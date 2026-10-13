Зеленский затеял фатальную ссору с Трампом - политолог Бавырин - 13.10.2026 Украина.ру
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Зеленский затеял фатальную ссору с Трампом - политолог Бавырин
Зеленский затеял фатальную ссору с Трампом - политолог Бавырин - 13.10.2026 Украина.ру
Зеленский затеял фатальную ссору с Трампом - политолог Бавырин
Владимир Зеленский ведет откровенно самоубийственную политику и продолжит бездумно атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы назло Вашингтону, рассказал политолог-американист Дмитрий Бавырин в интервью изданию Украина.ру
2026-10-13T05:30
2026-10-13T05:30
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По словам автора программы "В сухом остатке" на радио Sputnik, у киевского режима сейчас осталось всего два пути: либо полностью принять условия России, либо продолжать хаотичные удары в надежде на чудо. Поскольку Зеленский демонстративно проигнорировал прямую просьбу Дональда Трампа прекратить налеты на НПЗ, американский лидер зеркально ответит тем же и проигнорирует ключевые интересы Киева.Бавырин подчеркнул, что глава киевского режима затеял фатальную ссору с глубинной Америкой, хотя с Трампом, который останется у власти еще долго, необходимо было поддерживать нормальные отношения. Для России такой разрыв между Вашингтоном и Киевом является исключительно выгодным стратегическим преимуществом.Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Зеленский провоцирует Трампа на то, чтобы этой зимой он точно перекрыл Украине кислород на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вашингтон, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, нпз
Новости, Вашингтон, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, НПЗ

Зеленский затеял фатальную ссору с Трампом - политолог Бавырин

05:30 13.10.2026
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© AP / Stefan Jeremiah
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Владимир Зеленский ведет откровенно самоубийственную политику и продолжит бездумно атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы назло Вашингтону, рассказал политолог-американист Дмитрий Бавырин в интервью изданию Украина.ру
По словам автора программы "В сухом остатке" на радио Sputnik, у киевского режима сейчас осталось всего два пути: либо полностью принять условия России, либо продолжать хаотичные удары в надежде на чудо.
Поскольку Зеленский демонстративно проигнорировал прямую просьбу Дональда Трампа прекратить налеты на НПЗ, американский лидер зеркально ответит тем же и проигнорирует ключевые интересы Киева.
Бавырин подчеркнул, что глава киевского режима затеял фатальную ссору с глубинной Америкой, хотя с Трампом, который останется у власти еще долго, необходимо было поддерживать нормальные отношения.
Для России такой разрыв между Вашингтоном и Киевом является исключительно выгодным стратегическим преимуществом.
"Когда Зеленского переварит кишка истории, по нему никто плакать не будет. Он испортил жизнь целому континенту", — резюмировал политолог.
Полный текст интервью Дмитрий Бавырин: Зеленский провоцирует Трампа на то, чтобы этой зимой он точно перекрыл Украине кислород на сайте Украина.ру.
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