https://ukraina.ru/20261009/privozyat-gotovye-k-pusku-voennyy-ekspert-raskryl-skhemu-podvoza-raket-na-ukrainu-1083694459.html

"Привозят готовые к пуску": военный эксперт раскрыл схему подвоза ракет на Украину

"Привозят готовые к пуску": военный эксперт раскрыл схему подвоза ракет на Украину - 09.10.2026 Украина.ру

"Привозят готовые к пуску": военный эксперт раскрыл схему подвоза ракет на Украину

Завозить ракеты на Украину в больших количествах непросто: если их повезут автомобильным или железнодорожным транспортом, разведка это заметит, а морское сообщение блокируется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-10-09T04:30

2026-10-09T04:30

2026-10-09T04:30

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Говоря о логистике ракетных поставок, собеседник издания объяснил, как именно западные ракеты расходятся по Украине.Самойлов заявил, что гипотетически по морю можно доставить много ракет. "Они потом контейнерами или фурами развозятся веерным образом разными маршрутами: либо на места сборки, либо непосредственно в воинские части", — пояснил он.Эксперт уверен, что западные ракеты привозят на Украину уже максимально готовыми к пуску. По его словам, это не значит, что их "прямо с фур запускают", но объём работ там небольшой — иначе их просто уничтожат.Он также отметил, что российская радиотехническая, спутниковая и БПЛА-разведка работают эффективно."Везти ракеты им придётся по железной дороге и автотранспортом. Если это крылатые ракеты FP-7, то две-три штуки в фуру влезут. Если это FP-9, то он больше "Искандера" почти в два раза. Он только один влезет в классическую 17-метровую фуру. То есть для того, чтобы привезти 1000 ракет, им потребуется 250 грузовиков", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет" в дзен-канале Украина.ру.

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