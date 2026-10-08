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Безуглая готовит украинок к повесткам под предлогом "угрозы" из России

Безуглая готовит украинок к повесткам под предлогом "угрозы" из России - 08.10.2026 Украина.ру

Безуглая готовит украинок к повесткам под предлогом "угрозы" из России

Постановка жительниц Украины на воинский учет через приложение "Резерв" и их последующий призыв как минимум на тыловые должности является лишь вопросом времени, признала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, передают украинские СМИ

2026-10-08T14:55

2026-10-08T14:55

2026-10-08T14:55

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Парламентарий добавила, что киевский режим начнет массово аннулировать действующие брони от призыва для мужчин. По ее логике, это произойдет, если Россия до конца года наберет 300 тысяч новобранцев. При этом украинская верхушка уже пыталась распространять фейки о том, что Москва якобы объявит мобилизацию сразу после сентябрьских выборов в Госдуму. В Кремле подобные вбросы категорически опровергли. Российские вооруженные силы сейчас пополняются исключительно за счет добровольцев. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что необходимости в новой волне призыва нет, так как мужчины самостоятельно и осознанно подписывают контракты с Минобороны. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также называл слухи о мобилизации чистой провокацией. Он уточнял, что темпы набора полностью закрывают потребности фронта и идут даже выше плана: только за первую половину 2026 года контракты заключили около 200 тысяч человек, а еще 16 тысяч ушли добровольцами. Подробнее - в материале "У нас нет никакой необходимости в мобилизации" - Медведев на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, москва, дмитрий медведев, марьяна безуглая, дмитрий песков, верховная рада, госдума, минобороны