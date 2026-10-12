https://ukraina.ru/20261012/dmitriy-drobnitskiy-tramp-otvetil-na-khamstvo-zelenskogo-na-zaschitu-kotorogo-vstal-liberalnyy-1083765889.html

Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим

Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим - 12.10.2026 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим

Трамп очень долго глотал хамство от Зеленского на протяжении последнего года. Но все дело в мировом либеральном мейнстриме, который защищает Зеленского и не любит Трампа. Чтобы Трамп повел бровью, как Байден, и снял кого-то на Украине, нужно, чтобы мейнстрим был за него, а не за Зеленского. Ясно, что Трамп этот раунд проиграет.

2026-10-12T19:00

2026-10-12T19:00

2026-10-12T19:00

интервью

украина

сша

европа

дональд трамп

владимир зеленский

николас мадуро

цру

урсула фон дер ляйен

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.После резкой реакции лидера киевского режима Зеленского на соглашение о поставках российского дизеля на мировой и американский рынки президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора "обзавестись новым президентом". Кроме того, он обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт, ударах по российским НПЗ и возложил на него вину за высокие цены на дизель в США.- Дмитрий Олегович, мы привыкли со скепсисом воспринимать словесные интервенции нынешнего президента США, но все же Трамп впервые с февраля 2025 года выступил с настолько жёсткой критикой Зеленского, призвав его отказаться от власти. Открывается ли тем самым новая глава в отношениях между США и Украиной?- Это повторение той же ситуации, но уже при более слабом Трампе. Единственное, что отличает обе ситуации, это то, что тогда было решено на публику исправить отношения Зеленского и Трампа, что и было сделано. Сейчас же и этого делать не будут. Все представят так, что Зеленский прав, а Трамп нет. Это хорошая предвыборная позиция для демократов и части республиканцев. А когда будет избран новый Конгресс и начнется отсчет последних двух лет Трампа в Белом доме, это будет хорошей позицией для кандидатов в президенты от республиканцев и демократов. Но навредить Трампу Зеленский не сможет, как и Трамп Зеленскому.- Некоторые политологи говорят даже о проведении выборов на Украине по венесуэльскому сценарию.- Для реализации венесуэльского сценария нужна была операция ЦРУ. Необходимо было заплатить этим боливарианцам, чтобы Мадуро с рук на руки передали. Теоретически, когда все начнет шататься на Украине, Зеленского сдадут. Но Трамп ничего не сможет сделать. На заявление о том, что Украине нужен новый лидер, была придумана отговорка про 60 дней перемирия для проведения выборов.Да, жесткие слова "Украине нужен новый лидер" сказаны впервые. Трамп очень долго глотал хамство от Зеленского на протяжении последнего года. Но все дело в мировом либеральном мейнстриме, который защищает Зеленского и не любит Трампа.Чтобы Трамп повел бровью, как Байден, и снял кого-то на Украине, нужно, чтобы мейнстрим был за него, а не за Зеленского. Ясно, что Трамп этот раунд проиграет. Вопрос в том, какая аргументация будет у сторон, когда рассеется дым. Цена на дизель пойдет вниз, хотя бы не намного. Или она пойдет вниз только в постах Трампа в Truth Social. Ведь нефтяным компаниям еще жить придется при демократах. Им объяснят, что Трамп уйдет, а им еще жить при новом президенте.- Все же в руках у Трампа есть рычаг для воздействия на Украину в виде поставок оружия и передачи разведданных. Сможет ли он его задействовать?- После перепалки в феврале 2025 года Трамп не смог перекрыть передачу разведданных даже на время. Там есть технические ограничения, а кроме них, глубинное государство. Это не ЦРУ или рептилоиды, а федеральный госаппарат, который этот приказ не выполнил. Не выполнит его и сейчас.