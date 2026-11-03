https://ukraina.ru/20261103/sily-pvo-sbili-pod-moskvoy-pochti-dve-sotni-ukrainskikh-dronov-rezhim-trevogi-sokhranyaetsya-1084243959.html

Силы ПВО сбили под Москвой почти две сотни украинских дронов. Режим тревоги сохраняется

Силы ПВО сбили под Москвой почти две сотни украинских дронов. Режим тревоги сохраняется - 03.11.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили под Москвой почти две сотни украинских дронов. Режим тревоги сохраняется

Киевский режим этой ночью предпринял очередную масштабную попытку ударить по Москве. Это следует из данных, которые мэр Сергей Собянин утром 3 ноября опубликовал в канале на платформе "Макс"

2026-11-03T08:08

2026-11-03T08:08

2026-11-03T08:18

украина.ру

пво

сво

спецоперация

минобороны рф

россия

москва

московская область

сергей собянин

домодедово

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Первая информация о работе ПВО по вражеским дронам непосредственно на подступах к столице было опубликовано градоначальникам в 22:59 мск."В период с 20:30 2 ноября до 07:30 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 187 беспилотников нейтрализовано на подлёте к Москве", — говорится в итоговом сообщении Собянина от 7:42 мск.По информации губернатора Тульской области, которая расположена на одном из основных маршрутов атаки на столицу, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили в регионе 38 украинских беспилотников.Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили полёты. Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Из-за ограничений в аэропортах Москвы, Пулково Санкт-Петербурга принял на запасной аэродром 12 рейсов.В Московской области и прилегающих регионах продолжает действовать режим тревоги по БПЛА.Полный список тревожных регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261103/budto-nalety-nemetskoy-aviatsii-samoylov-rasskazal-kak-pvo-otbivaet-ataki-bpla-1084227690.html

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