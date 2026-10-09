https://ukraina.ru/20261009/kashpirovskogo-pokhoronyat-u-stavki-gitlera-1083694913.html

Кашпировского похоронят у ставки Гитлера

Кашпировского похоронят у ставки Гитлера - 09.10.2026 Украина.ру

Кашпировского похоронят у ставки Гитлера

Психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронят на Украине, сообщает ряд российских телеграм-каналов

2026-10-09T05:00

2026-10-09T05:00

2026-10-09T05:00

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Тело психотерапевта Анатолия Кашпировского вывезли из Москвы, чтобы похоронить на Украине, сообщил телеграм-канал SHOT."Тело Анатолия Кашпировского только что вывезли из Москвы в сторону украинской границы <…> Дальше гроб с телом целителя планируют доставить на Украину транзитом, предварительно, через страны Евросоюза. Конечной точкой маршрута станет Винница, где пройдут похороны", – отмечалось в публикации канала за 15:17.Родители Кашпировского и его дочь от первого брака Елена похоронены на Центральном кладбище Винницы. В 2018 году, после гибели 50-летней Елены в Канаде, Кашпировский перевез её тело на Украину.Кашпировский родился в селе Ставница Хмельницкой области, много лет жил и работал в Виннице.По информации телеграм-канала Mash, доставка тела Кашпировского обойдётся в 2,5 млн руб.. В эту стоимость входить оформление документов, цинковый гроб, а также транспортировка через четыре страны в Винницу."Перевозка стоит €2 тыс., оформление документов — €500 (50 тыс. руб. – Ред.). Цинковый герметичный вкладыш сейчас отдельно стоит примерно от €15–25 тыс., бальзамирование ещё €8–16,5 тыс... При этом сам психотерапевт просил кремировать его. Тело повезут через Беларусь и Польшу в Винницу — путь выходит около €2 тыс. километров. Ещё один возможный маршрут — Армения/Грузия, потом Молдавия и переход на Украину", – отмечалось в публикации телеграм-канала.По информации Mash, для пересечения границ потребуется отдельный пакет документов: свидетельство о смерти, справки о бальзамировании и отсутствии инфекционных заболеваний, документы о герметизации гроба и разрешение на транзит через Польшу."Оформление только на одной стороне может занять до трёх дней", – указывалось в публикации.Историк Александр Васильев обратил внимание на обстоятельства жизни и похорон Кашпировского."Учился на психотерапевта в Виннице и там же 25 лет работал в психиатрической больнице имени академика Ющенко". В одном предложении из биографии новопреставленного Кашпировского вся наша история последних 25 лет", – указал Васильев.Он также вспомнил о недавних скандалах с приверженностью украинских властей оккультизму, а также с похоронами нацистских коллаборантов на Украине."В эту самую сакральную Винницу через все границы, невзирая на жесточайшую войну, везут тело могущественного колдуна, чтобы Ермак мог смыть водичку с его трупа, а какой-нибудь Епифаний с каким-нибудь запрещенным в Российской Федерации арическим корпусом могли бы совершать "смолоскипну ходу" между его могилой и бункером Werwolf", – отметил Васильев.В 8 км от Винницы находится здание одной из ставок Гитлера – бункера "Вервольф". Бункер действовал с 16 июля 1942 года до 15 марта 1944 года. После входы в бункер были взорваны отступавшими немецкими войсками. До сих пор "Вервольф" является местом для паломничества среди ультраправых.

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новости, винница, украина, москва, андрей ермак, епифаний, александр васильев, ес