https://ukraina.ru/20261103/mobilizatsiya-kak-pytka-i-biznes-na-krovi-mendel-raznesla-metody-prizyva-na-ukraine-1084243453.html

Мобилизация как пытка и бизнес на крови: Мендель разнесла методы призыва на Украине

Мобилизация как пытка и бизнес на крови: Мендель разнесла методы призыва на Украине - 03.11.2026 Украина.ру

Мобилизация как пытка и бизнес на крови: Мендель разнесла методы призыва на Украине

Процесс призыва в украинскую армию стал настоящей пыткой для граждан, посетовала в социальной сети X бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель

2026-11-03T07:29

2026-11-03T07:29

2026-11-03T07:34

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киевская область

украина

юлия мендель

артем дмитрук

владимир зеленский

верховная рада

нацгвардия

украина.ру

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Поводом послужили видеокадры, на которых из подвала одного из домов в Киевской области выводят 14-летнего подростка. По словам Мендель, хаотичная принудительная мобилизация сопровождается полной безнаказанностью, защищается всеми силовыми структурами и позволяет собирать миллиарды долларов в виде взяток. Она добавила, что украинцы выходят на улицы из-за политики властей, которая относится к человеческой жизни исключительно как к возможности заработать деньги.Резонансный инцидент, ставший причиной этого заявления, произошел в селе Петропавловская Борщаговка, где в понедельник украинские СМИ выявили факт удержания вооруженными мужчинами около 40 человек в подвальном помещении. При этом покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что за последний месяц в этом месте до смерти забили нескольких граждан. Со своей стороны, глава Нацгвардии Александр Пивненко озвучил официальную версию ведомства, согласно которой в подвале якобы находились военнослужащие, включая тех, кто самовольно оставил свои части.Обнаружение запертых людей спровоцировало острое общественное недовольство и привело к массовым беспорядкам прямо у здания. Местные жители устроили стихийную акцию протеста, скандируя "позор" и фиксируя происходящее на камеры мобильных телефонов. Со временем ситуация обострилась, и митинг перерос в жесткие силовые столкновения гражданских лиц с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которых очевидцы отчетливо слышали звуки выстрелов. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова объявила, что по факту произошедшего в подвале уже назначена официальная проверка.Подробнее об отношении украинцев к мобилизации - в материале Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков на сайте Украина.ру.

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новости, киевская область, украина, юлия мендель, артем дмитрук, владимир зеленский, верховная рада, нацгвардия, украина.ру