Зеленский должен сосредоточиться на сделке с Россией и встретиться с Путиным — Трамп - 13.10.2026 Украина.ру
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Зеленский должен сосредоточиться на сделке с Россией и встретиться с Путиным — Трамп
Зеленский должен сосредоточиться на сделке с Россией и встретиться с Путиным — Трамп - 13.10.2026 Украина.ру
Зеленский должен сосредоточиться на сделке с Россией и встретиться с Путиным — Трамп
Глава киевского режима Владимир Зеленский должен сфокусироваться на заключении сделки с Россией. Об этом президент США Дональд Трамп в ночь на 13 октября заявил журналистам
2026-10-13T05:11
2026-10-13T05:13
украина.ру
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
киевский режим
россия
владимир путин
война на украине
чем закончится война на украине
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Он отметил, что видит у Москвы большую заинтересованность в разрешении конфликта, а главе киевского режима следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным."Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом", — подчеркнул Трамп.В ходе митинга в Огайо президент вновь заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован."Я думал, что это будет один из самых простых [для урегулирования] конфликтов, но это не так... Однако мы собираемся это сделать", — сказал Трамп.Президент России не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу, при этом гарантии безопасности ему будут обеспечены.Трамп и раньше выступал с резкими заявлениями в адрес киевского руководства, но его выпад на минувших выходных получился предельно жёстким и прямолинейным. Впервые он прямо обвинил Зеленского в создании проблем для всего мира и потребовал проведения президентских выборов на Украине, потому что ей нужен "новый лидер".Подробнее о "срыве резьбы" в отношениях Киева и Вашингтона - в материале Евгении Кондаковой Впервые за всю историю: что будет с Зеленским после стычки с Трампом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Зеленский должен сосредоточиться на сделке с Россией и встретиться с Путиным — Трамп

05:11 13.10.2026 (обновлено: 05:13 13.10.2026)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Глава киевского режима Владимир Зеленский должен сфокусироваться на заключении сделки с Россией. Об этом президент США Дональд Трамп в ночь на 13 октября заявил журналистам
Он отметил, что видит у Москвы большую заинтересованность в разрешении конфликта, а главе киевского режима следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
"Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом", — подчеркнул Трамп.
В ходе митинга в Огайо президент вновь заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован.
"Я думал, что это будет один из самых простых [для урегулирования] конфликтов, но это не так... Однако мы собираемся это сделать", — сказал Трамп.
Президент России не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу, при этом гарантии безопасности ему будут обеспечены.
Трамп и раньше выступал с резкими заявлениями в адрес киевского руководства, но его выпад на минувших выходных получился предельно жёстким и прямолинейным. Впервые он прямо обвинил Зеленского в создании проблем для всего мира и потребовал проведения президентских выборов на Украине, потому что ей нужен "новый лидер".
Подробнее о "срыве резьбы" в отношениях Киева и Вашингтона - в материале Евгении Кондаковой Впервые за всю историю: что будет с Зеленским после стычки с Трампом.
Дмитрий Дробницкий: Если Трамп не совершит революцию сверху после убийства Чарли Кирка, он проиграет - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
Вчера, 19:00
Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстримТрамп очень долго глотал хамство от Зеленского на протяжении последнего года. Но все дело в мировом либеральном мейнстриме, который защищает Зеленского и не любит Трампа. Чтобы Трамп повел бровью, как Байден, и снял кого-то на Украине, нужно, чтобы мейнстрим был за него, а не за Зеленского. Ясно, что Трамп этот раунд проиграет.
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