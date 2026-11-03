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Без Грэма* и под давлением Трампа: почему победа демократов на выборах не спасет Украину
Без Грэма* и под давлением Трампа: почему победа демократов на выборах не спасет Украину - 03.11.2026 Украина.ру
Без Грэма* и под давлением Трампа: почему победа демократов на выборах не спасет Украину
Законодатели от Демократической партии столкнутся с серьезными препятствиями при попытках выделить финансовую помощь Киеву, даже если одержат победу на промежуточных выборах в конгресс США, предупреждает Politico
2026-11-03T07:57
2026-11-03T07:57
2026-11-03T08:01
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Такое развитие событий связывают с неизбежным уходом из конгресса ряда влиятельных республиканцев, которые традиционно выступали ключевыми сторонниками поддержки киевского режима. В качестве одного из главных примеров американские источники называют покойного сенатора Линдси Грэма*, подчеркивая, что фигуры аналогичного масштаба среди законодателей больше не появится. Журналисты отмечают, что даже при максимальном стремлении демократов нарастить объемы помощи Украине, продвижение и принятие соответствующих законопроектов окажется крайне сложной задачей в период президентства Дональда Трампа.Намеченные на 3 ноября промежуточные выборы определят, кто будет контролировать конгресс следующие два года. Это голосование станет важнейшим политическим событием в рамках второго президентского срока Трампа, который проходит на фоне внутренних проблем с экономикой и обострения международной обстановки. Подробнее - в материале "Опасность и блеф": что на самом деле получит Украина от поражения партии Трампа на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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Новости, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Демократическая партия
Без Грэма* и под давлением Трампа: почему победа демократов на выборах не спасет Украину
07:57 03.11.2026 (обновлено: 08:01 03.11.2026)
Законодатели от Демократической партии столкнутся с серьезными препятствиями при попытках выделить финансовую помощь Киеву, даже если одержат победу на промежуточных выборах в конгресс США, предупреждает Politico
Такое развитие событий связывают с неизбежным уходом из конгресса ряда влиятельных республиканцев, которые традиционно выступали ключевыми сторонниками поддержки киевского режима. В качестве одного из главных примеров американские источники называют покойного сенатора Линдси Грэма*, подчеркивая, что фигуры аналогичного масштаба среди законодателей больше не появится.
Журналисты отмечают, что даже при максимальном стремлении демократов нарастить объемы помощи Украине, продвижение и принятие соответствующих законопроектов окажется крайне сложной задачей в период президентства Дональда Трампа.
Намеченные на 3 ноября промежуточные выборы определят, кто будет контролировать конгресс следующие два года. Это голосование станет важнейшим политическим событием в рамках второго президентского срока Трампа, который проходит на фоне внутренних проблем с экономикой и обострения международной обстановки.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.