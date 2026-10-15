Зеленский заявил, что не уйдёт
© AP / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
© AP / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский заявил об отказе уходить в отставку и невозможности проведения на Украине выборов, о которых говорил президент США Дональд Трамп. Об этом глава киевского режима сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану
После того как Зеленский резко отреагировал на соглашение о поставках российского дизеля на мировой и американский рынки, Трамп заявил, что тот много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине пора через выборы "обзавестись новым президентом", который сможет договориться с Россией.
"Конечно, нет", — ответил Зеленский на вопрос журналиста, намерен ли он уйти в отставку.
На вопрос о возможности провести на Украине выборы он также ответил отрицательно.
Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Ожидавшиеся тогда выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
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