https://ukraina.ru/20260926/skolko-galkin-i-loboda-zarabotali-na-bogatykh-ukraintsakh-i-u-kogo-v-vsu-osobye-prava--1083443572.html
Сколько Галкин* и Лобода заработали на богатых украинцах и у кого в ВСУ особые права
Сколько Галкин* и Лобода заработали на богатых украинцах и у кого в ВСУ особые права - 26.09.2026 Украина.ру
Сколько Галкин* и Лобода заработали на богатых украинцах и у кого в ВСУ особые права
Украинский шоу-бизнес добрался до Министерства обороны: заместителем главы МО стал очередной юморист из команды Зеленского. Вы будете хохотать, но высокую должность в военном ведомстве занял победитель шоу "Рассмеши комика" Алексей Рева
2026-09-26T13:05
2026-09-26T13:05
2026-09-26T13:05
эксклюзив
россия
украина
германия
рева
владимир зеленский
министерство культуры
вооруженные силы украины
минобороны
культура
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/1a/1083443449_0:49:744:468_1920x0_80_0_0_9726f712f6aa1e8afd4d3f5e2dfde933.jpg
Производством шоу занималась студия "Квартал 95", а членом жюри был сам Владимир Александрович. То есть 10 лет назад будущий замминистра обороны веселил будущего президента Украины…Минобороны превращается в "Лигу смеха"Можно только вообразить себе, какой дефицит кадров испытывает страна, если вторым человеком в Минобороны становится бывший стендапер: Рева выступал в "Лиге смеха", а потом работал актёром и сценаристом в студии "Мамахохотала". Он играл убогие репризы из жизни продавца сельского магазина или изображал ученика, подсматривающего в замочную скважину за порочной связью трудовика и классной руководительницы... Стоит ли добавлять, что все шутки ниже пояса произносились на русском языке?В общем, для друзей Зеленского война – мероприятие юмористическое, развлекательное.Интересно, что с начала СВО будущий заместитель министра вместе со своим братом развлекались, работая в ТЦК людоловами. Потом Алексей Рева присоединился к 47-й бригаде ВСУ и прошёл обучение в Германии, после чего служил на Запорожском направлении, занимаясь цифровизацией всех процессов на фронте.Ну а с этой недели вчерашний юморист станет отвечать за цифровизацию уже в масштабах всей страны. Пиарщики добавляют Реве веса тем, что он – создатель приложения Армия+ и цифровой системы учета военнослужащих "Импульс". Проще говоря, формировал сети для насильственной мобилизации, ведь именно так на Украине вычисляют и загоняют в окопы сотни тысяч украинцев, не желающих воевать за "95 квартал" и его спонсоров."Слесарь Микола повоюет за вас"Можно предположить, что главное военное ведомство будет тесно сотрудничать с Министерством культуры. Его глава Татьяна Бережная заявила, что ее "прачечная" намерена помогать мобилизованным работникам культуры получить творческие отпуска для работы над культурным продуктом.Задумал, например, лейтенант Святослав Вакарчук новый альбом записать – ему в воинской части должны предоставить каникулы и отправить с передовой в студию звукозаписи.Или вот старший солдат Тарас Тополя из группы "Антитіла" решит подготовить очередной концерт в Крыму… Ему сразу следует обратиться в Главное управление разведки, к которому прикреплён музыкант, и попросить освобождение от службы. Потом принести этот документ в Минкульт, шлёпнуть печать, и – готово! Твори себе на здоровье, вдалеке от фронта."Слава Богу, наконец то, Хлывнюк и Коля Серга смогут хоть нормально отдохнуть между концертами, а не вот это вот всё. Слесарь Микола повоюет пока, прикроет, у него нет творческих проектов, за него Минкульт не впишется", – издевательски комментирует инициативу культурного ведомства нардеп Максим Бужанский.Впрочем, и без депутатского сарказма очевиден приоритет шоу-бизнеса перед военными победами. Проще говоря, команде Зеленского важны не столько успехи на поле боя, сколько создание для внутреннего и внешнего зрителя бравых песен, "переможных" клипов, концертов в европейских столицах, прославляющих военный гений украинского лидера.Отсюда и особые полномочия Минкульта. Его начальница предлагает брать на вооружение опыт прибалтийских стран, где якобы "дают толчок дебютантам и талантам даже при общей нехватке человеческого капитала в сфере культуры".Где украинским артистам можно петь по-русскиПравда, в Таллине на днях эти "толкатели" отменили концерт "кормилицы СССР" Лаймы Вайкуле, которая вместе с Аллой Пугачёвой, по ее же словам, содержала весь Советский союз. Причина отмены проста: зрители не хотят больше слушать на Лайму, продать удалось всего 12% билетов. Похоже, наелись эстонцы русофобской культуры.