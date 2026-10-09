Рухнут тыл и фронт: эксперт раскрыл, почему к лету ВСУ могут оставить Левобережье - 09.10.2026 Украина.ру
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Рухнут тыл и фронт: эксперт раскрыл, почему к лету ВСУ могут оставить Левобережье
Рухнут тыл и фронт: эксперт раскрыл, почему к лету ВСУ могут оставить Левобережье - 09.10.2026 Украина.ру
Рухнут тыл и фронт: эксперт раскрыл, почему к лету ВСУ могут оставить Левобережье
Пока удары "Гераней" не приводят к серьёзным разрушениям, но показывают, что дроны могут уничтожить мосты. При такой интенсивности ударов к лету ВСУ придется оставить Левобережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-10-09T20:30
2026-10-09T20:30
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Отвечая на вопрос о том, сможет ли Запад что-то противопоставить ударам ВС РФ по киевским мостам, которые могут спровоцировать обрушение и тыла, и фронта на Украине, собеседник издания заявил, что реальных вариантов нет.Самойлов отметил, что Запад сейчас ничего не может сделать. "Ввести войска на Украину? От Львова до ЛБС ехать около 1000 километров. Прилетят "Герани-5" в их эшелоны, и там никого не будет", — пояснил эксперт.По словам аналитика, теоретически киевский режим может начать реальные переговоры о мире, а не о перемирии по ЛБС. "Но [глава МИД РФ Сергей] Лавров четко сказал, что Россия не станет останавливать СВО на время переговоров. А у нас однозначно стоит вопрос о признании конституционных регионов. Согласится с этим Украина? Неизвестно", — отметил Самойлов.Эксперт подчеркнул, что если Украина однозначно на переговоры не пойдет, то российская армия эти пристрелочные удары по мостам преобразует в реальные. "И продолжим уничтожение системы государственного управления на Украине. Пусть попробуют поуправлять войсками в таких условиях. При такой интенсивности ударов к лету им как минимум придется оставить Левобережье", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.Больше про ситуацию в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.
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Рухнут тыл и фронт: эксперт раскрыл, почему к лету ВСУ могут оставить Левобережье

20:30 09.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Пока удары "Гераней" не приводят к серьёзным разрушениям, но показывают, что дроны могут уничтожить мосты. При такой интенсивности ударов к лету ВСУ придется оставить Левобережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Отвечая на вопрос о том, сможет ли Запад что-то противопоставить ударам ВС РФ по киевским мостам, которые могут спровоцировать обрушение и тыла, и фронта на Украине, собеседник издания заявил, что реальных вариантов нет.
Самойлов отметил, что Запад сейчас ничего не может сделать. "Ввести войска на Украину? От Львова до ЛБС ехать около 1000 километров. Прилетят "Герани-5" в их эшелоны, и там никого не будет", — пояснил эксперт.
По словам аналитика, теоретически киевский режим может начать реальные переговоры о мире, а не о перемирии по ЛБС.
"Но [глава МИД РФ Сергей] Лавров четко сказал, что Россия не станет останавливать СВО на время переговоров. А у нас однозначно стоит вопрос о признании конституционных регионов. Согласится с этим Украина? Неизвестно", — отметил Самойлов.
Эксперт подчеркнул, что если Украина однозначно на переговоры не пойдет, то российская армия эти пристрелочные удары по мостам преобразует в реальные.
"И продолжим уничтожение системы государственного управления на Украине. Пусть попробуют поуправлять войсками в таких условиях. При такой интенсивности ударов к лету им как минимум придется оставить Левобережье", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.
Больше про ситуацию в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.
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