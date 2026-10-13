https://ukraina.ru/20261013/zelenskiy-dolzhen-sosredotochitsya-na-sdelke-s-rossiey-i-vstretitsya-s-putinym--tramp-1083768897.html

Зеленский должен сосредоточиться на сделке с Россией и встретиться с Путиным — Трамп

Зеленский должен сосредоточиться на сделке с Россией и встретиться с Путиным — Трамп - 13.10.2026 Украина.ру

Зеленский должен сосредоточиться на сделке с Россией и встретиться с Путиным — Трамп

Глава киевского режима Владимир Зеленский должен сфокусироваться на заключении сделки с Россией. Об этом президент США Дональд Трамп в ночь на 13 октября заявил журналистам

2026-10-13T05:11

2026-10-13T05:11

2026-10-13T05:13

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Он отметил, что видит у Москвы большую заинтересованность в разрешении конфликта, а главе киевского режима следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным."Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом", — подчеркнул Трамп.В ходе митинга в Огайо президент вновь заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован."Я думал, что это будет один из самых простых [для урегулирования] конфликтов, но это не так... Однако мы собираемся это сделать", — сказал Трамп.Президент России не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу, при этом гарантии безопасности ему будут обеспечены.Трамп и раньше выступал с резкими заявлениями в адрес киевского руководства, но его выпад на минувших выходных получился предельно жёстким и прямолинейным. Впервые он прямо обвинил Зеленского в создании проблем для всего мира и потребовал проведения президентских выборов на Украине, потому что ей нужен "новый лидер".Подробнее о "срыве резьбы" в отношениях Киева и Вашингтона - в материале Евгении Кондаковой Впервые за всю историю: что будет с Зеленским после стычки с Трампом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261012/dmitriy-drobnitskiy-tramp-otvetil-na-khamstvo-zelenskogo-na-zaschitu-kotorogo-vstal-liberalnyy-1083765889.html

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