и планируют отступить на позиции в черте города.На Волчанском направлении в Харьковской области ВС РФ расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья в городской застройке Волчанска – об этом сообщает телеграм-канал "Иди и смотри". Как отмечает ресурс со ссылкой на источники, подразделения ВС РФ смогли занять еще несколько зданий в левобережной части города.На Днепропетровском направлении подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ продолжают бои за населенный пункт Новопетровское (Терновое), а также продвигаются в сторону Новониколаевки – об этом сообщает телеграм-канал "Воин DV". Кроме того, по информации канала, подразделения 29-й армии ВС РФ приступили к зачистке от ВСУ населенного пункта Сосновка и ее окрестностей. Также "Воин DV" сообщает о продвижении бойцов 5-й армии ВС РФ в их полосе ответственности – по данным канала, под контроль России перешло около 12 квадратных километров.Операторы БПЛА из центра "Рубикон" ВС РФ уничтожили дроном-камикадзе самолет Ан-2 на аэродроме ВСУ в зоне СВО – об этом сообщает официальный телеграм-канал центра.В Днепропетровской области дроны атаковали энергообъект в прифронтовом городе – об этом сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.Системы ПВО ВС РФ за минувшие сутки сбили 225 беспилотников самолетного типа ВСУ, управляемую ракету "Нептун" и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS – об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, в ведомстве сообщили, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.В ночь на среду стало известно, что на Северском направлении полностью освобождено Серебрянское лесничество. Отмечалось, что российские войска начали наступление к самому Северску, заходя в него. Подробнее в публикации Российские войска наступают на всех направлениях: Ключевые успехи под Покровском и Северском.
https://ukraina.ru/20250904/voyna-silovikov-nabu-i-sbu-publichno-obvinyayut-drug-druga-v-korruptsii-i-mesti-1068172844.html
https://ukraina.ru/20250910/1068474477.html
россия
харьковская область
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101952/99/1019529993_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_27dfabaedc108eff38a0c8d8c496ba31.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, харьковская область, волчанск, владимир зеленский, ярослав железняк, набу, сбу, вооруженные силы украины, эксклюзив, хроники
Россия, Харьковская область, Волчанск, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, НАБУ, СБУ, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив, Хроники

Война СБУ и НАБУ обостряется, в квартире Миндича найден "жучок": главное на вечер 10 сентября

