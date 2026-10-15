Зеленский заявил, что не уйдёт - 15.10.2026 Украина.ру
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Зеленский заявил, что не уйдёт
Зеленский заявил, что не уйдёт - 15.10.2026 Украина.ру
Зеленский заявил, что не уйдёт
Владимир Зеленский заявил об отказе уходить в отставку и невозможности проведения на Украине выборов, о которых говорил президент США Дональд Трамп. Об этом глава киевского режима сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану
2026-10-15T07:28
2026-10-15T07:28
украина.ру
новости
украина
владимир зеленский
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киевский режим
выборы
сша
дональд трамп
россия
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После того как Зеленский резко отреагировал на соглашение о поставках российского дизеля на мировой и американский рынки, Трамп заявил, что тот много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине пора через выборы "обзавестись новым президентом", который сможет договориться с Россией."Конечно, нет", — ответил Зеленский на вопрос журналиста, намерен ли он уйти в отставку.На вопрос о возможности провести на Украине выборы он также ответил отрицательно.Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Ожидавшиеся тогда выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261015/zelenskogo-sdadut-kogda-vse-zashataetsya-ekspert-pro-venesuelskiy-stsenariy-dlya-ukrainy-1083817734.html
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Украина.ру, Новости, Украина, Владимир Зеленский, Киев, киевский режим, выборы, США, Дональд Трамп, Россия, Британия, Великобритания

Зеленский заявил, что не уйдёт

07:28 15.10.2026
 
© AP / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© AP / Mindaugas Kulbis
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Владимир Зеленский заявил об отказе уходить в отставку и невозможности проведения на Украине выборов, о которых говорил президент США Дональд Трамп. Об этом глава киевского режима сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану
После того как Зеленский резко отреагировал на соглашение о поставках российского дизеля на мировой и американский рынки, Трамп заявил, что тот много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого, поэтому Украине пора через выборы "обзавестись новым президентом", который сможет договориться с Россией.
"Конечно, нет", — ответил Зеленский на вопрос журналиста, намерен ли он уйти в отставку.
На вопрос о возможности провести на Украине выборы он также ответил отрицательно.
Срок президентских полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Ожидавшиеся тогда выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
04:30
"Зеленского сдадут, когда все зашатается": эксперт про венесуэльский сценарий для УкраиныДля венесуэльского сценария нужна была операция ЦРУ — заплатить боливарианцам, чтобы Мадуро передали с рук на руки. Теоретически Зеленского сдадут, когда всё начнёт шататься, но Трамп ничего не сможет сделать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
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