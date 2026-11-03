Силы ПВО сбили под Москвой почти две сотни украинских дронов. Режим тревоги сохраняется
08:08 03.11.2026 (обновлено: 08:18 03.11.2026)
Киевский режим этой ночью предпринял очередную масштабную попытку ударить по Москве. Это следует из данных, которые мэр Сергей Собянин утром 3 ноября опубликовал в канале на платформе "Макс"
Первая информация о работе ПВО по вражеским дронам непосредственно на подступах к столице было опубликовано градоначальникам в 22:59 мск.
"В период с 20:30 2 ноября до 07:30 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 187 беспилотников нейтрализовано на подлёте к Москве", — говорится в итоговом сообщении Собянина от 7:42 мск.
По информации губернатора Тульской области, которая расположена на одном из основных маршрутов атаки на столицу, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили в регионе 38 украинских беспилотников.
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили полёты. Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Из-за ограничений в аэропортах Москвы, Пулково Санкт-Петербурга принял на запасной аэродром 12 рейсов.
В Московской области и прилегающих регионах продолжает действовать режим тревоги по БПЛА.
Полный список тревожных регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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