"Удары по Украине бьют и по Европе": эксперт объяснил, от чего зависит исход СВО - 14.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261014/udary-po-ukraine-byut-i-po-evrope-ekspert-obyasnil-ot-chego-zavisit-iskhod-svo-1083782752.html
"Удары по Украине бьют и по Европе": эксперт объяснил, от чего зависит исход СВО
"Удары по Украине бьют и по Европе": эксперт объяснил, от чего зависит исход СВО - 14.10.2026 Украина.ру
"Удары по Украине бьют и по Европе": эксперт объяснил, от чего зависит исход СВО
Исход СВО зависит от комплекса факторов: победа куётся на поле боя, но, нанося ущерб Украине, Россия попутно бьёт по Европе. Это война на истощение, и ресурсы для неё у России есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-10-14T04:30
2026-10-14T04:30
новости
украина
россия
европа
борис рожин
украина.ру
главные новости
главное
сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg
Отвечая на вопрос журналиста о том, от чего в большей степени зависит исход СВО, собеседник Украина.ру заявил, что это комплексный подход."Конечно, победа куется на поле боя. У нас есть территориальные цели, которые надо достичь. При этом, нанося ущерб Украине, мы попутно бьем по Европе", — пояснил он.По словам Рожина, ущерб Европе ведёт к дестабилизирующим последствиям как на рынке топлива, так и в политическом плане. "Это тоже влияет на возможности Европы вести войну на длинной дистанции", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что это война на истощение, и ресурсы для такой войны у России есть. "Текущая динамика на рынке нефти позволит нам удерживать экономическую стабильность. Понятно, что у нас тоже есть проблемы с бензином (и стоимость, и наличие) и потребительская инфляция. Но война стоит денег, денег и еще раз денег", — уточнил Рожин.Он добавил, что самое главное — удалось избежать катастрофических обвалов. При этом планы Запада разрушить российскую экономику не сработали, а вот у себя они получили проблемы.Рожин также отметил, что противник допустил очень серьёзные системные ошибки. "Они сейчас будут разбираться с последствиями своих ошибок и просчетов", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:10:1072:814_1920x0_80_0_0_d5b3d29849e9d5db11e1ebc808bb8843.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, европа, борис рожин, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, военный эксперт, бензин, инфляция, нефть, война, война на украине, чем закончится война на украине
Новости, Украина, Россия, Европа, Борис Рожин, Украина.ру, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО, военный эксперт, Бензин, инфляция, нефть, война, война на Украине, чем закончится война на Украине

"Удары по Украине бьют и по Европе": эксперт объяснил, от чего зависит исход СВО

04:30 14.10.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Исход СВО зависит от комплекса факторов: победа куётся на поле боя, но, нанося ущерб Украине, Россия попутно бьёт по Европе. Это война на истощение, и ресурсы для неё у России есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос журналиста о том, от чего в большей степени зависит исход СВО, собеседник Украина.ру заявил, что это комплексный подход.
"Конечно, победа куется на поле боя. У нас есть территориальные цели, которые надо достичь. При этом, нанося ущерб Украине, мы попутно бьем по Европе", — пояснил он.
По словам Рожина, ущерб Европе ведёт к дестабилизирующим последствиям как на рынке топлива, так и в политическом плане. "Это тоже влияет на возможности Европы вести войну на длинной дистанции", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что это война на истощение, и ресурсы для такой войны у России есть. "Текущая динамика на рынке нефти позволит нам удерживать экономическую стабильность. Понятно, что у нас тоже есть проблемы с бензином (и стоимость, и наличие) и потребительская инфляция. Но война стоит денег, денег и еще раз денег", — уточнил Рожин.
Он добавил, что самое главное — удалось избежать катастрофических обвалов. При этом планы Запада разрушить российскую экономику не сработали, а вот у себя они получили проблемы.
Рожин также отметил, что противник допустил очень серьёзные системные ошибки. "Они сейчас будут разбираться с последствиями своих ошибок и просчетов", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЕвропаБорис РожинУкраина.руГлавные новостиглавноеСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВОвоенный экспертБензининфляциянефтьвойнавойна на Украинечем закончится война на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:20Пошли на дно: у Украины не получилось обмануть Россию
07:02Все главное — впереди. Россия разворачивается к мечте
06:30Дмитрий Краснов: Деньги американского ВПК не позволят США всерьез наказать Украину за удары по НПЗ России
06:20"Войну закончу, встану на колени": Ищенко рассказал, как Зеленский обманул украинцев
06:13Честно пыталась! Латвия не смогла запретить транзит российского зерна
06:01Зеленский мешает Трампу: остановят ли США передачу разведданных Украине
05:30"Красивая ловушка": Фёдор Лукьянов о корейском сценарии для Украины
05:14ВС РФ за сутки ликвидировали трёх женщин-операторов ВСУ: имена, подразделения
04:30"Удары по Украине бьют и по Европе": эксперт объяснил, от чего зависит исход СВО
04:24Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
03:02Силы ПВО отражают массированную атаку на Москву: сбито уже более 100 БПЛА
02:41Жизнь после Трампа: Зеленский обсудит в Лондоне ракеты ПВО... и другие вопросы
02:00Под Москвой менее чем за час сбили 34 БПЛА. Тревога во всём регионе, закрыты аэропорты
01:17В Киеве гремят взрывы. Для разведданных о ракетных атаках вновь "непогода"?
20:30"Капитуляция означает смерть": Лукьянов о главном страхе Зеленского и судьбе Украины
20:13ФСБ: у задержанного на Сахалине японца нашли копии документов о биовойне
19:45Рябков: дизельная сделка ошеломила "партию войны" на Западе и работает на вразумление
19:30"Зеленский зашевелился": какую роль Запад приготовил Украине после войны — Лукьянов
19:15Государств в будущем станет гораздо меньше: Казаков и Лукьянов о тех, кто сохранится и почему
19:09Выполнили последнюю волю: в Виннице похоронили Кашпировского
Лента новостейМолния