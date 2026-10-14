https://ukraina.ru/20261014/udary-po-ukraine-byut-i-po-evrope-ekspert-obyasnil-ot-chego-zavisit-iskhod-svo-1083782752.html

"Удары по Украине бьют и по Европе": эксперт объяснил, от чего зависит исход СВО

"Удары по Украине бьют и по Европе": эксперт объяснил, от чего зависит исход СВО - 14.10.2026 Украина.ру

"Удары по Украине бьют и по Европе": эксперт объяснил, от чего зависит исход СВО

Исход СВО зависит от комплекса факторов: победа куётся на поле боя, но, нанося ущерб Украине, Россия попутно бьёт по Европе. Это война на истощение, и ресурсы для неё у России есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-10-14T04:30

2026-10-14T04:30

2026-10-14T04:30

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Отвечая на вопрос журналиста о том, от чего в большей степени зависит исход СВО, собеседник Украина.ру заявил, что это комплексный подход."Конечно, победа куется на поле боя. У нас есть территориальные цели, которые надо достичь. При этом, нанося ущерб Украине, мы попутно бьем по Европе", — пояснил он.По словам Рожина, ущерб Европе ведёт к дестабилизирующим последствиям как на рынке топлива, так и в политическом плане. "Это тоже влияет на возможности Европы вести войну на длинной дистанции", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что это война на истощение, и ресурсы для такой войны у России есть. "Текущая динамика на рынке нефти позволит нам удерживать экономическую стабильность. Понятно, что у нас тоже есть проблемы с бензином (и стоимость, и наличие) и потребительская инфляция. Но война стоит денег, денег и еще раз денег", — уточнил Рожин.Он добавил, что самое главное — удалось избежать катастрофических обвалов. При этом планы Запада разрушить российскую экономику не сработали, а вот у себя они получили проблемы.Рожин также отметил, что противник допустил очень серьёзные системные ошибки. "Они сейчас будут разбираться с последствиями своих ошибок и просчетов", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.

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