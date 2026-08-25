https://ukraina.ru/20260825/zaluzhnyy-rasskazal-pochemu-sanktsii-ne-rabotayut--rossiya-slishkom-umna-dlya-nikh-1082775617.html
Залужный рассказал, почему санкции не работают — Россия слишком умна для них
Залужный рассказал, почему санкции не работают — Россия слишком умна для них - 25.08.2026 Украина.ру
Залужный рассказал, почему санкции не работают — Россия слишком умна для них
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признал неэффективность западных санкций против России, заявив, что Москва постоянно адаптируется к ограничениям и со временем они перестанут работать. Об этом 25 августа он сказал в интервью украинскому "24 каналу"
2026-08-25T12:25
2026-08-25T12:25
2026-08-25T12:52
новости
россия
украина
москва
валерий залужный
дмитрий песков
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/01/1080870375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f16e6c247304bbfa95d1d7fa1a6f0e8c.jpg
"Со временем даже этот комплекс санкций станет неэффективным, потому что Россия постоянно адаптируется, а мы теряем время", — отметил Залужный, отвечая на вопрос о том, почему Запад не может ввести весь комплекс ограничений сразу.При этом экс-главком ВСУ утверждает, что санкции каким-то образом помогают Украине, однако не уточнил, каким именно образом, оставив заявление без конкретики. Это признание прозвучало на фоне того, что страны Запада неоднократно расширяли санкционные пакеты, надеясь обрушить российскую экономику, но эти ожидания не оправдались.Примечательно, что Залужный, который, будучи главкомом, имел доступ к реальным данным о состоянии ВСУ и военной помощи, теперь, в статусе дипломата, публично подтверждает то, о чем в Москве говорят уже давно: санкционная политика западных стран провалилась, и Россия успешно перестраивает свою экономику, находя новых партнеров и развивая импортозамещение. О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа.
россия
украина
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/01/1080870375_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_077338e973f6b611461d29388e70414a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, москва, валерий залужный, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Залужный рассказал, почему санкции не работают — Россия слишком умна для них
12:25 25.08.2026 (обновлено: 12:52 25.08.2026)
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признал неэффективность западных санкций против России, заявив, что Москва постоянно адаптируется к ограничениям и со временем они перестанут работать. Об этом 25 августа он сказал в интервью украинскому "24 каналу"
"Со временем даже этот комплекс санкций станет неэффективным, потому что Россия постоянно адаптируется, а мы теряем время", — отметил Залужный, отвечая на вопрос о том, почему Запад не может ввести весь комплекс ограничений сразу.
При этом экс-главком ВСУ утверждает, что санкции каким-то образом помогают Украине, однако не уточнил, каким именно образом, оставив заявление без конкретики.
Это признание прозвучало на фоне того, что страны Запада неоднократно расширяли санкционные пакеты, надеясь обрушить российскую экономику, но эти ожидания не оправдались.
Примечательно, что Залужный, который, будучи главкомом, имел доступ к реальным данным о состоянии ВСУ и военной помощи, теперь, в статусе дипломата, публично подтверждает то, о чем в Москве говорят уже давно: санкционная политика западных стран провалилась, и Россия успешно перестраивает свою экономику, находя новых партнеров и развивая импортозамещение.