https://ukraina.ru/20260926/skolko-galkin-i-loboda-zarabotali-na-bogatykh-ukraintsakh-i-u-kogo-v-vsu-osobye-prava--1083443572.html

Сколько Галкин* и Лобода заработали на богатых украинцах и у кого в ВСУ особые права

Сколько Галкин* и Лобода заработали на богатых украинцах и у кого в ВСУ особые права - 26.09.2026 Украина.ру

Сколько Галкин* и Лобода заработали на богатых украинцах и у кого в ВСУ особые права

Украинский шоу-бизнес добрался до Министерства обороны: заместителем главы МО стал очередной юморист из команды Зеленского. Вы будете хохотать, но высокую должность в военном ведомстве занял победитель шоу "Рассмеши комика" Алексей Рева

2026-09-26T13:05

2026-09-26T13:05

2026-09-26T13:05

эксклюзив

россия

украина

германия

рева

владимир зеленский

министерство культуры

вооруженные силы украины

минобороны

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/1a/1083443449_0:49:744:468_1920x0_80_0_0_9726f712f6aa1e8afd4d3f5e2dfde933.jpg

Производством шоу занималась студия "Квартал 95", а членом жюри был сам Владимир Александрович. То есть 10 лет назад будущий замминистра обороны веселил будущего президента Украины…Минобороны превращается в "Лигу смеха"Можно только вообразить себе, какой дефицит кадров испытывает страна, если вторым человеком в Минобороны становится бывший стендапер: Рева выступал в "Лиге смеха", а потом работал актёром и сценаристом в студии "Мамахохотала". Он играл убогие репризы из жизни продавца сельского магазина или изображал ученика, подсматривающего в замочную скважину за порочной связью трудовика и классной руководительницы... Стоит ли добавлять, что все шутки ниже пояса произносились на русском языке?В общем, для друзей Зеленского война – мероприятие юмористическое, развлекательное.Интересно, что с начала СВО будущий заместитель министра вместе со своим братом развлекались, работая в ТЦК людоловами. Потом Алексей Рева присоединился к 47-й бригаде ВСУ и прошёл обучение в Германии, после чего служил на Запорожском направлении, занимаясь цифровизацией всех процессов на фронте.Ну а с этой недели вчерашний юморист станет отвечать за цифровизацию уже в масштабах всей страны. Пиарщики добавляют Реве веса тем, что он – создатель приложения Армия+ и цифровой системы учета военнослужащих "Импульс". Проще говоря, формировал сети для насильственной мобилизации, ведь именно так на Украине вычисляют и загоняют в окопы сотни тысяч украинцев, не желающих воевать за "95 квартал" и его спонсоров."Слесарь Микола повоюет за вас"Можно предположить, что главное военное ведомство будет тесно сотрудничать с Министерством культуры. Его глава Татьяна Бережная заявила, что ее "прачечная" намерена помогать мобилизованным работникам культуры получить творческие отпуска для работы над культурным продуктом.Задумал, например, лейтенант Святослав Вакарчук новый альбом записать – ему в воинской части должны предоставить каникулы и отправить с передовой в студию звукозаписи.Или вот старший солдат Тарас Тополя из группы "Антитіла" решит подготовить очередной концерт в Крыму… Ему сразу следует обратиться в Главное управление разведки, к которому прикреплён музыкант, и попросить освобождение от службы. Потом принести этот документ в Минкульт, шлёпнуть печать, и – готово! Твори себе на здоровье, вдалеке от фронта."Слава Богу, наконец то, Хлывнюк и Коля Серга смогут хоть нормально отдохнуть между концертами, а не вот это вот всё. Слесарь Микола повоюет пока, прикроет, у него нет творческих проектов, за него Минкульт не впишется", – издевательски комментирует инициативу культурного ведомства нардеп Максим Бужанский.