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Зачистка в Раде: десятки нардепов стали фигурантами уголовных дел с начала СВО
Зачистка в Раде: десятки нардепов стали фигурантами уголовных дел с начала СВО - 14.10.2026 Украина.ру
Зачистка в Раде: десятки нардепов стали фигурантами уголовных дел с начала СВО
Депутатский мандат на Украине перестал быть оберегом от следователей: с начала российской спецоперации официальные обвинения получили уже 22 парламентария Верховной рады, свидетельствуют отчеты Госбюро расследований страны (ГБР)
2026-10-14T07:57
2026-10-14T07:57
2026-10-14T08:09
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Судя по ведомственной статистике, "конвейер" работает без остановок. За девять месяцев 2026 года в суд отправили дела еще двух народных избранников. Самым "урожайным" выдался 2024 год — тогда на карандаш к следователям попали сразу восемь нардепов, в 2025-м список пополнили еще шестеро, а за период 2022–2023 годов обвинения получили оставшиеся шесть человек.Впрочем, на фоне системного кризиса власти в Киеве эти показатели выглядят довольно скромно. Пока ГБР ограничивается рядовыми парламентариями, специализированные ведомства вроде НАБУ и САП работают по целям крупнее — под их прицел регулярно попадает топ-менеджмент Офиса президента и личное окружение Владимира Зеленского. Внутреннее противостояние в руководстве страны периодически доходит до публичного конфликта ведомств. Ярким примером стала открытая конфронтация между антикоррупционными структурами и Генеральной прокуратурой, когда руководители ведомств обменялись взаимными уголовными обвинениями, что в итоге привело к увольнению генпрокурора.Подробнее - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада, ГБР, НАБУ
Зачистка в Раде: десятки нардепов стали фигурантами уголовных дел с начала СВО
07:57 14.10.2026 (обновлено: 08:09 14.10.2026)
Депутатский мандат на Украине перестал быть оберегом от следователей: с начала российской спецоперации официальные обвинения получили уже 22 парламентария Верховной рады, свидетельствуют отчеты Госбюро расследований страны (ГБР)
Судя по ведомственной статистике, "конвейер" работает без остановок. За девять месяцев 2026 года в суд отправили дела еще двух народных избранников.
Самым "урожайным" выдался 2024 год — тогда на карандаш к следователям попали сразу восемь нардепов, в 2025-м список пополнили еще шестеро, а за период 2022–2023 годов обвинения получили оставшиеся шесть человек.
Впрочем, на фоне системного кризиса власти в Киеве эти показатели выглядят довольно скромно. Пока ГБР ограничивается рядовыми парламентариями, специализированные ведомства вроде НАБУ и САП работают по целям крупнее — под их прицел регулярно попадает топ-менеджмент Офиса президента и личное окружение Владимира Зеленского.
Внутреннее противостояние в руководстве страны периодически доходит до публичного конфликта ведомств. Ярким примером стала открытая конфронтация между антикоррупционными структурами и Генеральной прокуратурой, когда руководители ведомств обменялись взаимными уголовными обвинениями, что в итоге привело к увольнению генпрокурора.