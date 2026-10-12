https://ukraina.ru/20261012/dobropolskiy-front-boi-na-shakhte-akhmetova-krugom-drony-i-poverzhennye-banderovtsy-1083758150.html

Добропольский фронт: бои на шахте Ахметова*, кругом дроны и поверженные бандеровцы

Добропольский фронт: бои на шахте Ахметова*, кругом дроны и поверженные бандеровцы - 12.10.2026 Украина.ру

Добропольский фронт: бои на шахте Ахметова*, кругом дроны и поверженные бандеровцы

Российская армия, продолжая наступать в районе Доброполья, города на северо-западе ДНР, перерезала трассу Доброполье-Краматорск, взяв под контроль три села: Новотроицкое, Петровку и Лидино. Таким образом, добропольский гарнизон ВСУ окончательно потерял возможность получать б/з и подкрепления из Краматорска

2026-10-12T17:05

2026-10-12T17:05

2026-10-12T17:05

эксклюзив

сво

доброполье

днр

славянско-краматорская агломерация

краматорск

александр чаленко

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Теперь его подразделения вряд ли смогут уйти в сторону "пояса крепостей" Славяно-Краматорской городской агломерации.Мало того, уже несколько дней штурмовики ВС РФ ведут бои непосредственно в самом Доброполье. Российские СМИ сообщают, что потери ВСУ за эти сутки составили 1355 человек. Также уничтожено 646 бандеровских дронов, действовавших в этом районе.Генштаб ВСУ отрицает, что российские подразделения действуют в самом городе. Правда, признают, что российские штурмовики малыми группами прорываются в город. Однако российское командование настаивает на том, что бои давно уже идут в центре и на северо-западе населенного пункта: в городской застройке и в промышленных зонах – в частности, на территории шахты "Добропольская".Последняя входит в состав украинского государственного предприятия "Добропольеуголь-добыча", которое еще в 2011 году перешло в аренду до 2060 года энергохолдингу ДТЭК Рината Ахметова. Уголь этих шахт поставлялся на ахметовские электростанции, в том числе и те, которые находятся в Винницкой и Ивано-Франковской областях. Поставлялся уголь и на ахметовские электростанции в оккупированных частях ДНР и Запорожской области, но в 2022 году они перешли под контроль России.Город заблокирован. В нем ничего не работает. Большие разрушения. Несмотря на эвакуацию населения в Доброполье может оставаться еще до тысячи человек. Предыдущая практика показывала: если местность уже находится под контролем российской армии, то специальные воинские подразделения сразу же, как представляется такая возможность, эвакуируют "мирняк" в Донецк, в ПВР, где им оказывается медицинская помощь, быстро выдаются российские документы. Также донецкие телеграм-каналы сообщают, что российские дроны сбрасывают над Добропольем листовки, предназначенные как для украинских военных, которые бы хотели сдаться в плен, так и для гражданского населения. В них даются подробные инструкции по выходу из города через безопасные гуманитарные коридоры под наблюдением российских дронов.Однако в листовках категорически не разрешается выезд из города на своем собственном транспорте без согласования с украинскими и российскими военными, т.к. в этом районе с двух сторон активно применяются FPV-дроны.Власти ДНР предлагают мирным жителям республики, находящимся под оккупацией Украины, выезд в Донецк через Украину, Польшу, Белоруссию. В столице ДНР их ждут российские документы и компенсация за утерянное жилье.Также стало известно, что российская армия на харьковском направлении взяла под контроль Резниково и Купино, а подразделения ВСУ, находящиеся в Волчанском котле, пытаются рассредоточиться, чтобы выйти малыми группами к своим.На запорожском направлении освобождено село Никольское. Российские штурмовики форсировали речку Верхняя Терса и завязали бои за Великомихайловку.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также статью Александра Чаленко В городах будут бои. Что делать и куда эвакуироваться жителям Славянска и Краматорска

https://ukraina.ru/20261006/bitva-za-dobropole-rossiyskie-shturmovye-gruppy-uzhe-v-tsentre-goroda-1083648426.html

https://ukraina.ru/20261010/v-gorodakh-budut-boi-chto-delat-i-kuda-evakuirovatsya-zhitelyam-slavyanska-i-kramatorska--1083722167.html

доброполье

днр

славянско-краматорская агломерация

краматорск

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2026

Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, сво, доброполье, днр, славянско-краматорская агломерация, краматорск, александр чаленко