А вот украинцы пока готовы поглощать этот неаппетитный продукт, да ещё и платить за это колоссальные деньги. Максим Галкин*, например, 23 сентября заработал 150 тысяч евро на свадьбе украинского криптотрейдера в Риме. Торжество состоялось на Villa Miani, её аренда обошлась продавцу цифровых активов в 30 тысяч евро, а общий бюджет на декор, кейтеринг, музыку и фото составил около 15 млн рублей в пересчёте.Cупруг Аллы Пугачевой тоже зачерпнул из этого финансового "корыта" широким ковшом – и вёл мероприятие, и пел на нём же. Между конкурсами вставлял проникновенные речи "о судьбе Донбасса", пел на украинском языке, в том числе, песню "Цей сон" Степана Гиги.Но вот певица Светлана Лобода, которая в 2022-м уехала из России и помогает ВСУ, смогла обставить Галкина* на гонорарном фронте. Она получила за выступление 200 тысяч евро, поскольку пела на русском языке. И никто же не одёрнул, не пригрозил штрафом и доносом мовному омбудсмену!Хотя среди гостей были весьма патриотичные особы: известные украинские блогеры и люди из одной тусовки с рэпером Киевстонером (Албьерт Васильев)**, которого ФСБ обвинила в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и причастности к поставке беспилотников для ударов по военной инфраструктуре РФ.Русские своих не бросаютЧто ж, лишнее подтверждение тому, что нельзя прощать и допускать возвращение в Россию артистов, которые после начала СВО отбыли из страны с гордо поднятой головой, а потом за рубежом поливали страну помоями.А у российского зрителя сегодня спрос на героя, который "верен своим, не проходит мимо чужой беды и действует не ради публичного признания". И герой этот –Данила Багров из фильма "Брат" в исполнении Сергея Бодрова. Картину не просто любит вся страна, она вписалась в культурный код страны.По данным исследования холдинга "Газпром-медиа", Багров воплощает три ключевые черты национального характера: справедливость, стойкость и широту души. В 1990-е годы его популярность была связана с запросом на справедливость, а сейчас у людей, даже не заставших "лихие 90-е", в душе отзываются крылатые фразы героя: "русские своих на войне не бросают" и "ты мне еще за Севастополь ответишь"…Да, прошло почти тридцать лет, страна радикально изменилась, но знаменитая формула "сила в правде" не только пережила породившую её эпоху, но остается актуальной и в нынешнее время.*Внесён в список иноагентов в РФ**Внесён в перечень лиц, причастных к террористической деятельности
https://ukraina.ru/20260926/vecher-v-khutor-zhitomirskiy-gerbariy-patriotichnye-sutenery-ttsk-na-narakh-zrada-ot-fiksikov-1083441923.html
https://ukraina.ru/20260925/tonkiy-tsenitel-muzyki-i-patriot-ushel-iz-zhizni-yarkiy-kritik-i-televeduschiy-sergey-sosedov-1083415643.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, украина, германия, рева, владимир зеленский, министерство культуры, вооруженные силы украины, минобороны, культура, святослав вакарчук, музыкант
Сколько Галкин* и Лобода заработали на богатых украинцах и у кого в ВСУ особые права
Украинский шоу-бизнес добрался до Министерства обороны: заместителем главы МО стал очередной юморист из команды Зеленского. Вы будете хохотать, но высокую должность в военном ведомстве занял победитель шоу "Рассмеши комика" Алексей Рева
Производством шоу занималась студия "Квартал 95", а членом жюри был сам Владимир Александрович. То есть 10 лет назад будущий замминистра обороны веселил будущего президента Украины…
Минобороны превращается в "Лигу смеха"
Можно только вообразить себе, какой дефицит кадров испытывает страна, если вторым человеком в Минобороны становится бывший стендапер: Рева выступал в "Лиге смеха", а потом работал актёром и сценаристом в студии "Мамахохотала".
Он играл убогие репризы из жизни продавца сельского магазина или изображал ученика, подсматривающего в замочную скважину за порочной связью трудовика и классной руководительницы... Стоит ли добавлять, что все шутки ниже пояса произносились на русском языке?
В общем, для друзей Зеленского война – мероприятие юмористическое, развлекательное.
Интересно, что с начала СВО будущий заместитель министра вместе со своим братом развлекались, работая в ТЦК людоловами. Потом Алексей Рева присоединился к 47-й бригаде ВСУ и прошёл обучение в Германии, после чего служил на Запорожском направлении, занимаясь цифровизацией всех процессов на фронте.
Ну а с этой недели вчерашний юморист станет отвечать за цифровизацию уже в масштабах всей страны. Пиарщики добавляют Реве веса тем, что он – создатель приложения Армия+ и цифровой системы учета военнослужащих "Импульс".
