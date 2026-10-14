https://ukraina.ru/20261014/zelenskiy-obsudit-v-londone-rakety-pvo-i-drugie-voprosy-1083793831.html

Жизнь после Трампа: Зеленский обсудит в Лондоне ракеты ПВО... и другие вопросы

Жизнь после Трампа: Зеленский обсудит в Лондоне ракеты ПВО... и другие вопросы - 14.10.2026 Украина.ру

Жизнь после Трампа: Зеленский обсудит в Лондоне ракеты ПВО... и другие вопросы

Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем 14 октября проведут переговоры в Лондоне, говорится в пресс-релизе офиса премьера, опубликованном на сайте правительства Великобритании

2026-10-14T02:41

2026-10-14T02:41

2026-10-14T02:43

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военная помощь украине

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9 октября президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского главным препятствием для прекращения конфликта и предложил провести на Украине выборы, чтобы дать народу право избрать себе другого лидера.12 октября госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Британии Эдом Милибэндом обсудил, в числе прочих вопросов, сотрудничество для разрешения украинского кризиса."Премьер-министр сегодня примет Владимира Зеленского на Даунинг-стрит", — говорится в опубликованном 14 октября заявлении правительства Великобритании.В пресс-релизе отмечается, что власти Британии планируют ускорить поставки Киеву многоцелевых ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM)."Великобритания... также ускорит выделение десяти миллионов фунтов [около $13 млн] из объявленного сегодня пакета помощи в виде ракет на сумму 45 миллионов фунтов [$64 млн]", — говорится в публикации.Напомним, дирекция по вооружениям (National Armaments Director, NAD) британского оборонного ведомства 8 октября сообщила об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. Это произошло как раз накануне телефонного разговора президентов России и США, вызвавшего шок и истерику у Киева и его европейских опекунов.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обращала внимание на то, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время своего первого зарубежного визита в Киев публично пообещал помочь украинской стороне с выпуском дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Дипломат подчеркнула, что новое британское правительство упустило шанс начать отношения с чистого листа и выбрало путь дальнейшего разжигания украинского кризиса.Захарова также отметила, что из-за подобных действий и прямой вовлеченности в поставки сложного вооружения Великобритания находится буквально в одном шаге от того, чтобы официально стать полноценной соучастницей вооруженного конфликта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261013/anglichanka-gadit-dmitriev-zayavil-o-sabotazhe-britanii-i-es-1083769272.html

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