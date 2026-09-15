Схема на миллионы: украинских чиновников уличили в вымогательстве у бизнеса - 15.09.2026 Украина.ру
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Схема на миллионы: украинских чиновников уличили в вымогательстве у бизнеса
Схема на миллионы: украинских чиновников уличили в вымогательстве у бизнеса - 15.09.2026 Украина.ру
Схема на миллионы: украинских чиновников уличили в вымогательстве у бизнеса
На Украине разоблачили двух должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области. Их подозревают в получении €75 тыс. от представителей двух предприятий за снижение штрафов после налоговых проверок. Об этом 15 сентября сообщило НАБУ
2026-09-15T14:17
2026-09-15T14:17
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По данным следствия, весной и летом 2026 года чиновники систематически получали деньги от местного бизнеса. Предприятиям сообщали о нарушениях на миллионы гривен, после чего предлагали "договориться" об уменьшении штрафов.Следователи установили как минимум два эпизода получения неправомерной выгоды на общую сумму €75 тыс.Отдельный эпизод касается бюджетного возмещения НДС. В июне 2026 года налоговики, по версии следствия, потребовали у представителя предприятия 1,8 млн грн за содействие в возмещении НДС и регистрации приостановленных накладных. По другим данным, речь шла о 11,5% от суммы возмещения — более 14,6 млн грн.9 сентября двух чиновников задержали при передаче денег через посредника. Одна из задержанных — заместитель начальника ГУ ГНС в Тернопольской области, второй — руководитель территориального подразделения.Обоим уже вручили подозрения по статье о получении неправомерной выгоды. Одному из фигурантов вдобавок вменили пособничество. Следствие продолжает проверять, не замешаны ли в схеме другие сотрудники налоговой.О тотальной коррупции на Украине – в материале "Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, тернопольская область, россия, набу, сап, украина.ру
Новости, Украина, Тернопольская область, Россия, НАБУ, САП, Украина.ру

Схема на миллионы: украинских чиновников уличили в вымогательстве у бизнеса

14:17 15.09.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКурс гривны опустился ниже исторического минимума
Курс гривны опустился ниже исторического минимума - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
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На Украине разоблачили двух должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области. Их подозревают в получении €75 тыс. от представителей двух предприятий за снижение штрафов после налоговых проверок. Об этом 15 сентября сообщило НАБУ
По данным следствия, весной и летом 2026 года чиновники систематически получали деньги от местного бизнеса. Предприятиям сообщали о нарушениях на миллионы гривен, после чего предлагали "договориться" об уменьшении штрафов.

Следователи установили как минимум два эпизода получения неправомерной выгоды на общую сумму €75 тыс.

Отдельный эпизод касается бюджетного возмещения НДС. В июне 2026 года налоговики, по версии следствия, потребовали у представителя предприятия 1,8 млн грн за содействие в возмещении НДС и регистрации приостановленных накладных. По другим данным, речь шла о 11,5% от суммы возмещения — более 14,6 млн грн.

9 сентября двух чиновников задержали при передаче денег через посредника. Одна из задержанных — заместитель начальника ГУ ГНС в Тернопольской области, второй — руководитель территориального подразделения.

Обоим уже вручили подозрения по статье о получении неправомерной выгоды. Одному из фигурантов вдобавок вменили пособничество. Следствие продолжает проверять, не замешаны ли в схеме другие сотрудники налоговой.
О тотальной коррупции на Украине – в материале "Коррупция на Украине не уменьшается, топ-коррупция даже растёт" - глава САП Украины
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