18:22 10.09.2025
 
© Фото : пресс-служба НАБУНАБУ
НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Противостояние СБУ и НАБУ становится все более ожесточенным, в квартире близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена найден "жучок", ВС РФ освобождают Купянск
Противостояние СБУ и НАБУ обостряется
Генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обвиняло в незаконном обогащении, был освобожден из-под стражи под залог в размере 9 миллионов гривен (около 18 миллионов рублей).
Высокопоставленный силовик попал под расследование НАБУ из-за покупки его семьей недвижимости, по цене, которую следствие посчитало ниже рыночной – и потому бюро заподозрило Витюка в организации схемы незаконного обогащения.
Как пишут украинские СМИ решение об освобождении генерала под залог было принято судом после нескольких дней обсуждения меры пресечения.
В СБУ, в свою очередь, назвали обвинения "местью" за задержание в конце июля нескольких сотрудников НАБУ, проведенное Службой безопасности. В этот же день сотрудники СБУ обвинили одного из детективов НАБУ в незаконном обогащении – как официально заявили в службе, сотрудник бюро купил квартиру за $100 тысяч на подставное лицо (мать близкой подруги). Помимо этого, в СБУ также заявили, что родители задержанного детектива имеют российские паспорта и живут "на оккупированной территории".
Украинские грантоеды продолжают трыматься за НАБУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
4 сентября, 20:13
Война силовиков: НАБУ и СБУ публично обвиняют друг друга в коррупции и местиОчередной скандал потряс украинские силовые структуры, когда Служба безопасности Украины (СБУ) открыто обвинила Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) в проведении заказного расследования против своего офицера. Об этом сообщил 4 сентября телеграм-канал Украина.ру
Какой компромат накопали на Зеленского сегодня?
В среду в квартире основателя продюсерской компании "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, нашли прослушивающее устройство. По данным местных СМИ, "жучок" был установлен Антикоррупционным бюро (НАБУ).
Ряд новостных изданий обратил внимание, что вскоре после обнаружения подслушивающего устройства в отставку подал и.о. главы "Энергоатома" Петр Котин. Это событие украинские СМИ уже успели связать с Миндичем. По данным депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, сейчас Котин покинул страну.
Содержание "плёнок Миндича" и есть ли на них какой-либо компромат на Котина, неизвестно. Отмечается, что на квартиру Миндича ходили многие влиятельные люди, включая самого Зеленского.
СМИ утверждают, что сейчас Банковая пытается выяснить содержание записанных НАБУ плёнок или период их нахождения в квартире Миндича.
Между тем источник, близкий к Миндичу утверждает, что "если пленки – правда, то нужно думать не о переизбрании Зеленского, а о гарантиях безопасности".
Что происходит на фронте
На Краснолиманском напрапвлении подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ взяли в полуокружение населенный пункт Шандриголово – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор". По информации канала, российские войска также расширяют зону контроля в районе н.п. Дерилово, с целью его блокирования.
На Купянском направлении ВС РФ продвигаются в восточной части города, и уже закрепились в промышленной зоне – об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский партизан". Кроме того, ресурс заявил о продвижении российских войск северо-восточнее города, в районе Голубовки, а также восточнее, в районе Петропавловки. По информации канала, ВСУ на данном участке перегруппировываются и планируют отступить на позиции в черте города.
На Волчанском направлении в Харьковской области ВС РФ расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья в городской застройке Волчанска – об этом сообщает телеграм-канал "Иди и смотри". Как отмечает ресурс со ссылкой на источники, подразделения ВС РФ смогли занять еще несколько зданий в левобережной части города.
На Днепропетровском направлении подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ продолжают бои за населенный пункт Новопетровское (Терновое), а также продвигаются в сторону Новониколаевки – об этом сообщает телеграм-канал "Воин DV".
Кроме того, по информации канала, подразделения 29-й армии ВС РФ приступили к зачистке от ВСУ населенного пункта Сосновка и ее окрестностей. Также "Воин DV" сообщает о продвижении бойцов 5-й армии ВС РФ в их полосе ответственности – по данным канала, под контроль России перешло около 12 квадратных километров.
Операторы БПЛА из центра "Рубикон" ВС РФ уничтожили дроном-камикадзе самолет Ан-2 на аэродроме ВСУ в зоне СВО – об этом сообщает официальный телеграм-канал центра.
В Днепропетровской области дроны атаковали энергообъект в прифронтовом городе – об этом сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.
Системы ПВО ВС РФ за минувшие сутки сбили 225 беспилотников самолетного типа ВСУ, управляемую ракету "Нептун" и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS – об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, в ведомстве сообщили, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Владимир Носков (СВО) - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
17:27
Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ закроют Купянск и Боровую, окончательно демонтировав Сумской участокЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.
В ночь на среду стало известно, что на Северском направлении полностью освобождено Серебрянское лесничество. Отмечалось, что российские войска начали наступление к самому Северску, заходя в него. Подробнее в публикации Российские войска наступают на всех направлениях: Ключевые успехи под Покровском и Северском.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияХарьковская областьВолчанскВладимир ЗеленскийЯрослав ЖелезнякНАБУСБУВооруженные силы УкраиныЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:24В Одесской области из воинской части похитили мобилизованного
19:12Трамп загадочно высказался об инциденте с дронами в Польше
19:01На территории Климовского района Брянской области объявлена опасность атаки FPV-дронов, — глава района.
19:00Лондон озабочен небом Польши, ЕС снова не желает энергоресурсов России. Новости к 19.00
18:53Украинцем может стать лишь бывший русский: Ищенко о "рашизме" и просьбах главкома ВСУ к России
18:46Хуснуллин сообщил о строительстве водоводов для ДНР в ускоренном
18:24Выяснились подробности удара по узлу подготовки БэК ВСУ в Одесской области
18:22Война СБУ и НАБУ обостряется, в квартире Миндича найден "жучок": главное на вечер 10 сентября
18:17Людоловы задержали оператора-украинца из австрийской телекомпании ORF, когда он ехал на съёмку
18:04В Конгрессе США анонсировали поправку о запрете тратить налоги американских граждан на Украину
18:00ВС РФ усиливают наступление на Северском направлении: продвижение в районе Григоровки и Серебрянки
17:44Трамп призвал приговорить к смертной казни наркомана, убившего украинку Заруцкую
17:27Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ закроют Купянск и Боровую, окончательно демонтировав Сумской участок
17:24Глава МИД Польши подтвердил, что Белоруссия ночью оповещала Варшаву о дронах
17:11Большинство поляков считают Украину виновной в залёте дронов на территорию Польши
17:00Пять военных наград, которые особо ценятся бойцами на СВО
16:54"Пленки Миндича": как прослушка бизнесмена может угрожать Зеленскому
16:42"Матч" силовиков: в чем суть конфликта между СБУ и НАБУ
16:31Что не так с ударом по Яровой? Военкоры пытаются дать ответ
16:20Неизвестные дроны. Провокация Офиса президента Украины и очередная попытка втянуть НАТО в войну
Лента новостейМолния