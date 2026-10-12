Русский не в счёт: Верховная Рада расширяет права европейских языков

Украинца не взяли преподавать из-за "неправильного" языка. Хотя в ВУЗе общаются именно на нем

Киевский национальный университет, судя по всему, решил, что трудовые навыки — это, конечно, хорошо, но правильный язык всё-таки важнее. Украинский дизайнер Александр Степенко рассказал, что его не взяли преподавать в столичный вуз из-за блога на русском языке.