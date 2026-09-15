Схема на миллионы: украинских чиновников уличили в вымогательстве у бизнеса
На Украине разоблачили двух должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области. Их подозревают в получении €75 тыс. от представителей двух предприятий за снижение штрафов после налоговых проверок. Об этом 15 сентября сообщило НАБУ
По данным следствия, весной и летом 2026 года чиновники систематически получали деньги от местного бизнеса. Предприятиям сообщали о нарушениях на миллионы гривен, после чего предлагали "договориться" об уменьшении штрафов.
Следователи установили как минимум два эпизода получения неправомерной выгоды на общую сумму €75 тыс.
Отдельный эпизод касается бюджетного возмещения НДС. В июне 2026 года налоговики, по версии следствия, потребовали у представителя предприятия 1,8 млн грн за содействие в возмещении НДС и регистрации приостановленных накладных. По другим данным, речь шла о 11,5% от суммы возмещения — более 14,6 млн грн.
9 сентября двух чиновников задержали при передаче денег через посредника. Одна из задержанных — заместитель начальника ГУ ГНС в Тернопольской области, второй — руководитель территориального подразделения.
Обоим уже вручили подозрения по статье о получении неправомерной выгоды. Одному из фигурантов вдобавок вменили пособничество. Следствие продолжает проверять, не замешаны ли в схеме другие сотрудники налоговой.
Следователи установили как минимум два эпизода получения неправомерной выгоды на общую сумму €75 тыс.
Отдельный эпизод касается бюджетного возмещения НДС. В июне 2026 года налоговики, по версии следствия, потребовали у представителя предприятия 1,8 млн грн за содействие в возмещении НДС и регистрации приостановленных накладных. По другим данным, речь шла о 11,5% от суммы возмещения — более 14,6 млн грн.
9 сентября двух чиновников задержали при передаче денег через посредника. Одна из задержанных — заместитель начальника ГУ ГНС в Тернопольской области, второй — руководитель территориального подразделения.
Обоим уже вручили подозрения по статье о получении неправомерной выгоды. Одному из фигурантов вдобавок вменили пособничество. Следствие продолжает проверять, не замешаны ли в схеме другие сотрудники налоговой.
О тотальной коррупции на Украине – в материале "Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП Украины
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