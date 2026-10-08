Истерика в Раде: пока военные ждут зарплат, власти кормят телемарафон миллионами - 08.10.2026 Украина.ру
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Истерика в Раде: пока военные ждут зарплат, власти кормят телемарафон миллионами
Истерика в Раде: пока военные ждут зарплат, власти кормят телемарафон миллионами - 08.10.2026 Украина.ру
Истерика в Раде: пока военные ждут зарплат, власти кормят телемарафон миллионами
Украинские власти выделяют ещё около 100 миллионов гривен на телемарафон. Как сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, общая сумма четырёх закупок с НДС составляет 100 026 511 гривны (больше 191-го миллиона рублей)
2026-10-08T12:02
2026-10-08T12:02
новости
ярослав железняк
рада
верховная рада
украина
киев
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И это в тот момент, отмечает парламентарий, когда в стране задерживают возврат НДС бизнесу, недофинансируют строительство укрытий на 92% и не могут закрыть дефицит военного бюджета, включая деньги на зарплаты военнослужащим. По сути, пока простые украинцы сидят без света и тепла, а солдаты месяцами не получают положенного, власти находят сотни миллионов на "единый марафон" — пропагандистскую машину. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября.
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новости, ярослав железняк, рада, верховная рада, украина, киев
Новости, Ярослав Железняк, Рада, Верховная Рада, Украина, Киев

Истерика в Раде: пока военные ждут зарплат, власти кормят телемарафон миллионами

12:02 08.10.2026
 
© Фото : Верховная Рада України / TelegramЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© Фото : Верховная Рада України / Telegram
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Украинские власти выделяют ещё около 100 миллионов гривен на телемарафон. Как сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, общая сумма четырёх закупок с НДС составляет 100 026 511 гривны (больше 191-го миллиона рублей)
И это в тот момент, отмечает парламентарий, когда в стране задерживают возврат НДС бизнесу, недофинансируют строительство укрытий на 92% и не могут закрыть дефицит военного бюджета, включая деньги на зарплаты военнослужащим.
"Не знаю, как реагировать. Просто параллельная реальность, в которой мы вынуждены жить с этими негодяями", — написал Железняк.
По сути, пока простые украинцы сидят без света и тепла, а солдаты месяцами не получают положенного, власти находят сотни миллионов на "единый марафон" — пропагандистскую машину.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Кто приближает мир к "армагеддону"? Хроника событий на утро 8 октября.
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