https://ukraina.ru/20260307/drobnitskiy-rossiya-uzhe-vedet-svoyu-voynu-teper-pust-tovarisch-si-povoyuet-za-mnogopolyarnyy-mir-1076498535.html

Дробницкий: "Россия уже ведет свою войну, теперь пусть товарищ Си повоюет за многополярный мир"

Дробницкий: "Россия уже ведет свою войну, теперь пусть товарищ Си повоюет за многополярный мир" - 07.03.2026 Украина.ру

Дробницкий: "Россия уже ведет свою войну, теперь пусть товарищ Си повоюет за многополярный мир"

Пока США увязли в Иране, у Китая появляется исторический шанс решить свои задачи. Россия свою миссию по строительству многополярного мира выполнила, теперь слово за Пекином. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-03-07T05:45

2026-03-07T05:45

2026-03-07T05:45

новости

китай

иран

пекин

дональд трамп

си цзиньпин

международные отношения

международная политика

многополярный мир

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058491442_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_e6235147f73360c868a2b6952d6ae2d7.jpg

По словам политолога, именно от реакции Пекина сейчас зависит дальнейшее развитие событий. "Сейчас самое главное — это реакция Китая. Теперь вопрос в том, состоится ли визит [президента США ДОнальда] Трампа в Пекин", — отметил Дробницкий.Эксперт пояснил, что война США с Ираном напрямую затрагивает интересы КНР. "Самое интересное, как будет действовать Китай, которого лишают очередного поставщика нефти за последние два месяца. Пусть товарищ Си [Цзиньпин] повоюет за многополярный мир, ничего с ним не случится", — заявил американист, комментируя ситуацию с поставками нефти."Россия свою войну уже ведет. Все, что можно было, мы для многополярного мира сделали. Всем остальным, которые об этом болтают, надо перестать об этом болтать и начать что-то делать", — подчеркнул политолог.Он прямо сказал, чего ждет от Пекина в сложившейся ситуации. "Пусть Китай уж Тайвань захватывает. Будет всем хорошо", — добавил эксперт.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие" на сайте Украина.ру.

китай

иран

пекин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, иран, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, международные отношения, международная политика, многополярный мир, война, удар по ирану, война в иране, нефть, главные новости, главное