Впрочем, и без депутатского сарказма очевиден приоритет шоу-бизнеса перед военными победами. Проще говоря, команде Зеленского важны не столько успехи на поле боя, сколько создание для внутреннего и внешнего зрителя бравых песен, "переможных" клипов, концертов в европейских столицах, прославляющих военный гений украинского лидера.Отсюда и особые полномочия Минкульта. Его начальница предлагает брать на вооружение опыт прибалтийских стран, где якобы "дают толчок дебютантам и талантам даже при общей нехватке человеческого капитала в сфере культуры".Где украинским артистам можно петь по-русскиПравда, в Таллине на днях эти "толкатели" отменили концерт "кормилицы СССР" Лаймы Вайкуле, которая вместе с Аллой Пугачёвой, по ее же словам, содержала весь Советский союз. Причина отмены проста: зрители не хотят больше слушать на Лайму, продать удалось всего 12% билетов. Похоже, наелись эстонцы русофобской культуры.А вот украинцы пока готовы поглощать этот неаппетитный продукт, да ещё и платить за это колоссальные деньги. Максим Галкин*, например, 23 сентября заработал 150 тысяч евро на свадьбе украинского криптотрейдера в Риме. Торжество состоялось на Villa Miani, её аренда обошлась продавцу цифровых активов в 30 тысяч евро, а общий бюджет на декор, кейтеринг, музыку и фото составил около 15 млн рублей в пересчёте.Cупруг Аллы Пугачевой тоже зачерпнул из этого финансового "корыта" широким ковшом – и вёл мероприятие, и пел на нём же. Между конкурсами вставлял проникновенные речи "о судьбе Донбасса", пел на украинском языке, в том числе, песню "Цей сон" Степана Гиги.Но вот певица Светлана Лобода, которая в 2022-м уехала из России и помогает ВСУ, смогла обставить Галкина* на гонорарном фронте. Она получила за выступление 200 тысяч евро, поскольку пела на русском языке. И никто же не одёрнул, не пригрозил штрафом и доносом мовному омбудсмену!Хотя среди гостей были весьма патриотичные особы: известные украинские блогеры и люди из одной тусовки с рэпером Киевстонером (Албьерт Васильев)**, которого ФСБ обвинила в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и причастности к поставке беспилотников для ударов по военной инфраструктуре РФ.Русские своих не бросаютЧто ж, лишнее подтверждение тому, что нельзя прощать и допускать возвращение в Россию артистов, которые после начала СВО отбыли из страны с гордо поднятой головой, а потом за рубежом поливали страну помоями.А у российского зрителя сегодня спрос на героя, который "верен своим, не проходит мимо чужой беды и действует не ради публичного признания". И герой этот –Данила Багров из фильма "Брат" в исполнении Сергея Бодрова. Картину не просто любит вся страна, она вписалась в культурный код страны.По данным исследования холдинга "Газпром-медиа", Багров воплощает три ключевые черты национального характера: справедливость, стойкость и широту души. В 1990-е годы его популярность была связана с запросом на справедливость, а сейчас у людей, даже не заставших "лихие 90-е", в душе отзываются крылатые фразы героя: "русские своих на войне не бросают" и "ты мне еще за Севастополь ответишь"…Да, прошло почти тридцать лет, страна радикально изменилась, но знаменитая формула "сила в правде" не только пережила породившую её эпоху, но остается актуальной и в нынешнее время.*Внесён в список иноагентов в РФ**Внесён в перечень лиц, причастных к террористической деятельности

https://ukraina.ru/20260926/vecher-v-khutor-zhitomirskiy-gerbariy-patriotichnye-sutenery-ttsk-na-narakh-zrada-ot-fiksikov-1083441923.html

https://ukraina.ru/20260925/tonkiy-tsenitel-muzyki-i-patriot-ushel-iz-zhizni-yarkiy-kritik-i-televeduschiy-sergey-sosedov-1083415643.html

россия

украина

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, россия, украина, германия, рева, владимир зеленский, министерство культуры, вооруженные силы украины, минобороны, культура, святослав вакарчук, музыкант