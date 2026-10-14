Жизнь после Трампа: Зеленский обсудит в Лондоне ракеты ПВО... и другие вопросы - 14.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261014/zelenskiy-obsudit-v-londone-rakety-pvo-i-drugie-voprosy-1083793831.html
Жизнь после Трампа: Зеленский обсудит в Лондоне ракеты ПВО... и другие вопросы
Жизнь после Трампа: Зеленский обсудит в Лондоне ракеты ПВО... и другие вопросы - 14.10.2026 Украина.ру
Жизнь после Трампа: Зеленский обсудит в Лондоне ракеты ПВО... и другие вопросы
Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем 14 октября проведут переговоры в Лондоне, говорится в пресс-релизе офиса премьера, опубликованном на сайте правительства Великобритании
2026-10-14T02:41
2026-10-14T02:43
украина.ру
новости
великобритания
киев
владимир зеленский
украина
британия
визит
военная помощь украине
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/1c/1081936083_0:71:1932:1158_1920x0_80_0_0_f76f752df24b64f3a71c75eaf2dff67f.jpg
9 октября президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского главным препятствием для прекращения конфликта и предложил провести на Украине выборы, чтобы дать народу право избрать себе другого лидера.12 октября госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Британии Эдом Милибэндом обсудил, в числе прочих вопросов, сотрудничество для разрешения украинского кризиса."Премьер-министр сегодня примет Владимира Зеленского на Даунинг-стрит", — говорится в опубликованном 14 октября заявлении правительства Великобритании.В пресс-релизе отмечается, что власти Британии планируют ускорить поставки Киеву многоцелевых ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM)."Великобритания... также ускорит выделение десяти миллионов фунтов [около $13 млн] из объявленного сегодня пакета помощи в виде ракет на сумму 45 миллионов фунтов [$64 млн]", — говорится в публикации.Напомним, дирекция по вооружениям (National Armaments Director, NAD) британского оборонного ведомства 8 октября сообщила об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. Это произошло как раз накануне телефонного разговора президентов России и США, вызвавшего шок и истерику у Киева и его европейских опекунов.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обращала внимание на то, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время своего первого зарубежного визита в Киев публично пообещал помочь украинской стороне с выпуском дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Дипломат подчеркнула, что новое британское правительство упустило шанс начать отношения с чистого листа и выбрало путь дальнейшего разжигания украинского кризиса.Захарова также отметила, что из-за подобных действий и прямой вовлеченности в поставки сложного вооружения Великобритания находится буквально в одном шаге от того, чтобы официально стать полноценной соучастницей вооруженного конфликта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261013/anglichanka-gadit-dmitriev-zayavil-o-sabotazhe-britanii-i-es-1083769272.html
великобритания
киев
украина
британия
мир без границ
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/1c/1081936083_0:0:1933:1449_1920x0_80_0_0_44b3855b9857485e9bd06ad32552e317.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, великобритания, киев, владимир зеленский, украина, британия, визит, военная помощь украине, пво, ракеты, переговоры, киевский режим, международные отношения, международная политика, мир без границ, сша, дональд трамп, мария захарова, мид рф
Украина.ру, Новости, Великобритания, Киев, Владимир Зеленский, Украина, Британия, визит, военная помощь Украине, ПВО, ракеты, переговоры, киевский режим, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, США, Дональд Трамп, Мария Захарова, МИД РФ

Жизнь после Трампа: Зеленский обсудит в Лондоне ракеты ПВО... и другие вопросы

02:41 14.10.2026 (обновлено: 02:43 14.10.2026)
 
© REUTERS / Simon Jones
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© REUTERS / Simon Jones
Читать в
ДзенTelegram
Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Энди Бернем 14 октября проведут переговоры в Лондоне, говорится в пресс-релизе офиса премьера, опубликованном на сайте правительства Великобритании
9 октября президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского главным препятствием для прекращения конфликта и предложил провести на Украине выборы, чтобы дать народу право избрать себе другого лидера.
12 октября госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Британии Эдом Милибэндом обсудил, в числе прочих вопросов, сотрудничество для разрешения украинского кризиса.
"Премьер-министр сегодня примет Владимира Зеленского на Даунинг-стрит", — говорится в опубликованном 14 октября заявлении правительства Великобритании.
В пресс-релизе отмечается, что власти Британии планируют ускорить поставки Киеву многоцелевых ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM).
"Великобритания... также ускорит выделение десяти миллионов фунтов [около $13 млн] из объявленного сегодня пакета помощи в виде ракет на сумму 45 миллионов фунтов [$64 млн]", — говорится в публикации.
Напомним, дирекция по вооружениям (National Armaments Director, NAD) британского оборонного ведомства 8 октября сообщила об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. Это произошло как раз накануне телефонного разговора президентов России и США, вызвавшего шок и истерику у Киева и его европейских опекунов.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
Вчера, 06:45
"Англичанка гадит": Дмитриев заявил о саботаже Британии и ЕСВеликобритания и Евросоюз для подрыва любых мирных усилий по Украине и сотрудничества США и России активно используют СМИ. Об этом представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев утром 13 октября написал в соцсети Х
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обращала внимание на то, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время своего первого зарубежного визита в Киев публично пообещал помочь украинской стороне с выпуском дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Дипломат подчеркнула, что новое британское правительство упустило шанс начать отношения с чистого листа и выбрало путь дальнейшего разжигания украинского кризиса.
Захарова также отметила, что из-за подобных действий и прямой вовлеченности в поставки сложного вооружения Великобритания находится буквально в одном шаге от того, чтобы официально стать полноценной соучастницей вооруженного конфликта.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиВеликобританияКиевВладимир ЗеленскийУкраинаБританиявизитвоенная помощь УкраинеПВОракетыпереговорыкиевский режиммеждународные отношенияМеждународная политикаМир без границСШАДональд ТрампМария ЗахароваМИД РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:24Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
03:02Силы ПВО отражают массированную атаку на Москву: сбито уже более 100 БПЛА
02:41Жизнь после Трампа: Зеленский обсудит в Лондоне ракеты ПВО... и другие вопросы
02:00Под Москвой менее чем за час сбили 34 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты
01:17В Киеве гремят взрывы. Для разведданных о ракетных атаках вновь "непогода"?
20:30"Капитуляция означает смерть": Лукьянов о главном страхе Зеленского и судьбе Украины
20:13ФСБ: у задержанного на Сахалине японца нашли копии документов о биовойне
19:45Рябков: дизельная сделка ошеломила "партию войны" на Западе и работает на вразумление
19:30"Зеленский зашевелился": какую роль Запад приготовил Украине после войны — Лукьянов
19:15Государств в будущем станет гораздо меньше: Казаков и Лукьянов о тех, кто сохранится и почему
19:09Выполнили последнюю волю: в Виннице похоронили Кашпировского
19:00Дмитрий Евстафьев: На Западе стали понимать, что Россия жестко ответит не только на блокаду Калининграда
18:51Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал передачу разведданных Украине
18:45Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске
18:30"Удар по Украине": Рожин о том, почему Зеленский в панике требует заблокировать "Рассвет"
18:23Британия в ужасе: в украинских яйцах нашли опасную бактерию
18:13Библиотеки получат книги, боевой путь и творчество Николая Романенко. 13 октября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:00"Мы физически вымираем": на Украине ужаснулись темпам сокращения населения
18:00Страшный сон для Банковой: Украину оставили без разведданных. Итоги 13 октября
17:36"Мне нужно уточнить": Белый дом ушел от ответа на вопрос о передаче разведданных Украине
Лента новостейМолния