Кроме того, есть разведывательный альянс "Пять глаз" (англ. Five Eyes, FVEY) Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, который в режиме онлайн передает разведывательную информацию. "Пять глаз" отключат ради Украины, чтобы послать сигнал Зеленскому? Это никто не позволит сделать. Так что разведанные отключить не удастся. Можно попытаться отключить Starlink. Давай, дорогой Илон Маск, попробуй! Тогда его Starlink никогда не будет работать в Европе. Европейцы смотрят на эту систему с подозрением. Их информационная среда жестко контролируется. Европа это 500 миллионов потребителей цифровых услуг.Чтобы сломать это сопротивление необходимо было жестко действовать прежде всего во внутренней политике США. А раскрашивание Гренландии в цвета американского флага в соцсети воспринимается несерьезно.Сделка по дизелю не имеет большого экономического значения, даже если поставки дойдут до 3 миллионов тонн, хотя я сомневаюсь. И 300 тонн в первой партии, которую пообещал Трамп, это не слишком много.- Меньше суточной потребности США, которая составляет более 500 тысяч тонн.- И два часа потребления топлива в мировом масштабе. Когда загруженный танкер выйдет из порта, колебания цен, конечно, будут.Здесь решается политический вопрос. Для Трампа это последняя возможность показать, что он президент. Поэтому он так жестко и отреагировал на Зеленского. Для всех остальных это шанс показать Трамп его место.Трамп сделал одну вещь, не посоветовавшись ни с кем – начал войну с Ираном. На этом он исчерпал все возможности. Этой войной ему будут тыкать до самого последнего дня.Тут баланс сил капитально неравный. Это только кажется, что какой-то Зеленский из какого-то Киева что-то говорит самому президенту США. На самом деле ситуация выглядит иначе. Весь либеральный мейнстрим против Трампа, который не продемонстрировал никакой решимости бороться с этим мейнстримом.Зеленский — это спикер от лица "свободной Европы", поэтому его все так и опекают. Ему все прощается. Он нахамил Трампу, но это же не Урсула фон дер Ляйен сказала, это сказал Зеленский, а его понять можно он с русскими воюет. Так что это не только конфликт Зеленского и Трампа. Это провал попытки Запада пересобраться под Трампа.Что касается поставок оружия, то из США его поступает не так много на Украину. Его нет, потому что произошло естественное истощение арсеналов. Трамп действительно повлиял на перераспределение арсеналов между Украиной и Ближним Востоком в пользу последнего. И это перераспределение вызывает раздражение, потому что израильское и евроатлантическое лобби давно сражаются на американской арене. Но что будет с этими лобби, это уже вопрос к пост-трамповскому устройству.Разведданные будут поступать на Украину, Starlink будет работать над Украиной. Никто не захочет ссориться с победившим в столкновении с Трампом либеральным мейнстримом. Он продолжает разваливаться и слабеть по сравнению с теми, кого он называет ревизионистскими державами.- Как аукнется Трампу нынешний конфликт с Зеленским и дизельное соглашение с Россией?- Сейчас все будет брошено на то, чтобы доказать, что Трампа обманули, что на цену дизеля это не повлияет, а "свободный мир" он предал. Это говорят уже даже сенаторы- республиканцы. Эту сделку попытаются использовать максимально, чтобы загнать Трампа в самый дальний угол.- Но Россия так или иначе будет выгодоприобретателем: санкции сняты, есть возможность заработать на экспорте.- Выскажу свое частное мнение. Руководство России, конечно, не рассчитывало на то, что Трамп сейчас снимет Зеленского. Но эта ситуация дала возможность понять, как реагируют различные западные группировки в конкретный момент. И степень отчаяния энергетического рынка Европы в этой ситуации тоже можно будет оценить. За всем этим интересно будет понаблюдать. Но повторюсь, Трамп ничего не сможет сделать Зеленскому. Он не создал для этого никаких предпосылок.

https://ukraina.ru/20261012/zelenskiy--glavnyy-vrag-ukrainy-i-ee-naroda-k-chemu-privedet-ultimatum-trampa-1083756012.html

https://ukraina.ru/20261012/zelenskogo--na-vynos-kak-budut-menyat-prezidenta-na-ukraine-1083759218.html

https://ukraina.ru/20261010/1083733062.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, николас мадуро, цру, урсула фон дер ляйен