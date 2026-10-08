https://ukraina.ru/20261008/isterika-v-rade-poka-voennye-zhdut-zarplat-vlasti-kormyat-telemarafon-millionami---1083681675.html

Истерика в Раде: пока военные ждут зарплат, власти кормят телемарафон миллионами

Истерика в Раде: пока военные ждут зарплат, власти кормят телемарафон миллионами - 08.10.2026 Украина.ру

Истерика в Раде: пока военные ждут зарплат, власти кормят телемарафон миллионами

Украинские власти выделяют ещё около 100 миллионов гривен на телемарафон. Как сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, общая сумма четырёх закупок с НДС составляет 100 026 511 гривны (больше 191-го миллиона рублей)

2026-10-08T12:02

2026-10-08T12:02

2026-10-08T12:02

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И это в тот момент, отмечает парламентарий, когда в стране задерживают возврат НДС бизнесу, недофинансируют строительство укрытий на 92% и не могут закрыть дефицит военного бюджета, включая деньги на зарплаты военнослужащим. По сути, пока простые украинцы сидят без света и тепла, а солдаты месяцами не получают положенного, власти находят сотни миллионов на "единый марафон" — пропагандистскую машину. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября.

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новости, ярослав железняк, рада, верховная рада, украина, киев