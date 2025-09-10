https://ukraina.ru/20250910/voyna-sbu-i-nabu-obostryaetsya-v-kvartire-mindicha-nayden-zhuchok-glavnoe-na-vecher-10-sentyabrya--1068478117.html

Война СБУ и НАБУ обостряется, в квартире Миндича найден "жучок": главное на вечер 10 сентября

Война СБУ и НАБУ обостряется, в квартире Миндича найден "жучок": главное на вечер 10 сентября

Противостояние СБУ и НАБУ становится все более ожесточенным, в квартире близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена найден "жучок", ВС РФ освобождают Купянск

Противостояние СБУ и НАБУ обостряетсяГенерал Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обвиняло в незаконном обогащении, был освобожден из-под стражи под залог в размере 9 миллионов гривен (около 18 миллионов рублей).Высокопоставленный силовик попал под расследование НАБУ из-за покупки его семьей недвижимости, по цене, которую следствие посчитало ниже рыночной – и потому бюро заподозрило Витюка в организации схемы незаконного обогащения.Как пишут украинские СМИ решение об освобождении генерала под залог было принято судом после нескольких дней обсуждения меры пресечения.В СБУ, в свою очередь, назвали обвинения "местью" за задержание в конце июля нескольких сотрудников НАБУ, проведенное Службой безопасности. В этот же день сотрудники СБУ обвинили одного из детективов НАБУ в незаконном обогащении – как официально заявили в службе, сотрудник бюро купил квартиру за $100 тысяч на подставное лицо (мать близкой подруги). Помимо этого, в СБУ также заявили, что родители задержанного детектива имеют российские паспорта и живут "на оккупированной территории".Какой компромат накопали на Зеленского сегодня?В среду в квартире основателя продюсерской компании "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, нашли прослушивающее устройство. По данным местных СМИ, "жучок" был установлен Антикоррупционным бюро (НАБУ).Ряд новостных изданий обратил внимание, что вскоре после обнаружения подслушивающего устройства в отставку подал и.о. главы "Энергоатома" Петр Котин. Это событие украинские СМИ уже успели связать с Миндичем. По данным депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, сейчас Котин покинул страну.Содержание "плёнок Миндича" и есть ли на них какой-либо компромат на Котина, неизвестно. Отмечается, что на квартиру Миндича ходили многие влиятельные люди, включая самого Зеленского.СМИ утверждают, что сейчас Банковая пытается выяснить содержание записанных НАБУ плёнок или период их нахождения в квартире Миндича.Между тем источник, близкий к Миндичу утверждает, что "если пленки – правда, то нужно думать не о переизбрании Зеленского, а о гарантиях безопасности".Что происходит на фронтеНа Краснолиманском напрапвлении подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ взяли в полуокружение населенный пункт Шандриголово – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор". По информации канала, российские войска также расширяют зону контроля в районе н.п. Дерилово, с целью его блокирования.На Купянском направлении ВС РФ продвигаются в восточной части города, и уже закрепились в промышленной зоне – об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский партизан". Кроме того, ресурс заявил о продвижении российских войск северо-восточнее города, в районе Голубовки, а также восточнее, в районе Петропавловки. По информации канала, ВСУ на данном участке перегруппировываются и планируют отступить на позиции в черте города.На Волчанском направлении в Харьковской области ВС РФ расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья в городской застройке Волчанска – об этом сообщает телеграм-канал "Иди и смотри". Как отмечает ресурс со ссылкой на источники, подразделения ВС РФ смогли занять еще несколько зданий в левобережной части города.На Днепропетровском направлении подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ продолжают бои за населенный пункт Новопетровское (Терновое), а также продвигаются в сторону Новониколаевки – об этом сообщает телеграм-канал "Воин DV". Кроме того, по информации канала, подразделения 29-й армии ВС РФ приступили к зачистке от ВСУ населенного пункта Сосновка и ее окрестностей. Также "Воин DV" сообщает о продвижении бойцов 5-й армии ВС РФ в их полосе ответственности – по данным канала, под контроль России перешло около 12 квадратных километров.Операторы БПЛА из центра "Рубикон" ВС РФ уничтожили дроном-камикадзе самолет Ан-2 на аэродроме ВСУ в зоне СВО – об этом сообщает официальный телеграм-канал центра.В Днепропетровской области дроны атаковали энергообъект в прифронтовом городе – об этом сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.Системы ПВО ВС РФ за минувшие сутки сбили 225 беспилотников самолетного типа ВСУ, управляемую ракету "Нептун" и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS – об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, в ведомстве сообщили, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.В ночь на среду стало известно, что на Северском направлении полностью освобождено Серебрянское лесничество. Отмечалось, что российские войска начали наступление к самому Северску, заходя в него. Подробнее в публикации Российские войска наступают на всех направлениях: Ключевые успехи под Покровском и Северском.

