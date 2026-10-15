https://ukraina.ru/20261015/nebenzya-utochnil-v-sovbeze-oon-s-kem-nelzya-obsuzhdat-konflikt-na-ukraine-1083820311.html

Небензя уточнил в Совбезе ООН, с кем нельзя обсуждать конфликт на Украине

Небензя уточнил в Совбезе ООН, с кем нельзя обсуждать конфликт на Украине - 15.10.2026 Украина.ру

Небензя уточнил в Совбезе ООН, с кем нельзя обсуждать конфликт на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания Совбеза по Украине заявил, что со странами, которые не признают очевидного, невозможно серьёзно обсуждать украинский конфликт. Об этом в ночь на 15 октября пишет РИА Новости

2026-10-15T06:52

2026-10-15T06:52

2026-10-15T07:00

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россия

оон

василий небензя

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родион мирошник

дмитрий песков

украина

киев

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По словам дипломата, для России террористическая сущность киевского режима является очевидным фактом."Невозможно серьёзно обсуждать урегулирование кризиса со странами, которые не признают очевидного — Киев терроризирует гражданское население", — сказал Небензя.Он подчеркнул, что критическая ситуация в Алешках Херсонской области является лишь одним из примеров. Киев также терроризирует гражданское население и в глубине России, ведёт пыточную политику.Ранее критическую ситуацию в приграничном населённом пункте прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сравнивший бесчеловечные действия ВСУ со средневековой блокадой, когда дроны противника охотятся за мирными гражданами, пытающимися покинуть город хотя бы пешком.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ делают всё, чтобы решить проблему поставок продуктов и медикаментов в Алешки и подчеркнул, что ситуация там критическая, так как Украина делает всё, чтобы помешать этим поставкам.По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261013/marochko-obyasnil-zachem-vsu-stirayut-aleshki-s-litsa-zemli--1083772908.html

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