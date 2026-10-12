Русский не в счёт: Верховная Рада расширяет права европейских языков
© Фото : Верховная Рада України / TelegramЮлия Свириденко
© Фото : Верховная Рада України / Telegram
Верховная Рада приняла законопроект, расширяющий права венгерского, румынского и других языков Евросоюза в образовательной сфере. При этом русский язык, остающийся родным для миллионов граждан Украины, в документе даже не упоминается — изменения его не касаются. Об этом 12 октября пишут украинские СМИ
Согласно принятому законопроекту, в стране появятся школы с особым статусом для нацменьшинств. Школьники смогут учиться на языках нацменьшинств наряду с украинским, а также общаться на них в стенах учебных заведений. На особый статус смогут претендовать 149 школ.
На такой шаг Киев пошел ради того, чтобы задобрить Будапешт и снять часть претензий Венгрии. Получается, киевский режим готов поступиться собственными идеологическими установками.
При этом принципиально иная ситуация складывается вокруг русского языка. Несмотря на то что он является родным для значительной части населения Украины, его права не только не расширяются, но и продолжают планомерно урезаться.
Ранее в России неоднократно указывали, что дискриминация русского языка на Украине является грубым нарушением прав человека и одним из ключевых факторов, осложняющих урегулирование.
10 октября, 10:30Украинца не взяли преподавать из-за "неправильного" языка. Хотя в ВУЗе общаются именно на немКиевский национальный университет, судя по всему, решил, что трудовые навыки — это, конечно, хорошо, но правильный язык всё-таки важнее. Украинский дизайнер Александр Степенко рассказал, что его не взяли преподавать в столичный вуз из-за блога на русском языке.
Тем временем Владимир Зеленский пугает мир голодом. Глава киевского режима в очередной раз попытался сыграть на теме глобальной продовольственной безопасности, заявив, что без "деэскалации" на Украине продукты могут перестать поступать в Африку, Азию и на Ближний Восток.
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