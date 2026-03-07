Дробницкий: "Россия уже ведет свою войну, теперь пусть товарищ Си повоюет за многополярный мир" - 07.03.2026 Украина.ру
Дробницкий: "Россия уже ведет свою войну, теперь пусть товарищ Си повоюет за многополярный мир"
Дробницкий: "Россия уже ведет свою войну, теперь пусть товарищ Си повоюет за многополярный мир"
Пока США увязли в Иране, у Китая появляется исторический шанс решить свои задачи. Россия свою миссию по строительству многополярного мира выполнила, теперь слово за Пекином. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
По словам политолога, именно от реакции Пекина сейчас зависит дальнейшее развитие событий. "Сейчас самое главное — это реакция Китая. Теперь вопрос в том, состоится ли визит [президента США ДОнальда] Трампа в Пекин", — отметил Дробницкий.Эксперт пояснил, что война США с Ираном напрямую затрагивает интересы КНР. "Самое интересное, как будет действовать Китай, которого лишают очередного поставщика нефти за последние два месяца. Пусть товарищ Си [Цзиньпин] повоюет за многополярный мир, ничего с ним не случится", — заявил американист, комментируя ситуацию с поставками нефти."Россия свою войну уже ведет. Все, что можно было, мы для многополярного мира сделали. Всем остальным, которые об этом болтают, надо перестать об этом болтать и начать что-то делать", — подчеркнул политолог.Он прямо сказал, чего ждет от Пекина в сложившейся ситуации. "Пусть Китай уж Тайвань захватывает. Будет всем хорошо", — добавил эксперт.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Дробницкий: "Россия уже ведет свою войну, теперь пусть товарищ Си повоюет за многополярный мир"

Пока США увязли в Иране, у Китая появляется исторический шанс решить свои задачи. Россия свою миссию по строительству многополярного мира выполнила, теперь слово за Пекином. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
По словам политолога, именно от реакции Пекина сейчас зависит дальнейшее развитие событий. "Сейчас самое главное — это реакция Китая. Теперь вопрос в том, состоится ли визит [президента США ДОнальда] Трампа в Пекин", — отметил Дробницкий.
Эксперт пояснил, что война США с Ираном напрямую затрагивает интересы КНР. "Самое интересное, как будет действовать Китай, которого лишают очередного поставщика нефти за последние два месяца. Пусть товарищ Си [Цзиньпин] повоюет за многополярный мир, ничего с ним не случится", — заявил американист, комментируя ситуацию с поставками нефти.
"Россия свою войну уже ведет. Все, что можно было, мы для многополярного мира сделали. Всем остальным, которые об этом болтают, надо перестать об этом болтать и начать что-то делать", — подчеркнул политолог.
Он прямо сказал, чего ждет от Пекина в сложившейся ситуации. "Пусть Китай уж Тайвань захватывает. Будет всем хорошо", — добавил эксперт.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.
