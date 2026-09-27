Госдолг Украины вырос до 223 миллиардов долларов - 27.09.2026 Украина.ру
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Госдолг Украины вырос до 223 миллиардов долларов
Госдолг Украины вырос до 223 миллиардов долларов - 27.09.2026 Украина.ру
Госдолг Украины вырос до 223 миллиардов долларов
Государственный долг Украины к концу сентября достиг примерно $223 млрд, увеличившись за месяц на $4–5 млрд. Об этом 27 сентября сообщили СМИ со ссылкой на данные украинского Минфина
2026-09-27T12:07
2026-09-27T12:07
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На конец августа объём задолженности оценивался в $218–219 млрд. По прогнозам Минфина, к концу 2026 года госдолг может вырасти до $240 млрд, а к концу 2027 года — как минимум до $290 млрд.В пересчёте на одного жителя к концу 2026 года на каждого украинца будет приходиться примерно $8,5 тыс. долга, а к концу 2027 года — около $10,4 тыс.При этом расчётные показатели Минфина, вероятно, окажутся ниже реальных потребностей в заимствованиях. Киев уже сейчас просит у Евросоюза дополнительно $27 млрд на военные расходы.Больше информации на эту тему - в публикации Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджетеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Россия, Минфин, ЕС, Украина.ру

Госдолг Украины вырос до 223 миллиардов долларов

12:07 27.09.2026
 
 / Перейти в фотобанкГосдолг Украины коллаж
Госдолг Украины коллаж
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Государственный долг Украины к концу сентября достиг примерно $223 млрд, увеличившись за месяц на $4–5 млрд. Об этом 27 сентября сообщили СМИ со ссылкой на данные украинского Минфина
На конец августа объём задолженности оценивался в $218–219 млрд. По прогнозам Минфина, к концу 2026 года госдолг может вырасти до $240 млрд, а к концу 2027 года — как минимум до $290 млрд.
В пересчёте на одного жителя к концу 2026 года на каждого украинца будет приходиться примерно $8,5 тыс. долга, а к концу 2027 года — около $10,4 тыс.
При этом расчётные показатели Минфина, вероятно, окажутся ниже реальных потребностей в заимствованиях. Киев уже сейчас просит у Евросоюза дополнительно $27 млрд на военные расходы.
Больше информации на эту тему - в публикации Госдолг больше ВВП и новые триллионные заимствования - в парламенте Украины рассказали о бюджете
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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