https://ukraina.ru/20261015/zelenskiy-zayavil-chto-ne-uydt-1083820989.html

Зеленский заявил, что не уйдёт

Зеленский заявил, что не уйдёт - 15.10.2026 Украина.ру

Зеленский заявил, что не уйдёт

Владимир Зеленский заявил об отказе уходить в отставку и невозможности проведения на Украине выборов, о которых говорил президент США Дональд Трамп. Об этом глава киевского режима сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану

2026-10-15T07:28

2026-10-15T07:28

2026-10-15T07:28

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сша

дональд трамп

россия

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После того как Зеленский резко отреагировал на соглашение о поставках российского дизеля на мировой и американский рынки, Трамп заявил, что тот много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине пора через выборы "обзавестись новым президентом", который сможет договориться с Россией."Конечно, нет", — ответил Зеленский на вопрос журналиста, намерен ли он уйти в отставку.На вопрос о возможности провести на Украине выборы он также ответил отрицательно.Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Ожидавшиеся тогда выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261015/zelenskogo-sdadut-kogda-vse-zashataetsya-ekspert-pro-venesuelskiy-stsenariy-dlya-ukrainy-1083817734.html

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украина.ру, новости, украина, владимир зеленский, киев, киевский режим, выборы, сша, дональд трамп, россия, британия, великобритания