Проще говоря, формировал сети для насильственной мобилизации, ведь именно так на Украине вычисляют и загоняют в окопы сотни тысяч украинцев, не желающих воевать за "95 квартал" и его спонсоров.
"Слесарь Микола повоюет за вас"
Можно предположить, что главное военное ведомство будет тесно сотрудничать с Министерством культуры. Его глава Татьяна Бережная заявила, что ее "прачечная" намерена помогать мобилизованным работникам культуры получить творческие отпуска для работы над культурным продуктом.
Задумал, например, лейтенант Святослав Вакарчук новый альбом записать – ему в воинской части должны предоставить каникулы и отправить с передовой в студию звукозаписи.
Или вот старший солдат Тарас Тополя из группы "Антитіла" решит подготовить очередной концерт в Крыму… Ему сразу следует обратиться в Главное управление разведки, к которому прикреплён музыкант, и попросить освобождение от службы. Потом принести этот документ в Минкульт, шлёпнуть печать, и – готово! Твори себе на здоровье, вдалеке от фронта.
"Слава Богу, наконец то, Хлывнюк и Коля Серга смогут хоть нормально отдохнуть между концертами, а не вот это вот всё. Слесарь Микола повоюет пока, прикроет, у него нет творческих проектов, за него Минкульт не впишется", – издевательски комментирует инициативу культурного ведомства нардеп Максим Бужанский.
Впрочем, и без депутатского сарказма очевиден приоритет шоу-бизнеса перед военными победами. Проще говоря, команде Зеленского важны не столько успехи на поле боя, сколько создание для внутреннего и внешнего зрителя бравых песен, "переможных" клипов, концертов в европейских столицах, прославляющих военный гений украинского лидера.
Отсюда и особые полномочия Минкульта. Его начальница предлагает брать на вооружение опыт прибалтийских стран, где якобы "дают толчок дебютантам и талантам даже при общей нехватке человеческого капитала в сфере культуры".
Где украинским артистам можно петь по-русски
Правда, в Таллине на днях эти "толкатели" отменили концерт "кормилицы СССР" Лаймы Вайкуле, которая вместе с Аллой Пугачёвой, по ее же словам, содержала весь Советский союз. Причина отмены проста: зрители не хотят больше слушать на Лайму, продать удалось всего 12% билетов. Похоже, наелись эстонцы русофобской культуры.
А вот украинцы пока готовы поглощать этот неаппетитный продукт, да ещё и платить за это колоссальные деньги. Максим Галкин*, например, 23 сентября заработал 150 тысяч евро на свадьбе украинского криптотрейдера в Риме. Торжество состоялось на Villa Miani, её аренда обошлась продавцу цифровых активов в 30 тысяч евро, а общий бюджет на декор, кейтеринг, музыку и фото составил около 15 млн рублей в пересчёте.
Cупруг Аллы Пугачевой тоже зачерпнул из этого финансового "корыта" широким ковшом – и вёл мероприятие, и пел на нём же. Между конкурсами вставлял проникновенные речи "о судьбе Донбасса", пел на украинском языке, в том числе, песню "Цей сон" Степана Гиги.
Но вот певица Светлана Лобода, которая в 2022-м уехала из России и помогает ВСУ, смогла обставить Галкина* на гонорарном фронте. Она получила за выступление 200 тысяч евро, поскольку пела на русском языке. И никто же не одёрнул, не пригрозил штрафом и доносом мовному омбудсмену!
Хотя среди гостей были весьма патриотичные особы: известные украинские блогеры и люди из одной тусовки с рэпером Киевстонером (Албьерт Васильев)**, которого ФСБ обвинила в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и причастности к поставке беспилотников для ударов по военной инфраструктуре РФ.
Что ж, лишнее подтверждение тому, что нельзя прощать и допускать возвращение в Россию артистов, которые после начала СВО отбыли из страны с гордо поднятой головой, а потом за рубежом поливали страну помоями.
А у российского зрителя сегодня спрос на героя, который "верен своим, не проходит мимо чужой беды и действует не ради публичного признания". И герой этот –Данила Багров из фильма "Брат" в исполнении Сергея Бодрова. Картину не просто любит вся страна, она вписалась в культурный код страны.
По данным исследования холдинга "Газпром-медиа", Багров воплощает три ключевые черты национального характера: справедливость, стойкость и широту души. В 1990-е годы его популярность была связана с запросом на справедливость, а сейчас у людей, даже не заставших "лихие 90-е", в душе отзываются крылатые фразы героя: "русские своих на войне не бросают" и "ты мне еще за Севастополь ответишь"…
Да, прошло почти тридцать лет, страна радикально изменилась, но знаменитая формула "сила в правде" не только пережила породившую её эпоху, но остается актуальной и в нынешнее время.
*Внесён в список иноагентов в РФ
**Внесён в перечень лиц, причастных к террористической деятельности